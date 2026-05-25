Ρολάν Γκαρός: Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ρίχνονται στη μάχη – Χτυπάει «κόκκινο» ο υδράργυρος στο Παρίσι!

Στην τελική ευθεία έχει μπει η προετοιμασία του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη για το Ρολάν Γκαρός, με τους συμπατριώτες μας να ρίχνονται την Τρίτη (σ.σ 26/5) στη μάχη του γαλλικού όπεν, αντιμετωπίζοντας δύο επικίνδυνους αντιπάλους.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Γάλλο Αλεξάντερ Μίλερ, Νο. 127 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο «Philippe Chatrier», ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα αρχίσει 14:30 με 15:00.

Η Μαρία Σάκκαρη από την άλλη, θα κοντραριστεί με την Λίντα Νόσκοβα, Νο. 12 στην παγκόσμια κατάταξη της WTA. Το παιχνίδι τοποθετήθηκε στο «Court 6» και θα αρχίσει γύρω στις 13:30 με 14:00.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι την Τρίτη (26/5) θα κάνουν μεταξύ άλλων πρεμιέρα στη διοργάνωση επίσης η Αρίνα Σαμπαλένκα, η Κόκο Γκοφ, ο Γιάνικ Σίνερ, ο Φέλιξ Οζιέ Αλιασίμ, αλλά και η Τζέσικα Πεγκούλα.

Ακραίος καύσωνας

Το έργο του Τσιτσιπά και της Σάκκαρη θα γίνει ακόμα πιο δύσκολο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που θα επικρατούν την Τρίτη (26/5) στο Παρίσι, καθώς σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα είναι μία από τις θερμότερες ημέρες Μαΐου που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες στη γαλλική πρωτεύουσα.

Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 34°C, αλλά το real feel αναμένεται να αγγίξει ακόμα και τους 39°C, με τους τενίστες και τις τενίστριες να μάχονται για ώρες κάτω από τον καυτό ήλιο και την αφόρητη ζέστη. Ενδεικτικό της δύσκολης κατάστασης την οποία θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι αθλητές και οι αθλήτριες, είναι ότι το ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας για τον μήνα Μάιο στο Παρίσι είναι οι 34.8°C, που καταγράφηκαν στις 29 Μαΐου 1944.

Οι μετεωρολόγοι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αύριο να ξεπεραστούν 34.8°C και να έχουμε νέο ρεκόρ στη γαλλική πρωτεύουσα. Από το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να υποχωρήσει η ζέστη και η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 27°C, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπάρξουν βροχοπτώσεις και θερμοκρασία γύρω στους 19°C.