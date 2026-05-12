Χωρίς Tαβάρες η Ρεάλ Μαδρίτης στο Final Four, αμφίβολος και ο Άλεξ Λεν

Η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε στο Final Four της Αθήνας επικρατώντας με 3-1 της Χάποελ Τελ Αβίβ στη σειρά των προημιτελικών, ωστόσο ήταν μία πρόκριση που της άφησε σημάδι, καθώς τραυματίστηκε ο Έντι Ταβάρες.

Ο σέντερ από το Πράσινο Ακρωτήρι υπέστη κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο (MCL) του αριστερού γονάτου κατά τη διάρκεια του game 1 με τη Χάποελ και έχασε το υπόλοιπο των playoffs, χωρίς να γίνεται λόγος τότε για τον ακριβή χρόνο αποθεραπείας του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Marca ωστόσο, ο Ταβάρες δεν προλαβαίνει το Final Four της Αθήνας και τίθεται νοκ-άουτ από το μεγάλο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μάλιστα στο ίδιο κομμάτι γίνεται λόγος και για τον Άλεξ Λεν ο οποίος είναι αμφίβολος.

Ο Λεν διαγνώστηκε με τραυματισμό στο αριστερό πόδι και η κατάστασή του παρακολουθείται από το επιτελείο των Μαδριλένων. Ο Ταβάρες φέτος είχε 9.6 πόντους και 6.6 ριμπάουντ σε 39 παιχνίδια στη EuroLeague, ενώ από την άλλη ο Λεν μετράει 3 πόντους και 2 ριμπάουντ σε 23 ματς.

Εάν δεν αγωνιστεί ούτε ο Λεν, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ο Σέρτζιο Σκαριόλο θα έχει να αντιμετωπίσει δύο πολύ σοβαρά προβλήματα, στη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου.

«Καρφί» του Ταβάρες προς τον Γιανάι μετά την πρόκριση στο Final Four

Ο Έντι Ταβάρες παρά τον τραυματισμό του και το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να βοηθήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στις μάχες με την Χάποελ Τελ Αβίβ, ήταν δίπλα στους συμπαίκτες του και μάλιστα μετά την πρόκριση έκανε μια αιχμηρή ανάρτηση, με αποδέκτη τον ιδιοκτήτη των Ισραηλινών, Οφέρ Γιανάι.

«Κασκόλ, ανάγνωση, παπαράτσι. Τώρα ντύσου ταξιδιωτικός πράκτορας και πήγαινε σπίτι σου», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο «γίγαντας» ψηλός από το Πράσινο Ακρωτήρι.

Η ανάρτηση: