Ολοκληρώθηκαν οι ημιτελικοί του Final Four της Euroleague, με Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης να αποκλείουν Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια, αντίστοιχα και να προκρίνονται στον μεγάλο τελικό.

Κάπως έτσι, σήμερα τα ξημερώματα (23/5) άνοιξε το δεύτερο παράθυρο μεταπώλησης εισιτηρίων, μέσω ειδικής πλατφόρμας. Όσα εισιτήρια τεθούν προς μεταπώληση, θα είναι στο μισό της αξίας των διήμερων πακέτων του Final Four, συν 10% επί του μισού της αρχικής τιμής τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τη μεταπώληση των εισιτηρίων του Final Four 2026

Η τελευταία ευκαιρία είναι πλέον διαθέσιμη για τους φιλάθλους που αγόρασαν εισιτήρια κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε από τις τέσσερις sold-out φάσεις πώλησης ή του πρώτου παραθύρου μεταπώλησης, αλλά δεν μπορούν πλέον να παρευρεθούν στη διοργάνωση, ώστε να μεταπωλήσουν με ασφάλεια τα εισιτήριά τους μέσω του euroleaguef4tickets.com.

Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου ημιτελικού, το δεύτερο παράθυρο μεταπώλησης θα παραμείνει ανοιχτό έως το Σάββατο 23 Μαΐου στις 17:00 CEST για τους φιλάθλους που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τον τελικό του Adidas NextGen EuroLeague και τον τελικό της EuroLeague.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι φίλαθλοι που δεν μπορούν να παρευρεθούν στον τελικό του adidas NextGen EuroLeague και στον τελικό της EuroLeague την Κυριακή θα έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν τα εισιτήριά τους προς μεταπώληση στο μισό της αξίας των διήμερων πακέτων του Final Four, συν επιπλέον 10% επί του μισού της αρχικής τιμής. Η επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης λειτουργεί σε ένα ελεγχόμενο και ασφαλές περιβάλλον, διασφαλίζοντας ότι όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του επίσημου συστήματος έκδοσης εισιτηρίων.

Χρησιμοποιώντας την επίσημη πλατφόρμα, οι φίλαθλοι έχουν εγγυημένα έγκυρα εισιτήρια, ασφαλείς πληρωμές και επιστροφές χρημάτων σε περίπτωση που ένα εισιτήριο μεταπωληθεί επιτυχώς. Η πλατφόρμα προσφέρει επίσης πλήρη ευελιξία, καθώς οι κάτοχοι εισιτηρίων μπορούν να ακυρώσουν το αίτημα μεταπώλησης οποιαδήποτε στιγμή πριν από την πώληση του εισιτηρίου.

Η επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης είναι το μοναδικό εξουσιοδοτημένο κανάλι μεταπώλησης εισιτηρίων για το Final Four της EuroLeague 2026. Εισιτήρια που αγοράζονται μέσω μη εξουσιοδοτημένων καναλιών πώλησης ενδέχεται να μην είναι έγκυρα για είσοδο και μπορεί να ακυρωθούν.

Μόλις ολοκληρωθεί μια συναλλαγή μεταπώλησης, το αρχικό εισιτήριο ακυρώνεται αυτόματα. Ο πωλητής χάνει κάθε δικαίωμα πρόσβασης στην εκδήλωση και θα λάβει επιστροφή χρημάτων ίση με το 100% της ονομαστικής αξίας του εισιτηρίου που είχε αρχικά αγοράσει, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα επεξεργασίας του παρόχου πληρωμών. Όσα εισιτήρια δεν πωληθούν θα επιστρέψουν αυτόματα στον αρχικό αγοραστή μετά την ολοκλήρωση της φάσης μεταπώλησης.

Επιπλέον, όλοι οι φίλαθλοι που αγόρασαν εισιτήρια κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε από τις τέσσερις sold-out φάσεις πώλησης ή του πρώτου παραθύρου μεταπώλησης θα έχουν μία τελευταία δυνατότητα να τροποποιήσουν τα στοιχεία του κατόχου του εισιτηρίου, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο Telekom Center Athens. Η επιλογή αυτή θα παραμείνει διαθέσιμη έως το Σάββατο 23 Μαΐου στις 17:00 CEST.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο euroleaguef4tickets.com.

Η Euroleague Basketball θα ήθελε επίσης να υπενθυμίσει σε όλους τους κατόχους εισιτηρίων ότι η είσοδος στο Telekom Center Athens θα επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη των εξής:

Εγκύρου ονομαστικού εισιτηρίου και

Επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης που να ταιριάζει με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν κατά την εγγραφή.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι οπαδοί που επιδεικνύουν εισιτήριο που δεν αντιστοιχεί στο άτομο που παρευρίσκεται θα πρέπει να μην έχουν πρόσβαση στο γήπεδο