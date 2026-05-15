Επιδημία Έμπολα ξέσπασε στο Κονγκό – Ανησυχία για εξάπλωση σε άλλες χώρες
Επιστήμες 15 Μαΐου 2026, 11:47

Επιδημία Έμπολα ξέσπασε στο Κονγκό – Ανησυχία για εξάπλωση σε άλλες χώρες

Οι γειτονικές χώρες ενισχύουν τη διασυνοριακή επιτήρηση και την ετοιμότητα αντιμετώπισης ενδεχόμενων κρουσμάτων Έμπολα.

Τα Αφρικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων συγκαλεί έκτακτες συνομιλίες με χώρες εντός και εκτός Αφρικής μετά το ξέσπασμα επιδημίας Έμπολα στο Κονγκό.

Τουλάχιστον 246 ύποπτα περιστατικά και 65 θάνατοι, από τους οποίους οι τέσσερις αφορούν σε επιβεβαιωμένα κρούσματα, έχουν αναφερθεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, κυρίως στις περιοχές Μονγκβάλου και Ρουαπάρα, αναφέρει το Reuters.

Οι συνομιλίες με το Κονγκό, την Ουγκάντα, το Νότιο Σουδάν και τους διεθνείς εταίρους των Κέντρων έχουν στόχο τη ενίσχυση της διασυνοριακής επιτήρησης και την ετοιμότητα αντιμετώπισης ενδεχόμενων κρουσμάτων.

Σύμφωνα με τα Κέντρα, οι προκαταρκτικές εξετάσεις υποδεικνύουν ότι δεν πρόκειται για το στέλεχος του Ζαΐρ, το οποίο προκάλεσε τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη επιδημία Έμπολα το 2014-2016, όταν ο ιός σκότωσε περισσότερους από 11.000 ανθρώπους στην Αφρική.

Ήταν η πρώτη φορά που ο Έμπολα προκάλεσε επιδημίες σε πόλεις και ανιχνεύθηκε εκτός Αφρικής, με εισαγόμενα κρούσματα σε ΗΠΑ, Ισπανία, Βρετανία και Ιταλία.

O ιός Έμπολα σε ψευδοχρωματική εικόνα ηλεκτρονικού μικροσκοπίου (US CDC)

O ιός Έμπολα σε ψευδοχρωματική εικόνα ηλεκτρονικού μικροσκοπίου (US CDC)

«Τα αφρικανικά CDC ανησυχούν για τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης λόγω του αστικού περιβάλλοντος της Μπούνια και της Ρουαμπάρα, της έντονης μετακίνησης πληθυσμού και της κινητικότητας που σχετίζεται με τα ορυχεία στη Μονγκβάλου» ανακοίνωσε ο οργανισμός.

Ο ιός του Έμπολα παίρνει το όνομά του από το ποτάμι του Κονγκό και του Νότιου Σουδάν όπου καταγράφηκαν τα πρώτα κρούσματα το 1976.

Η λοίμωξη ξεκινά με συμπτώματα που παραπέμπουν σε γρίπη, όπως πυρετό, κακουχία, πονοκέφαλο και πόνους στους μύες και τις αρθρώσεις. Στη συνέχεια εμφανίζεται ναυτία και διάρροια, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση.

Σε κάποιες περιπτώσεις, οι ασθενείς εμφανίζουν εσωτερικές και εξωτερικές αιμορραγίες και η θνητότητα της λοίμωξης κυμαίνεται από 25 έως 90 τοις εκατό, ανάλογα με το στέλεχος και την επιδημία.

Ο ιός μεταδίδεται από επαφή με σωματικά υγρά των ασθενών ή μολυσμένα υλικά. Πρόκειται για ζωονόσο, της οποίας φυσική δεξαμενή πιστεύεται ότι είναι οι νυχτερίδες.

