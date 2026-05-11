Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Με υψηλές ταχύτητες προχωρούν οι φορολογικές δηλώσεις καθώς σχεδόν 2 μήνες πριν την λήξη της προθεσμίας, περίπου οι μισοί φορολογούμενοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι έχουν ήδη κατατεθεί περισσότερες από 3,1 εκατ. δηλώσεις, σε σύνολο περίπου 6,9 εκατ. που αναμένονται φέτος.

Οι φορολογικές δηλώσεις

Περισσότεροι από 1 εκατ. φορολογούμενοι δικαιούνται επιστροφή φόρου, με το μέσο ποσό να διαμορφώνεται στα 244 ευρώ, ενώ πάνω από 1,1 εκατ. δηλώσεις είναι μηδενικές.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει με ταχείς ρυθμούς τις επιστροφές φόρου. Ήδη έχουν πιστωθεί περισσότερα από 137 εκατ. ευρώ σε περίπου 765.000 φορολογούμενους, ενώ για εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη πραγματοποιήθηκαν συμψηφισμοί επιστροφών με φορολογικές οφειλές.

Οι φορολογούμενοι οφείλουν να εξετάζουν προσεκτικά το εκκαθαριστικό σημείωμα

Για όσους δεν έχουν εκκρεμότητες με την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία, οι επιστροφές πραγματοποιούνται μέσα σε μια εβδομάδα από την υποβολή της δήλωσης. Αντίθετα, σε περιπτώσεις οφειλών, η επιστροφή συμψηφίζεται αυτόματα με τα χρέη.

Ειδικότερα, πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε καταβολή, ενεργοποιείται αυτόματα ο μηχανισμός συμψηφισμού. Η ΑΑΔΕ εξετάζει αν ο φορολογούμενος έχει ληξιπρόθεσμες ή βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, όπως παλαιότερο φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ ή άλλες φορολογικές υποχρεώσεις. Αν διαπιστωθούν εκκρεμότητες, το ποσό της επιστροφής κατευθύνεται άμεσα στην εξόφλησή τους, χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τον πολίτη.

Στην πράξη, το τελικό ποσό που λαμβάνει ο φορολογούμενος εξαρτάται από τη σχέση μεταξύ επιστροφής και οφειλών.

Για παράδειγμα αν, κάποιος δικαιούται επιστροφή 400 ευρώ αλλά έχει εκκρεμότητα 250 ευρώ, τότε το αντίστοιχο ποσό θα συμψηφιστεί και θα καταβληθούν τα υπόλοιπα 150 ευρώ. Αντίθετα, εάν οι οφειλές υπερβαίνουν το ποσό της επιστροφής, δεν πραγματοποιείται καταβολή, αλλά μειώνεται το συνολικό χρέος.

Τι πρέπει να ελέγξετε

Οι φορολογούμενοι οφείλουν να εξετάζουν προσεκτικά το εκκαθαριστικό σημείωμα, στο οποίο αποτυπώνεται με σαφήνεια το αποτέλεσμα της δήλωσης.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να ελέγχουν αν προκύπτει επιστροφή, αν έχει πραγματοποιηθεί συμψηφισμός και ποιο είναι το τελικό ποσό που είτε θα καταβληθεί είτε θα καλύψει υφιστάμενες οφειλές.