25.05.2026 | 13:00
Η Κίνα αντεπιτίθεται – Νέα αρχιτεκτονική της Huawei πλησιάζει τις επιδόσεις των Δυτικών τσιπ
Τεχνολογία 25 Μαΐου 2026, 13:31

Η Κίνα αντεπιτίθεται – Νέα αρχιτεκτονική της Huawei πλησιάζει τις επιδόσεις των Δυτικών τσιπ

Ο νέος σχεδιασμός της Huawei αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στην ανάπυξη κινεζικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης/

Στην προσπάθειά της να ξεπεράσει τις αμερικανικές κυρώσεις που εμποδίζουν την κατασκευή προηγμένων τσιπ στην Κίνα, η Huawei παρουσίασε τη Δευτέρα μια νέα αρχιτεκτονική για τσιπ υψηλής τεχνολογίας.

Ο νέος σχεδιασμός θα αυξήσει την πυκνότητα των τρανζίστορ σε επίπεδο που αντιστοιχεί σε τεχνολογία κατασκευής 1,4 νανομέτρων μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, ανέφερε η εταιρεία.

Συγκριτικά, η ταϊβανέζικη TSMC, ο μεγαλύτερος παραγωγός προηγμένων ημιαγωγών, χρησιμοποιεί σήμερα τεχνολογία των 2 νανομέτρων και σχεδιάζει να περάσει στα 1,4 νανόμετρα το 2028.

Τα τσιπ αυτής της τεχνολογίας παράγονται αποκλειστικά με μηχανήματα λιθογραφίας που παράγει η ολλανδική ASML, στα οποία η Κίνα δεν έχει πρόσβαση λόγω των αμερικανικών κυρώσεων στις εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας.

Εδώ και δεκαετίες η βιομηχανία ημιαγωγών βασίζεται στη σμίκρυνση των τρανζίστορ για να χωρέσει όσο γίνεται περισσότερα στην επιφάνεια του τσιπ. Μέχρι πρόσφατα η τακτική αυτή διπλασίαζε την πυκνότητα των τρανζίστορ κάθε περίπου δύο χρόνια, ένας ρυθμός που έγινε γνωστός ως «Νόμος του Μουρ». Πλέον, όμως, η σμίκρυνση των τρανζίστορ φτάνει στα όρια που επιβάλλουν οι νόμοι της φυσικής.

Η νέα προσέγγιση της Huawei, με την ονομασία «Νόμος Κλιμάκωσης Ταυ» εστιάζει όχι στην σμίκρυνση αλλά στην επιτάχυνση της κίνησης δεδομένων, τόσο στα τσιπ όσο και γενικά στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

«Αντί να βασίζεται αποκλειστικά σε μικρότερα τρανζίστορ, η εταιρεία επικεντρώνεται στη σμίκρυνση των διασυνδέσεων, τη χαμηλότερη καθυστέρηση (latency) και τη βελτίωση της μεταφοράς δεδομένων μέσα στο τσιπ -κάτι που αποτελεί έναν αξιόπιστο τρόπο αύξησης της απόδοσης όταν η πρόσβαση στην πλέον προηγμένη τεχνολογία λιθογραφίας είναι περιορισμένη» δήλωσε στο Reuters η Χε Χούι, διευθύντρια έρευνας ημιαγωγών στην εταιρεία Omdia.

Η Nvidia της Κίνας

Η Huawei έζησε μια υπαρξιακή κρίση όταν οι ΗΠΑ της επέβαλαν κυρώσεις το 2019, εμποδίζοντας την πρόσβασή της στις πιο προηγμένες τεχνολογίες ημιαγωγών.

Η εταιρεία όμως εξέπληξε τις αγορές το 2023, όταν λάνσαρε τη σειρά κινητών Mate 60, τα οποία βασίζονταν σε ένα «σύστημα σε τσιπ» (SoC) που παρήγαγε η κινεζική SMIC με τεχνολογία των 7 νανομέτρων.

