Τι είπε ο Σενγκούν για τον κόσμο του Ολυμπιακού και τον Αταμάν

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Άλπερεν Σενγκούν βρέθηκε στο T-Center το απόγευμα της Παρασκευής (22/5), για να παρακολουθήσει τον ημιτελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ομάδα του, την Φενέρμπαχτσε, όπως είπε ο ίδιος λίγο πριν το τζάμπολ στο ματς.

«Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ για να υποστηρίξω την ομάδα μου, τη Φενέρμπαχτσε, και ελπίζω να πάρουμε τη νίκη», είπε ο Τούρκος ΝΒΑερ, που ξεκίνησε σχετικά νωρίς τις διακοπές του, αφού οι Τορόντο Ράπτορς, αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο των playoffs του ΝΒΑ.

Η… υποδοχή στον Σενγκούν

«Δεν είμαι εδώ για να κάνω θόρυβο, είμαι απλά εδώ για να υποστηρίξω την ομάδα μου. Οι άνθρωποί μου είναι εδώ, οι φίλοι μου, η οικογένειά μου και ήρθαμε εδώ απλά να περάσουμε καλά και να υποστηρίξουμε την ομάδα μας», ήταν μερικά από τα λόγια του Σενγκούν πριν το τζάμπολ στο Ολυμπιακός-Φενέρ, ωστόσο υπήρξαν αποδοκιμασίες προς το πρόσωπό του.

Ο κόσμος δεν έχει ξεχάσει την προκλητική συμπεριφορά του στο Eurobasket 2025 και στα παιχνίδια με την Ελλάδα, ειδικά απέναντι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να τον αποδοκιμάζουν έντονα μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία του.

Η ατάκα για τον Αταμάν

«Δεν έχουμε τέτοια πράγματα εκεί (σ.σ. στο ΝΒΑ), αλλά είναι καταπληκτικό να το βλέπεις» σχολίασε αρχικά ο Τούρκος ψηλός, ενώ δεν ξέχασε να αναφερθεί και στην απουσία του προπονητή του στην Εθνική Τουρκίας και προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν.

«Ήρθα για να υποστηρίξω τη Φενέρμπαχτσε και εξίσου ήθελα να υποστηρίξω και τον προπονητή μου, τον Εργκίν Αταμάν, αλλά δυστυχώς δεν είναι εδώ. Ας ελπίσουμε την επόμενη χρονιά», τόνισε χαρακτηριστικά.