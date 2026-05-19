Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ιστορική έξοδος των «κερασιών» στην Ευρώπη και πρωτάθλημα για την Αρσεναλ

Ιστορικό ματς στο «Vitality» με χαμένη τη Μάντσεστερ Σίτι και νικήτρια την… Άρσεναλ! Η Μπόρνμουθ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τους «Πολίτες» και μία αγωνιστική πριν το φινάλε της Premier League η Άρσεναλ κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Την ίδια ώρα, τα «κεράσια» έμειναν για 17ο σερί παιχνίδι αήττητα και εξασφάλισαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους έξοδο στην Ευρώπη.

Όλα αυτά στην τελευταία αναμέτρηση του Άντονι Ιραόλα μπροστά στο κοινό της ομάδας του και στο προτελευταίο παιχνίδι του Πεπ Γκουαρντιόλα στον πάγκο των φιλοξενούμενων. Με το FA Cup και το League Cup έμεινε για φέτος η Σίτι που όλα δείχνουν πως θα έχει τον Έντσο Μαρέσκα από του χρόνου στο τιμόνι μπαίνοντας σε μία νέα εποχή.

Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα στο σκορ στο 39′ με υπέροχο πλασέ του Κρουπί και η Σίτι ισοφάρισε στο 90+5′ με σουτ του Χάαλαντ. Ενδιάμεσα η Μπόρνμουθ είχε δύο δοκάρια Ράιαν και Μπρουκς ενώ η ομάδα του Γκουαρντιόλα έδειχνε να έχει ξεμείνει από ιδέες και να κυκλοφορεί ανούσια την μπάλα. Μετά την ισοφάριση πάντως είχε μία καλή στιγμή με τον Σαβίνιο για την ανατροπή, αλλά το γύρισμα προς το πέναλτι δεν βρήκε συμπαίκτη και το σκορ δεν άλλαξε.

Μπόρνμουθ: Πέτροβιτς, Τρουφέρ, Σενέσι, Σκοτ, Σμιθ (90’ Κουκ), Άνταμς, Ταβερνιέ, Χιλ, Ράιαν (84’ Μπρουκς), Κρουπί (76’ Κλάιφερτ), Εβανίλσον (89’ Ουνάλ)

Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Νούνες, Χουσάνοβ, Γκεΐ, Ο’Ράιλι, Ρόδρι, Κόβατσιτς (56’ Φόντεν), Μπερνάρντο Σίλβα (56’ Τσερκί), Σεμένιο (56’ Σαβίνιο), Ντοκού (76’ Μαρμούς), Χάαλαντ

Τα αποτελέσματα της 37ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 15/05

Άστον Βίλα-Λίβερπουλ 4-2

Κυριακή 17/05

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2

Μπρέντφορντ-Κρίσταλ Πάλας 2-2

Έβερτον-Σάντερλαντ 1-3

Λιντς-Μπράιτον 1-0

Γουλβς-Φούλαμ 1-1

Νιουκάστλ-Γουέστ Χαμ 3-1

Δευτέρα 18/05

Άρσεναλ-Μπέρνλι 1-0

Τρίτη 19/05

Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι 1-1

Τσέλσι-Τότεναμ (22:15)

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής (38η):

Κυριακή 24/05

Μπράιτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:00)

Μπέρνλι-Γουλβς (18:00)

Κρίσταλ Πάλας-Άρσεναλ (18:00)

Φούλαμ-Νιούκαστλ (18:00)

Λίβερπουλ-Μπρέντφορντ (18:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Άστον Βίλα (18:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπόρνμουθ (18:00)

Σάντερλαντ-Τσέλσι (18:00)

Τότεναμ-Έβερτον (18:00)

Γουέστ Χαμ-Λιντς (18:00)