Σήμερα, η σειρά επεξεργαστών Ascend της Huawei παίζει κρίσιμο ρόλο για τις κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στα προηγμένα τσιπ της αμερικανικής Nvidia. Στους επεξεργαστές Ascend εκπαιδεύτηκε για παράδειγμα το τελευταίο μοντέλο της DeepSeek, το V4.

Η ζήτηση για τους επεξεργαστές Ascend συνεχίζει να αυξάνεται.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσενγκ Χουάνγκ δήλωσε πως η εταιρεία του «έχει σε μεγάλο βαθμό παραχωρήσει» στην Huawei την αγορά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα.

Santander: Έτος ορόσημο για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2026

Νιώθετε άρρωστοι μόλις μπαίνετε στο γραφείο; Ίσως δεν φταίει το άγχος

Bally's Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα

Κοτοπουλάκια εκκολάφθηκαν από «τεχνητό αβγό» – Ελπίδα για την επαναφορά εξαφανισμένων πτηνών;
Επιστήμες 25.05.26

Αμερικανική εταιρεία υποστηρίζει πως το τεχνητό αβγό ανοίγει το δρόμο για τη νεκρανάσταση ενός πελώριου πτηνού που κυνηγήθηκε μέχρι θανάτου στη Νέα Ζηλανδία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Ασφάλεια εναντίον ελευθερίας – Είναι το Λονδίνο η πόλη του Μεγάλου Αδελφού;
H αστυνομία στήνει κάμερες που σκανάρουν τα πρόσωπα των περαστικών. Λέει ότι η τεχνολογία βοηθά στη σύλληψη επικίνδυνων κακοποιών, άλλοι όμως ανησυχούν ότι οι πάντες θεωρούνται πλέον ύποπτοι.

Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

Διάστημα: «Πλανητικός περίπατος» για τυφλούς
Η πρωτοβουλία του Σωματείου «Αρωγή» και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τον «περίπατο στο Διάστημα» είναι ειδικά προσαρμοσμένη για άτομα με οπτική αναπηρία - Η συμμετοχή είναι ελεύθερη

Στην Κύπρο βρέθηκαν οι αρχαιότερες ενδείξεις εξημέρωσης του περιστεριού
Πολυάριθμα οστά από περιστέρια βρέθηκαν σε αρχαιολογικό χώρο της Εποχής του Χαλκού κοντά στη Λευκωσία. Ισοτοπικές αναλύσεις έδειξαν ότι ταΐζονταν με ανθρώπινα τρόφιμα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Ψυχική υγεία: Η αόρατη επιδημία που επηρεάζει 1,2 δισ. ανθρώπους – Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα
Πρόσφατη έρευνα για την ψυχική υγεία έδειξε απότομη άνοδο από το 1990 για τη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή και τις αγχώδεις διαταραχές, που αυξήθηκαν κατά 131% και 158% αντιστοίχως

Αντίο ΑΕΠ; Ποιους νέους δείκτες εξετάζει ο ΟΗΕ για την ανάπτυξη και την ευημερία
Το ΑΕΠ μπορεί να αυξάνεται ακόμα και όταν η κοινωνία υποφέρει, λέει ο ΟΗΕ. Στους προτεινόμενους νέους δείκτες περιλαμβάνουν θέματα υγείας, εκπαίδευσης και περιβάλλοντος.

Πανελλαδικές 2026: Τηλεφωνική γραμμή 1550 ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους ενεργοποιεί το υπ. Παιδείας
Παράλληλα με τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής, έχει ενεργοποιηθεί ένα πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων και στις 13 Περιφέρειες της επικράτειας για τους υποψήφιους που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού: «Σιγή» για τις Πανελλήνιες–Μια ουσιαστική πρωτοβουλία υπέρ των υποψηφίων
Αναγνωρίζοντας ότι οι εξετάσεις αποτελούν μία από τις πιο απαιτητικές στιγμές στη ζωή χιλιάδων νέων ανθρώπων, η δημοτική αρχή αποφάσισε να μην χορηγεί άδειες εκσκαφών και διακοπής κυκλοφορίας κατά την εξεταστική περίοδο.

