Βεζένκοφ: «Είμαστε μια νίκη μακριά από τον στόχο, αλλά πρέπει να μείνουμε ταπεινοί»
Μετά τη μεγάλη πρόκριση του Ολυμπιακού επί της Φενέρ, o Σάσα Βεζένκοφ στάθηκε στο ταλέντο που διαθέτει η ομάδα του, ζητώντας ωστόσο από τους συμπαίκτες του να μείνουν ταπεινοί ενόψει τελικού.
Ο Ολυμπιακός ήταν επιβλητικός στον πρώτο ημιτελικό του Final Four με τη Φενέρμπαχτσε με 79-61 και πλέον θα διεκδικήσει την τέταρτη Euroleague της ιστορίας του.
Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε μετά τον αγώνα αναφέροντας πως οι Ερυθρόλευκοι είναι μία νίκη μακριά από τον στόχο, όμως πρέπει να μείνουν ταπεινοί.
Οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ:
«Στο ημίχρονο μας είπε ο κόουτς πως πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε με την ίδια ένταση στην άμυνα. Παίξαμε καταπληκτικά αμυντικά. Είμαστε μια νίκη μακριά από τον στόχο, αλλά πρέπει να μείνουμε ταπεινοί. Έχουμε 48 ώρες να ξεκουραστούμε και να πάμε να το πάρουμε.
Στο τέλος της μέρας, πρέπει να παίξουμε για να κερδίσουμε. Ο βασικός στόχος μας είναι την Κυριακή. Πρέπει να δούμε τι κάναμε λάθος και να βελτιωθούμε, για να κερδίσουμε το τρόπαιο.
Ξέρουμε πως έχουμε πολύ ταλέντο ως ομάδα, μεγάλο βάθος. Παίξαμε με όλο το ρόστερ, όλοι μπορούν να βοηθήσουν, όλοι είναι σημαντικοί και το δείξαμε. Αυτό κάνουμε όλη τη σεζόν, πρέπει να το κάνουμε άλλη μια φορά.
Είναι πολύ σημαντική η βοήθεια του κόσμου και πολύ ξεχωριστό αυτό που συνέβη εδώ. Περιμένουμε το ίδιο και την Κυριακή».
