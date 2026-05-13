Νίκολιτς: «Αφελές το γκολ που δεχθήκαμε, αλλά η απόδοσή μας ήταν πολύ καλή»
Ο Μάρκο Νίκολιτς έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ΑΕΚ κόντρα στον ΠΑΟΚ αν και στάθηκε στο γκολ που δέχθηκε η Ένωση.
Η ΑΕΚ δεν έχασε ούτε στην Τούμπα, ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του, αλλά αναφέρθηκε και στο γκολ του ΠΑΟΚ καθώς δεν του άρεσε ο τρόπος που αμύνθηκε η Ένωση.
Όσα είπε ο Νίκολιτς στη ΝOVA:
«Λυπάμαι για το γκολ που δεχθήκαμε. Ήταν ένα αφελές γκολ. Δεδομένου ότι πριν από τρεις ημέρες είχαμε μια σημαντική αναμέτρηση, οι παίκτες έπαιξαν πολύ καλά. Το γκολ που πετύχαμε ήταν εξαιρετικό αποτέλεσμα build up. Είχαμε κάποιες απουσίες αλλά ποτέ δεν κλαίμε, ούτε μεμψιμοιρούμε γι’ αυτό.
Συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες, ήταν αφελές το γκολ που δεχθήκαμε αλλά η απόδοση ήταν πάρα πολύ καλή. Συγχαρητήρια στην ομάδα συνολικά. Συνεχίζουμε το αήττητο σερί από τον Οκτώβριο μέχρι και σήμερα.
Μας έλειψε αυτό το 5-10% της ενέργειας που χρειαζόμασταν που θα μας βοηθούσε να κλείσουμε τον αγώνα, είχαμε πολλές ευκαιρίες. Έχουμε μία μέρα παραπάνω για ξεκούραση. Να προετοιμαστούμε κατάλληλα για την τελευταία αναμέτρηση του πρωταθλήματος, κόντρα στον Ολυμπιακό».