Το Ιράν εκτέλεσε άνδρα που είχε καταδικάσει για τις διαδηλώσεις που συγκλόνισαν τη χώρα τον Ιανουάριο
Σύμφωνα με κυβερνητική πηγή αυτή, ο εκτελεσθείς «άνοιξε πυρ στον δρόμο στις δυνάμεις ασφαλείας» και επιτέθηκε σε επίσημα κτίρια και κέντρα υγείας στην πόλη Νεν του Ιράν

Ευχολόγια Μητσοτάκη για το δημογραφικό – Αναμάσημα κυβερνητικών παρεμβάσεων και εξαγγελίες με προεκλογικό άρωμα
Με αναμάσημα των κυβερνητικών πεπραγμένων και των εξαγγελιών για επιδόματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να πείσει ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο για το δημογραφικό. Ωστόσο, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η ελληνική κοινωνία γερνάει, ότι τα ενοίκια πνίγουν τις νέες οικογένειες, ότι η ύπαιθρος ερημώνει και εν τέλει το πρόβλημα παραμένει χωρίς ουσιαστική λύση

Κοτοπουλάκια εκκολάφθηκαν από «τεχνητό αβγό» – Ελπίδα για την επαναφορά εξαφανισμένων πτηνών;
Αμερικανική εταιρεία υποστηρίζει πως το τεχνητό αβγό ανοίγει το δρόμο για τη νεκρανάσταση ενός πελώριου πτηνού που κυνηγήθηκε μέχρι θανάτου στη Νέα Ζηλανδία.

Β. Κικίλιας: «51% περισσότεροι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία – Μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας»
Οι έλεγχοι αφορούν, μεταξύ άλλων, ζητήματα ασφάλειας στα πλοία, πυρασφάλειας, σωστικών μέσων, συντήρησης και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των μηχανημάτων

Ο Τραμπ τώρα θέλει χρόνο για τη συμφωνία – «Πλακώματα» στους Ρεπουμπλικανούς και αναζήτηση αφηγήματος για τη νίκη
Ο Τραμπ λέει τώρα ότι η συμφωνία με το Ιράν χρειάζεται χρόνο, καθώς τα «γεράκια» των Ρεπουμπλικανών βλέπουν ταπείνωση των ΗΠΑ - Αναζητώντας αφήγημα νίκης οι ΗΠΑ στρέφονται ξανά στις Συμφωνίες του Αβραάμ

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη: Τι θα ψάξει κάθε Επιτροπή που φτάνει στην Ελλάδα
Δύο Επιτροπές της Ε.Ε. θα ελέγξουν ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη. Η Επιτροπή Cont βάζει στο στόχαστρο τις επιδοτήσεις, ακολουθούν τα Τέμπη, το Κράτος Δικαίου, ενώ παραμονεύει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η συνάντηση στο Στρασβούργο που η κυβέρνηση τα «βρήκε σκούρα»

Η Apple μετέδωσε αγώνα του MLS γυρισμένο εξ ολοκλήρου με iPhone
Το Galaxy–Houston Dynamo αποτέλεσε το πρώτο επαγγελματικό αθλητικό γεγονός που προβλήθηκε διεθνώς με παραγωγή βασισμένη αποκλειστικά σε iPhone 17 Pro, ανοίγοντας νέα εποχή στη sports broadcasting βιομηχανία

Ο Γκόρντον Μπανκς, το Μουντιάλ του 1970 και η CIA
Κάτι περισσότερο από μισό αιώνα μετά την διεξαγωγή του Μουντιάλ του 1970, μια θεωρία συνωμοσίας βάζει στην ίδια κουβέντα τον θρυλικό τερματοφύλακα Γκόρντον Μπανκς, τη CIA και την αναμέτρηση Αγγλία - Γερμανία

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

