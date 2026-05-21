«Πόλεμος των Άστρων» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: Όλοι περιμένουν τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το ευρωπαϊκό μπάσκετ βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη γεωπολιτική και οικονομική σύγκρουση της σύγχρονης ιστορίας του. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η Euroleague, που προσπαθεί να διατηρήσει τον έλεγχο του κορυφαίου διασυλλογικού προϊόντος της Ευρώπης. Από την άλλη, η NBA και η FIBA χτίζουν αθόρυβα ένα νέο, φιλόδοξο project που φιλοδοξεί να αλλάξει πλήρως τον χάρτη του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Το εντυπωσιακό είναι ότι η νέα διοργάνωση NBA–FIBA παραμένει ακόμα σχεδόν «μυστική». Ελάχιστες δημόσιες λεπτομέρειες έχουν αποκαλυφθεί, παρά το γεγονός ότι πίσω από το project βρίσκονται ο κομισάριος της NBA, Άνταμ Σίλβερ, και ο γενικός γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας λίγκας με 10 έως 12 μόνιμες ομάδες-«franchises» σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις όπως η Μαδρίτη, η Βαρκελώνη, το Λονδίνο, το Παρίσι, το Βερολίνο, η Αθήνα, η Κωνσταντινούπολη και το Μόναχο.

Η λογική είναι ξεκάθαρη: To NBA θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ έχει τεράστια δυναμική αλλά εξαιρετικά χαμηλή εμπορική εκμετάλλευση. Παρά τη δημοφιλία του αθλήματος, τους εκατοντάδες εκατομμύρια φιλάθλους και την τεράστια παραγωγή ταλέντου προς την NBA, το ευρωπαϊκό μπάσκετ απορροφά λιγότερο από το 1% της συνολικής πίτας αθλητικών media και χορηγιών στην Ευρώπη.

Η Euroleague, πάντως, δεν δείχνει διατεθειμένη να παραδώσει εύκολα τα κλειδιά. Με τον Τσους Μπουένο πλέον σε ηγετικό ρόλο, η διοργάνωση εμφανίζεται πιο επιθετική και οργανωμένη, έχοντας ήδη εξασφαλίσει συμφωνίες με 12 από τις 13 ομάδες με μόνιμη άδεια συμμετοχής. Ωστόσο, όλες αυτές οι συμφωνίες περιλαμβάνουν ρήτρες εξόδου, κάτι που αποκαλύπτει πως οι ομάδες θέλουν να κρατήσουν ανοιχτή την πόρτα για το μέλλον.

Και εδώ εμφανίζεται η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο μεγαλύτερος αθλητικός εμπορικός οργανισμός της Ευρώπης θεωρείται το «ιερό δισκοπότηρο» της νέας λίγκας NBA–FIBA. Η στάση της μπορεί να καθορίσει τα πάντα. Αν η Ρεάλ αποχωρήσει από την Euroleague, εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν κι άλλοι μεγάλοι σύλλογοι.

Το NBA βλέπει στη Ρεάλ όλα όσα χρειάζεται: τεράστιο brand, παγκόσμια αναγνωρισιμότητα, μεγάλη αγορά, ισχυρό κοινό και δυνατότητα να αποτελέσει τη «ναυαρχίδα» του project στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Αμερικανοί είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν αρχικά έως και 3 δισεκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία της νέας διοργάνωσης, χωρίς να περιμένουν άμεσα κέρδη, ακολουθώντας το μοντέλο επένδυσης που εφαρμόστηκε και στο WNBA.

Την ίδια ώρα, η νέα λίγκα υπόσχεται κάτι που η FIBA επιθυμούσε εδώ και χρόνια: μεγαλύτερη σύνδεση με τα εθνικά πρωταθλήματα και δυνατότητα πρόκρισης ομάδων μέσω αγωνιστικών κριτηρίων, ώστε να μην υπάρχει ένα πλήρως «κλειστό» σύστημα όπως κατηγορείται ότι είναι σήμερα η Euroleague.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κομβικό. Ο Ιούνιος αναμένεται να φέρει κρίσιμες εξελίξεις, ενώ παρασκηνιακά οι επαφές με επενδυτές, ποδοσφαιρικούς συλλόγους και μεγάλες αγορές συνεχίζονται με έντονο ρυθμό. Προς το παρόν, πάντως, όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ μοιάζει να περιμένει μία και μόνο απόφαση: τι θα κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης.