Δεν το πίστευε ο Μπλόσομγκεϊμ: «Δεν είναι ο Άλεκ Πίτερς ο MVP;»
Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ δεν μπορούσε να δεχθεί ότι ο Άλεκ Πίτερς δεν αναδείχθηκε MVP.
Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ εξέφρασε τις αντιδράσεις του για την απόφαση να αναδειχθεί MVP του Final Four της Euroleague ο Εβάν Φουρνιέ, παρά το γεγονός πως πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση. .
Συγκεκριμένα, ο παίκτης της Μονακό ανέφερε μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ ότι αυτός που θεωρεί ότι άξιζε το βραβείο ήταν ο Άλεκ Πίτερς.
«LOL… Ο Άλεκ Πίτερς δεν είναι ο MVP του Final Four;», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε την ανάρτηση του Μπλόσομγκεϊμ:
LOL….. Alec Peters not F4 MVP???
— Jaron Blossomgame (@JaronBgame) May 24, 2026
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Εβάν Φουρνιέ είχε 20 πόντους στον μεγάλο τελικό του Final 4, και μέσους όρους και στα δύο παιχνίδια… 15.0 πόντους, 4.5 ριμπάουντ, 4.0 ασίστ και 15.5 PIR σε 25 λεπτά.
Ο Αλεκ Πίτερς είχε 6.5 πόντους, 4.5 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ και 21.5 PIR σε περίπου 19 λεπτά ανά παιχνίδι.
- Δεν το πίστευε ο Μπλόσομγκεϊμ: «Δεν είναι ο Άλεκ Πίτερς ο MVP;»
