Ρεάλ Μαδρίτης: Ρήξη αχιλλείου ο Γκαρούμπα – Επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο

Φάνηκε από την πρώτη στιγμή πως ήταν πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του Ουσμάν Γκαρούμπα στα τελευταία λεπτά του ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βαλένθια και δυστυχώς οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο σέντερ των Μαδριλένων έδειξαν που έχει υποστεί ολική ρήξη αχιλλείου και θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου τις επόμενες ημέρες για να αποκαταστήσει το πρόβλημα. Αυτό βέβαια σημαίνει πως θα χάσει και το μεγαλύτερο μέρος της επόμενης σεζόν, την ώρα που Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν έχουν τεθεί νοκ-άουτ ως το φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Έτσι, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν είναι αυτός που θα τραβήξει το κουπί στους ψηλούς για το υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη Euroleague ο Γκαρούμπα είχε 5.2 πόντους και 2.8 ριμπάουντ ανά 12’29” σε 40 παιχνίδια. Μαζί με το Τούρκο, θα χρησιμοποιούνται στο «5» επίσης οι Λάιλς και Ντεκ, όπως έγινε και στον χθεσινό τελικό με τον Ολυμπιακό, στο οποίο δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού.

Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο, ο οποίος θα χάσει τον Ουσμάν Γκαρούμπα από τα playoffs της ACB, αλλά και τους περισσότερους μήνες της επόμενης αγωνιστικής σεζόν, με την απουσία του να υπολογίζεται ακόμα και στον έναν χρόνο. Αυτό βέβαια ποικίλει ανάλογα τον αθλητή και το σώμα του, αφού σε πολλές περιπτώσεις αντίστοιχοι παίκτες γύρισαν νωρίτερα, ενώ άλλοι χρειάστηκαν μεγαλύτερη χρονική διάρκεια για να «πατήσουν» παρκέ.