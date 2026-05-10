Άρης – ΟΦΗ: Οι 11άδες για το μεταξύ τους παιχνίδι
Μιχάλης Γρηγορίου και Χρήστος Κόντης έκαναν γνωστές τις 11άδες του Άρη και του ΟΦΗ αντίστοιχα, για το μεταξύ τους παιχνίδι στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League.
Άρης: Μια αλλαγή αποφάσισε να κάνει στην ενδεκάδα ο Μιχάλης Γρηγορίου στο σημερινό (10/5, 17:00) εντός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ, για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League στο 5-8.
Συγκεκριμένα ο Κουαμέ θα αντικαταστήσει τον τιμωρημένο Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης. Αντίθετα, παρά το γεγονός ότι επέστρεψαν στην αποστολή οι Χόνγκλα, Μορόν και Μεντίλ, τους κράτησε στον πάγκο.
Ο Έλληνας τεχνικός παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τον Αθανασιάδη κάτω από την εστία. Ο Φαντιγκά θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φρίντεκ το αριστερό, ενώ οι Φαμπιάνο και Ρόουζ αποτελούν το κεντρικό δίδυμο.
Οι Ράτσιτς και Γένσεν θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Γκαρέ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Ντούντου στην αριστερή και ο Πέρεθ πίσω από τον Κουαμέ, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.
Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Καράι, Μαΐκιτς, Τεχέρο, Σουντμπεργκ, Μεντίλ, Δώνης, Γαλανόπουλος, Χόνγκλα, Νινγκ, Μορόν, Γιαννιώτας και Μπουσάιντ.
ΟΦΗ: Λίλο, Κρίζμανιτς, Λαμπροπούλου, Πούγγουρας, Σενγκέλια, Αθανασίου, Κανελλόπουλος, Ανδρούτσος, Νους, Φούντας και Ισέκα.
Στον πάγκο: Κατσικας, Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Κωστούλας, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαίνοβιτς, Νέιρα, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης, Σαλσίδο
Διαιτητής: Γεώργιος Κόκκινος
Βοηθοί: Βασίλειος Μωυσιάδης, Αθανάσιος Κλεπετσάνης
4ος Διαιτητής: Ελευθέριος Κατόπης
VAR: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος, AVAR: Σταύρος Τσιμεντερίδης
