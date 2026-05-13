Μεντιλίμπαρ: «Ο Ροντινέι είναι πλέον εξτρέμ – Θα έπρεπε να έχουμε βάλει περισσότερα γκολ»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0 του Παναθηναϊκού στην πέμπτη αγωνιστική των play off της Stoiximan Super League και σε συνδυασμό με την ισοπαλία του ΠΑΟΚ, οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν πλεονέκτημα στην διεκδίκηση της δεύτερης θέσης.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε δηλώσεις του, μεταξύ άλλων, επισήμανε πως δεν είναι ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του και κρατάει μόνο τη νίκη, ενώ μίλησε και για την θέση του Ροντινέι στο γήπεδο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού:

«Είμαστε ευχαριστημένοι για το αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με την ισοπαλία του ΠΑΟΚ έχουμε το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Ωστόσο δεν είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί θα έπρεπε να έχουμε βάλει περισσότερα γκολ και να έχουμε ηρεμήσει νωρίτερα. Για ακόμα μια φορά δεν σκοράραμε όσο θα έπρεπε».

Για τον Ροντινέι και τα 3 γκολ του στα playoffs:

«Αυτή είναι η θέση του, πλέον είναι εξτρέμ, δεν είναι δεξί μπακ. Ο ίδιος μπορεί να νομίζει ότι είναι μπακ, αλλά δεν είναι. Δεν βοηθάει στην άμυνα, άρα είναι εξτρέμ».