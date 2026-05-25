Η Κίνα αντεπιτίθεται – Νέα αρχιτεκτονική της Huawei πλησιάζει τις επιδόσεις των Δυτικών τσιπ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Στην προσπάθειά της να ξεπεράσει τις αμερικανικές κυρώσεις που εμποδίζουν την κατασκευή προηγμένων τσιπ στην Κίνα, η Huawei παρουσίασε τη Δευτέρα μια νέα αρχιτεκτονική για τσιπ υψηλής τεχνολογίας.

Ο νέος σχεδιασμός θα αυξήσει την πυκνότητα των τρανζίστορ σε επίπεδο που αντιστοιχεί σε τεχνολογία κατασκευής 1,4 νανομέτρων μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, ανέφερε η εταιρεία.

Συγκριτικά, η ταϊβανέζικη TSMC, ο μεγαλύτερος παραγωγός προηγμένων ημιαγωγών, χρησιμοποιεί σήμερα τεχνολογία των 2 νανομέτρων και σχεδιάζει να περάσει στα 1,4 νανόμετρα το 2028.

Τα τσιπ αυτής της τεχνολογίας παράγονται αποκλειστικά με μηχανήματα λιθογραφίας που παράγει η ολλανδική ASML, στα οποία η Κίνα δεν έχει πρόσβαση λόγω των αμερικανικών κυρώσεων στις εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας.

Εδώ και δεκαετίες η βιομηχανία ημιαγωγών βασίζεται στη σμίκρυνση των τρανζίστορ για να χωρέσει όσο γίνεται περισσότερα στην επιφάνεια του τσιπ. Μέχρι πρόσφατα η τακτική αυτή διπλασίαζε την πυκνότητα των τρανζίστορ κάθε περίπου δύο χρόνια, ένας ρυθμός που έγινε γνωστός ως «Νόμος του Μουρ». Πλέον, όμως, η σμίκρυνση των τρανζίστορ φτάνει στα όρια που επιβάλλουν οι νόμοι της φυσικής.

Η νέα προσέγγιση της Huawei, με την ονομασία «Νόμος Κλιμάκωσης Ταυ» εστιάζει όχι στην σμίκρυνση αλλά στην επιτάχυνση της κίνησης δεδομένων, τόσο στα τσιπ όσο και γενικά στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

«Αντί να βασίζεται αποκλειστικά σε μικρότερα τρανζίστορ, η εταιρεία επικεντρώνεται στη σμίκρυνση των διασυνδέσεων, τη χαμηλότερη καθυστέρηση (latency) και τη βελτίωση της μεταφοράς δεδομένων μέσα στο τσιπ -κάτι που αποτελεί έναν αξιόπιστο τρόπο αύξησης της απόδοσης όταν η πρόσβαση στην πλέον προηγμένη τεχνολογία λιθογραφίας είναι περιορισμένη» δήλωσε στο Reuters η Χε Χούι, διευθύντρια έρευνας ημιαγωγών στην εταιρεία Omdia.

Η Nvidia της Κίνας

Η Huawei έζησε μια υπαρξιακή κρίση όταν οι ΗΠΑ της επέβαλαν κυρώσεις το 2019, εμποδίζοντας την πρόσβασή της στις πιο προηγμένες τεχνολογίες ημιαγωγών.

Η εταιρεία όμως εξέπληξε τις αγορές το 2023, όταν λάνσαρε τη σειρά κινητών Mate 60, τα οποία βασίζονταν σε ένα «σύστημα σε τσιπ» (SoC) που παρήγαγε η κινεζική SMIC με τεχνολογία των 7 νανομέτρων.

Σήμερα, η σειρά επεξεργαστών Ascend της Huawei παίζει κρίσιμο ρόλο για τις κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στα προηγμένα τσιπ της αμερικανικής Nvidia. Στους επεξεργαστές Ascend εκπαιδεύτηκε για παράδειγμα το τελευταίο μοντέλο της DeepSeek, το V4.

Η ζήτηση για τους επεξεργαστές Ascend συνεχίζει να αυξάνεται.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσενγκ Χουάνγκ δήλωσε πως η εταιρεία του «έχει σε μεγάλο βαθμό παραχωρήσει» στην Huawei την αγορά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα.