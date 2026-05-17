Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός 76-90: Πέρασε στα ημιτελικά με «σκούπα»

Η Μύκονος Betsson πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά η καθολική ανωτερότητα του Παναθηναϊκού ήταν εμφανής και το «τριφύλλι» επικράτησε με σκορ 90-76, «καθάρισε» τη σειρά με 2-0 νίκες και προκρίθηκε στα ημιτελικά των play offs της Stoiximan GBL.

Εκεί το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει με πλεονέκτημα έδρας τον ΠΑΟΚ και η πρόκριση στους τελικούς θα κριθεί στις τρεις νίκες. Το έτερο ζευγάρι των ημιτελικών είναι ο Ολυμπιακός κόντρα στον νικητή του ΑΕΚ-Άρης (1-0).

Η Μύκονος Betsson ξεκίνησε αρκετά ανταγωνιστικά το παιχνίδι και με τους συνεχόμενους πόντους του Σκουλίδα απέκτησε ένα αρχικό προβάδισμα (8-7). Η πρώτη περίοδος πήγαινε συνεχώς πόντο-πόντο και ο Μουρ διαμόρφωσε με εύκολο καλάθι το σκορ δεκαλέπτου (18-19).

Ο Ρέι έβαλε μπροστά τη Μύκονο με τρίποντο (21-19) και ο Μάντζαρης διατήρησε το προβάδισμα για τους γηπεδούχους (26-24). Ο Σκουλίδας με τρίποντο επιβεβαίωσε το μομέντουμ των γηπεδούχων για το +5 (31-26), αλλά με σερί 0-9 ο Παναθηναϊκός πέρασε ξανά μπροστά (31-35).

Μήτογλου, Ρογκαβόπουλος και Σορτς ανέβασαν ρυθμό για το «τριφύλλι» και το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 39-44.

Στην τρίτη περίοδο η Μύκονος μπήκε καλά και μείωσε στον πόντο με τον Σκουλίδα (46-47), αλλά σε εκείνο το σημείο ο Παναθηναϊκός σοβαρεύτηκε και με τους Μήτογλου, Σορτς ανέβασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (49-59). Ο Χέιζ-Ντέιβις το έφτασε στους 13 (51-64) επιβεβαιώνοντας την καθολική ανωτερότητα της ομάδας του Αταμάν σε αυτό το δεκάλεπτο.

Με τα καλάθια των Γκριγκόνις και Γκραντ η διαφορά διατηρήθηκε σε αυτά τα επίπεδα και η τρίτη περίοδος τελείωσε με τον Παναθηναϊκό να είναι στο +9 (61-70).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι… πάτησαν γκάζι, έφτασαν τη διαφορά μέχρι και το επίπεδο των 20 πόντων και κάπου εκεί η σεμνή τελετή έλαβε τέλος.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-19, 39-44, 61-70, 76-90

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τηγάνης, Κάρδαρης, Αναστασιάδης

ΜΥΚΟΝΟΣ (Ζιάγκος): Άπλμπι 4 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μουρ 13 (5/9 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Καββαδάς 2, Σκουλίδας 10 (2/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Κάναντι 7 (5 ασίστ), Γερομιχαλός 4, Ερμίδης 4, Σιδηροηλίας, Μάντζαρης 3, Χέσον 5 (3 ριμπάουντ), Μπριγκς 17 (8/13 δίποντα, 4 μπλοκ), Ρέι 7 (1/1 δίποντο, 1/2 τρίποντα)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Χέιζ-Ντέιβις 6 (3/4 δίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 16 (3/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γκραντ 7 (2/4 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5 ασίστ), Τολιόπουλος 3, Μήτογλου 18 (5/9 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 9 ριμπάουντ), Σορτς 15 (3/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σαμοντούροβ, Κουζέλογλου, Λεσόρ 18 (5/7 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Γκριγκόνις 7, Ερνανγκόμεθ (3 ριμπάουντ)