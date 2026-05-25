Σημαντική είδηση:
25.05.2026 | 13:00
Νεκρός εντοπίστηκε ο ισπανός ορειβάτης
Ρολάν Γκαρός: Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ρίχνονται στη μάχη – Χτυπάει «κόκκινο» ο υδράργυρος στο Παρίσι!
Άλλα Αθλήματα 25 Μαΐου 2026, 17:12

Ρολάν Γκαρός: Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ρίχνονται στη μάχη – Χτυπάει «κόκκινο» ο υδράργυρος στο Παρίσι!

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ρίχνονται στη μάχη του Ρολάν Γκαρός την Τρίτη (26/5), η οποία θα είναι μία από τις θερμότερες ημέρες Μαΐου που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες στο Παρίσι.

Σάββας Λιαμίρας
Στην τελική ευθεία έχει μπει η προετοιμασία του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη για το Ρολάν Γκαρός, με τους συμπατριώτες μας να ρίχνονται την Τρίτη (σ.σ 26/5) στη μάχη του γαλλικού όπεν, αντιμετωπίζοντας δύο επικίνδυνους αντιπάλους.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Γάλλο Αλεξάντερ Μίλερ, Νο. 127 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο «Philippe Chatrier», ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα αρχίσει 14:30 με 15:00.

Η Μαρία Σάκκαρη από την άλλη, θα κοντραριστεί με την Λίντα Νόσκοβα, Νο. 12 στην παγκόσμια κατάταξη της WTA. Το παιχνίδι τοποθετήθηκε στο «Court 6» και θα αρχίσει γύρω στις 13:30 με 14:00.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι την Τρίτη (26/5) θα κάνουν μεταξύ άλλων πρεμιέρα στη διοργάνωση επίσης η Αρίνα Σαμπαλένκα, η Κόκο Γκοφ, ο Γιάνικ Σίνερ, ο Φέλιξ Οζιέ Αλιασίμ, αλλά και η Τζέσικα Πεγκούλα.

Ακραίος καύσωνας

Το έργο του Τσιτσιπά και της Σάκκαρη θα γίνει ακόμα πιο δύσκολο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που θα επικρατούν την Τρίτη (26/5) στο Παρίσι, καθώς σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα είναι μία από τις θερμότερες ημέρες Μαΐου που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες στη γαλλική πρωτεύουσα.

Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 34°C, αλλά το real feel αναμένεται να αγγίξει ακόμα και τους 39°C, με τους τενίστες και τις τενίστριες να μάχονται για ώρες κάτω από τον καυτό ήλιο και την αφόρητη ζέστη. Ενδεικτικό της δύσκολης κατάστασης την οποία θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι αθλητές και οι αθλήτριες, είναι ότι το ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας για τον μήνα Μάιο στο Παρίσι είναι οι 34.8°C, που καταγράφηκαν στις 29 Μαΐου 1944.

Οι μετεωρολόγοι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αύριο να ξεπεραστούν 34.8°C και να έχουμε νέο ρεκόρ στη γαλλική πρωτεύουσα. Από το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να υποχωρήσει η ζέστη και η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 27°C, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπάρξουν βροχοπτώσεις και θερμοκρασία γύρω στους 19°C.

Αυτή τη φορά ο Μπαρτζώκας και οι παίκτες του δεν άφησαν να τους ξεφύγει καμία λεπτομέρεια

Αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του Ευρωπαϊκού μπάσκετ, επειδή ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του διαχειρίστηκαν σωστά και την παραμικρή λεπτομέρεια του Final Four 2026.

Η Apple μετέδωσε αγώνα του MLS γυρισμένο εξ ολοκλήρου με iPhone
Η Apple μετέδωσε αγώνα του MLS γυρισμένο εξ ολοκλήρου με iPhone

Το Galaxy–Houston Dynamo αποτέλεσε το πρώτο επαγγελματικό αθλητικό γεγονός που προβλήθηκε διεθνώς με παραγωγή βασισμένη αποκλειστικά σε iPhone 17 Pro, ανοίγοντας νέα εποχή στη sports broadcasting βιομηχανία

Αλλαγές στην αίθουσα της δίκης για τα Τέμπη μετά τις ισχυρές αντιδράσεις συγγενών και συνηγόρων
Αλλαγές στην αίθουσα της δίκης για τα Τέμπη μετά τις ισχυρές αντιδράσεις συγγενών και συνηγόρων

Έπειτα από τη διακοπή ενός μηνός που πραγματοποιήθηκε για να σημειωθούν όλες οι αλλαγές στην αίθουσα της δίκης για τα Τέμπη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες με αποτέλεσμα ο κύριος χώρος διεξαγωγής να μεγαλώνει.

