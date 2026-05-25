Δεν το πίστευε ο Μπλόσομγκεϊμ: «Δεν είναι ο Άλεκ Πίτερς ο MVP;»

Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ εξέφρασε τις αντιδράσεις του για την απόφαση να αναδειχθεί MVP του Final Four της Euroleague ο Εβάν Φουρνιέ, παρά το γεγονός πως πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση. .

Συγκεκριμένα, ο παίκτης της Μονακό ανέφερε μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ ότι αυτός που θεωρεί ότι άξιζε το βραβείο ήταν ο Άλεκ Πίτερς.

«LOL… Ο Άλεκ Πίτερς δεν είναι ο MVP του Final Four;», είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε την ανάρτηση του Μπλόσομγκεϊμ:

LOL….. Alec Peters not F4 MVP??? — Jaron Blossomgame (@JaronBgame) May 24, 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Εβάν Φουρνιέ είχε 20 πόντους στον μεγάλο τελικό του Final 4, και μέσους όρους και στα δύο παιχνίδια… 15.0 πόντους, 4.5 ριμπάουντ, 4.0 ασίστ και 15.5 PIR σε 25 λεπτά.

Ο Αλεκ Πίτερς είχε 6.5 πόντους, 4.5 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ και 21.5 PIR σε περίπου 19 λεπτά ανά παιχνίδι.