Το μήνυμα του Ναν για το game 5 με την Βαλένθια

Ο Κέντρικ Ναν εξέφρασε την αδημονία του για το παιχνίδι… δίχως αύριο που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια (13/05, 22:00) με στόχο την πρόκρισή του στο Final Four της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Βαλένθια, όπου θα αναμετρηθεί με την ομώνυμη ομάδα στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των playoffs της EuroLeague.

Ο Κέντρικ Ναν δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό και την ανυπομονησία του για έναν τόσο σπουδαίο αγώνα, και εμφανίστηκε σίγουρος για το επίπεδο ετοιμότητας του «τριφυλλιού».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ναν:

«Είναι ένας τελικός λίγα παιχνίδια πριν τους τελικούς. Είναι το Game 5, τι άλλο θα μπορούσαμε να ζητήσουμε; Στα τελευταία δύο Final Four πήραμε την πρόκριση στο πέμπτο παιχνίδι και νιώθουμε έτοιμοι. Θα είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι, μία μάχη και είμαστε έτοιμοι. Είμαι αρκετά ενθουσιασμένος, ζω για αυτά τα παιχνίδια.

Να κρατήσουμε την μπάλα, κυρίως να περιορίσουμε τα λάθη μας και να βρούμε καλάθια στο τρανζίσιον, αυτό θα είναι σημαντικό για το Game 5 για εμάς.

Είναι το πέμπτο παιχνίδι εναντίον τους. Δύο παιχνίδια πήγαν με νοοτροπία και δύο με τακτική.

Είμαι ενθουσιασμένος για το Game 5. Αν χάσεις πας σπίτι σου. Έχω προετοιμαστεί, είμαστε έτοιμοι. Ενθαρρύνω τους συμπαίκτες μου να είναι έτοιμοι και θα είναι. Νομίζω το κλίμα θα μας βοηθήσει και θα τα πάμε καλά».