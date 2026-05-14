Λάτσιο – Ίντερ 0-2: Οι νερατζούρι «καθάρισαν» το Κύπελλο από το πρώτο ημίχρονο και έκαναν το νταμπλ
H Ίντερ μετά το πρωτάθλημα κατέκτησε και το Κύπελλο Ιταλίας καθώς νίκησε την Λάτσιο στον τελικό και απέδειξε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία της καθώς έχει πάρει και το πρωτάθλημα
- Γιορτή σήμερα 14 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Λαζόπουλος για υποκλοπές: Αν υπήρχε γιατρός να εξετάζει πολιτικές ασθένειες, θα έλεγε ότι η Δημοκρατία έχει πάψει να λειτουργεί
- Πώς θα ήταν αν ήσουν εκεί όταν ο αστεροειδής Chicxulub μετέτρεψε τη Γη σε κόλαση; Κάπως έτσι...
- Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Με… ονειρικό τρόπο πάει να ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν για την Ίντερ, η οποία κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Λάτσιο με 2-0 στον τελικό του Coppa Italia, κατακτώντας έτσι το δέκατο Κύπελλο της ιστορίας της, συνδυάζοντάς το με το πρωτάθλημα που κατέκτησε πριν λίγο καιρό.
Η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου δεν άφησε περιθώρια στους… πρωτευουσιάνους, σκοράροντας δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στο δεύτερο, η ομάδα του Ρουμάνου τεχνικού διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμά της για να προσθέσει ακόμα έναν τίτλο στην τροπαιοθήκη της.
Ο Μάρκους Τουράμ ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό της συνάντησης, κάνοντας το 1-0 για τους «νερατζούρι», οι οποίοι δεν σταμάτησαν εκεί και στο 38′ ο αρχηγός, Λαουτάρο Μαρτίνεζ έγραψε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, και μαζί έγραψε το τελικό 2-0.
ΛΑΤΣΙΟ: Μότα, Μάρουσιτς, Γκίλα, Ρομανιόλι, Ταβάρες, Μπάσιτς, Πάτριτς, Τέιλορ, Ίσακσεν, Ζακάνι, Νόσλιν
ΙΝΤΕΡ: Μαρτίνεθ, Μπίσεκ, Ακάντζι, Μπαστόνι, Ντούμφρις, Μπαρέλα, Ζιελίνσκι, Σούτσιτς, Ντιμάρκο, Τουράμ, Μαρτίνες
- Euroleague: Οι ώρες που θα γίνουν οι ημιτελικοί του Final Four – Πότε θα παίξει ο Ολυμπιακός
- Αλαβές – Μπαρτσελόνα 1-0: Τρίποντο «χρυσάφι» στη μάχη για την παραμονή
- Αταμάν: «Δεν παίξαμε καλό μπάσκετ, συγχαρητήρια στη Βαλένθια»
- Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας 3-0: Oι «Πολίτες» νίκησαν εύκολα και περιμένουν γκέλα της ‘Αρσεναλ
- Λανς – Παρί Σεν Ζερμέν 0-2: Πρωταθλήτρια Γαλλίας η ομάδα του Λουίς Ενρίκε (pic)
- Λάτσιο – Ίντερ 0-2: Οι νερατζούρι «καθάρισαν» το Κύπελλο από το πρώτο ημίχρονο και έκαναν το νταμπλ
- Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Το χειροκρότημα του Αταμάν στον Μοντέρο (pic)
- Δεύτερη φορά στην ιστορία της Euroleague που γυρίζει σειρά από 0-2!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις