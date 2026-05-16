Μεντιλίμπαρ: «Ετσι θα κερδίσουμε την ΑΕΚ – Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ για την τελευταία αγωνιστική των playoffs της Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε σε όσα πρέπει να κάνει η ομάδα του για να πάρει το τρίποντο απέναντι στην Ένωση.

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως οι ερυθρόλευκοι θέλουν να τα καταφέρουν για να έχουν την ευκαιρία να παίξουν και πάλι στο Champions League την επόμενη χρονιά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ:

Για το ματς με την ΑΕΚ:

«Θέλουμε να παίξουμε καλά και ελπίζουμε να το κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι για να τερματίσουμε στην δεύτερη θέση, αφού στην πρώτη πια δεν μπορούμε να είμαστε. Θέλουμε να τα καταφέρουμε για να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League την επόμενη χρονιά».

Για το αν θα παρακολουθεί τι συμβαίνει στο άλλο ματς:

«Όχι. Την τελευταία φορά δεν ήξερα καθόλου τι συμβαίνει στο άλλο παιχνίδι. Κάποιοι στον πάγκο γνώριζαν, αλλά δεν άκουσα καθόλου τι γινόταν και έμαθα το αποτέλεσμα μετά. Πρώτα από όλα πρέπει να κάνεις εσύ την δουλειά. Αυτή τη στιγμή εξαρτόμαστε από εμάς. Αν κερδίσουμε δεν θα μας ενδιαφέρει καθόλου τι έγινε στο άλλο παιχνίδι».

Για το τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να κερδίσει:

«Στα παιχνίδια που παίξαμε φέτος με την ΑΕΚ ήρθαν όλα τα αποτελέσματα. Ένα χάσαμε, ένα κερδίσαμε και ένα ήρθαμε ισόπαλοι. Είναι αλήθεια πως στο τελευταίο που παίξαμε απέναντι τους στα πλέι-οφ δεν ήμασταν καλοί. Όχι όμως πως και η ΑΕΚ ήταν ιδιαίτερα καλύτερη από εμάς. Νομίζω πως θα δούμε ένα πολύ ισορροπημένο παιχνίδι και αυτός που θα είναι πιο εύστοχος θα κερδίσει και τους τρεις βαθμούς».