Σκωτία: Ο πρώην σύζυγος της πρώην πρωθυπουργού, Στάρτζεον δήλωσε ένοχος για κατάχρηση πόρων του κόμματος SNP
Ένοχος για κατάχρηση πόρων του κόμματος SNPΟ δήλωσε ο πρώην σύζυγος της πρώην πρωθυπουργού της Σκωτίας

Επανήλθε στο προσκήνιο η συγκεκριμένη υπόθεση στη Σκωτία - Ο Πίτερ Μιούρελ, πρώην σύζυγος της Νίκολα Στάρτζεον, έκλεβε το κόμμα SNP από τον Αύγουστο του 2010 μέχρι τον Οκτώβριο του 2022

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Επιπόλαια τα τραύματά του, λέει Ιρανός αξιωματούχος – «Χρειάστηκε ένα δύο ράμματα»
Επιπόλαια τα τραύματα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος - «Χρειάστηκε ένα δύο ράμματα»

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ είχε υποστηρίξει τον Απρίλιο ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «έχει τραυματιστεί και πιθανότατα έχει παραμορφωθεί».

ΚΚΕ για δημογραφικό: Άθλιες και κυνικές οι δηλώσεις Μητσοτάκη για την «ενεργό γήρανση»
ΚΚΕ για δημογραφικό: Άθλιες και κυνικές οι δηλώσεις Μητσοτάκη για την «ενεργό γήρανση»

Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι «απαιτείται το κράτος να εξασφαλίζει όλα όσα χρειάζονται: δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, με έμφαση στην πρόληψη, προγεννητικού ελέγχου, ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως και δωρεάν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και παιδείας»

Κρήτη: Νέα ντοκουμέντα για τους γονείς του 3χρονου κακοποιημένου κοριτσιού– Η έρευνα για τους θανάτους των άλλων 2 παιδιών
Κρήτη: Νέα ντοκουμέντα για τους γονείς του 3χρονου κακοποιημένου κοριτσιού– Η έρευνα για τους θανάτους των άλλων 2 παιδιών

Οι Αρχές στην Κρήτη προχώρησαν στη σύλληψη τόσο της μητέρας όσο και του φερόμενου ως πατέρα του παιδιού. - Όπως διαπιστώθηκε, η μητέρα έδωσε λάθος όνομα και δήλωσε ψευδή τόπο κατοικίας

Ρατσιστική επίθεση σε τρανς γυναίκα στην Καλλιθέα – Την εξύβρισαν και την παρέσυραν με ΙΧ – Τέσσερις συλλήψεις
Ρατσιστική επίθεση σε τρανς γυναίκα στην Καλλιθέα – Την εξύβρισαν και την παρέσυραν με ΙΧ – Τέσσερις συλλήψεις

Τέσσερις νεαροί παρέσυραν και τραυμάτισαν με το ΙΧ που επέβαιναν το θύμα ενώ επέστρεφε σπίτι της - Νωρίτερα της είχαν επιτεθεί με ύβρις ενώ πέταξαν εναντίον της αυγά και άλλα αντικείμενα

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας εγκαινιάζει τη σειρά διαλέξεων «Evolve Lecture Series» στο UNIC Athens, με πρώτο ομιλητή τον David Sinclair
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας εγκαινιάζει τη σειρά διαλέξεων «Evolve Lecture Series» στο UNIC Athens, με πρώτο ομιλητή τον David Sinclair

Μία σημαντική πρωτοβουλία ανοικτή στο κοινό, με ομιλητές διεθνούς κύρους και επίκεντρο τις εξελίξεις στις τεχνολογίες αιχμής που διαμορφώνουν το μέλλον της υγείας και της ιατρικής

Τραμπ: Όλοι οι διαμεσολαβητές να υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ – «Παράθυρο» και για το Ιράν
Τραμπ: Όλοι οι διαμεσολαβητές να υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ – «Παράθυρο» και για το Ιράν

«Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν ομαλά» - Ο Ντόναλντ Τραμπ συνδέει τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν με τις Συμφωνίες του Αβραάμ - Ζητά από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ να ανοίξουν τον δρόμο

Ξεπέρασαν τα 51,7 δισ. ευρώ τα χρέη στο ΚΕΑΟ / ΕΦΚΑ – Λύση ή παρηγοριά η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων;
Ξεπέρασαν τα 51,7 δισ. ευρώ τα χρέη στο ΚΕΑΟ / ΕΦΚΑ – Λύση ή παρηγοριά η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων;

Τα νέα στοιχεία του ΚΕΑΟ για τις οφειλές των ασφαλισμένων είναι αποκαλυπτικά. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα χρέη αυξήθηκαν κατά 471.000 ευρώ, αγγίζοντας συνολικά τα 5,78 δισεκ. ευρώ.

Ηράκλειο: Νέα στοιχεία στην υπόθεση κακοποίησης της 3χρονης – Τα δύο νεκρά μωρά και το τεστ DNA
Ηράκλειο: Νέα στοιχεία στην υπόθεση κακοποίησης της 3χρονης – Τα δύο νεκρά μωρά και το τεστ DNA

Οι δύο εμπλεκόμενοι γονείς της 3χρονης βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνες σωματικές βλάβες

