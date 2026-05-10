Άρης – ΟΦΗ: Οι 11άδες για το μεταξύ τους παιχνίδι

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Άρης: Μια αλλαγή αποφάσισε να κάνει στην ενδεκάδα ο Μιχάλης Γρηγορίου στο σημερινό (10/5, 17:00) εντός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ, για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League στο 5-8.

Συγκεκριμένα ο Κουαμέ θα αντικαταστήσει τον τιμωρημένο Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης. Αντίθετα, παρά το γεγονός ότι επέστρεψαν στην αποστολή οι Χόνγκλα, Μορόν και Μεντίλ, τους κράτησε στον πάγκο.

Ο Έλληνας τεχνικός παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τον Αθανασιάδη κάτω από την εστία. Ο Φαντιγκά θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φρίντεκ το αριστερό, ενώ οι Φαμπιάνο και Ρόουζ αποτελούν το κεντρικό δίδυμο.

Οι Ράτσιτς και Γένσεν θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Γκαρέ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Ντούντου στην αριστερή και ο Πέρεθ πίσω από τον Κουαμέ, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Καράι, Μαΐκιτς, Τεχέρο, Σουντμπεργκ, Μεντίλ, Δώνης, Γαλανόπουλος, Χόνγκλα, Νινγκ, Μορόν, Γιαννιώτας και Μπουσάιντ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ARIS F.C. (@arisfc_official)

ΟΦΗ: Λίλο, Κρίζμανιτς, Λαμπροπούλου, Πούγγουρας, Σενγκέλια, Αθανασίου, Κανελλόπουλος, Ανδρούτσος, Νους, Φούντας και Ισέκα.

Στον πάγκο: Κατσικας, Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Κωστούλας, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαίνοβιτς, Νέιρα, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης, Σαλσίδο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη OFI Crete F.C. (@oficretefc)

Διαιτητής: Γεώργιος Κόκκινος

Βοηθοί: Βασίλειος Μωυσιάδης, Αθανάσιος Κλεπετσάνης

4ος Διαιτητής: Ελευθέριος Κατόπης

VAR: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος, AVAR: Σταύρος Τσιμεντερίδης