Οι “απαντήσεις” για Ποντένσε, Έσε

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ένα 90λεπτο ακόμη για τον Ολυμπιακό στο φινάλε μιας δύσκολης και επίπονης σεζόν. Ο Ολυμπιακός που κρατάει στα χέρια του τον μίνιμουμ στόχο στο πρωτάθλημα, μετά την απώλεια του τίτλου, με την 2η θέση να περνάει από τη Νέα Φιλαδέλφεια και το ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ.

Με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περιμένει σήμερα να μάθει αν θα μπορεί να υπολογίζει στις πολύτιμες υπηρεσίες των Ποντένσε και Έσε. Και οι δύο ερυθρόλευκοι που τραυματίστηκαν στα δύο τελευταία ντέρμπι με ΠΑΟΚ και ΠΑΟ αντίστοιχα κάνουν ότι μπορούν για να μπορέσουν να παίξουν στο καθοριστικό ματς με την ΑΕΚ.

Για τον Ποντένσε τα πράγματα είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα καθώς φαίνεται πως θα είναι κανονικά στην αποστολή, και πιθανότατα ακόμη και στην 11αδα, ενώ ο Έσε από την άλλη δίνει «μάχη» με τον χρόνο για να μπορέσει να ξεπεράσει πλήρως το χτύπημα που είχε την Τετάρτη και τον ανάγκασε να αποχωρήσει στο πρώτο ημίχρονο. Τόσο ο Πορτογάλος όσο και ο Αργεντινός άσος βρέθηκαν και την Παρασκευή στον Ρέντη παρά το ρεπό που είχε δώσει ο Μεντιλίμπαρ και έκαναν ατομικά προγράμματα και θεραπείας.

Ο Βάσκος τεχνικός που είναι δεδομένο πως θα ρίξει στο χορτάρι της Νέας Φιλαδέλφειας ότι καλύτερο διαθέτει για το ματς που σε μεγάλο βαθμό θα κρίνει το αν ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να πάρει την 2η θέση και μαζί το δικαίωμα για να παίξει και τη νέα σεζόν στα… αστέρια μέσω των καλοκαιρινών προκριματικών γύρων.

Η αίσθηση που υπάρχει είναι πως ο Μεντιλίμπαρ δεν θα κάνει σημαντικές αλλαγές στο πλάνο του 4-2-3-1 ποντάροντας στους παίκτες που έχει δείξει ξεκάθαρα πως υπολογίζει περισσότερο όλο αυτό το διάστημα των πλέι οφ, ειδικά από την 2η αγωνιστική στην Λεωφόρο. Το μεγαλύτερο ερώτημα που υπάρχει είναι αν θα διατηρήσει τον Ταρέμι στην κορυφή της επίθεσης ή θα επαναφέρει τον Ελ Καμπί που ειδικά με την ΑΕΚ τα πηγαίνει περίφημα έχοντας έως τώρα βάλει 7 γκολ.