Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 20-10: Έκαναν το 1-0 οι «ερυθρόλευκοι»
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Βουλιαγμένης με 20-10 και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος.
Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Βουλιαγμένη με 20-10 στον πρώτο ημιτελικό των playoffs του πρωταθλήματος και έκανε βήμα πρόκρισης για τους τελικούς της Water Polo League.
Το επόμενο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο (16/05), εκεί όπου οι Ερυθρόλευκοι θα επιδιώξουν το 2-0 για να εξασφαλίσουν την πρόκριση.
Η ομάδα του Ελβις Φάτοβιτς παρουσίασε εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα στην επίθεση και δεν απειλήθηκε ποτέ επί της ουσίας. Προηγήθηκε 6-3 στο τέλος της πρώτης περιόδου και, με ένα σερί 3-0 στο τέλος της δεύτερης, ξέφυγε 11-5 στο ημίχρονο και «καθάρισε» από νωρίς το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός συνέχισε με το πόδι… κολλημένο στο γκάζι και αύξησε ακόμη περισσότερο τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο, φτάνοντας ακόμη και στο +11 (20-9), λίγο πριν τη λήξη.
Τα οκτάλεπτα: 6-3, 5-2, 5-3, 4-2
Τα γκολ:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης 3, Παπαναστασίου 3, Ανγκιαλ 2, Ζάλανκι 2, Κάκαρης 2, Νικολαϊδης 2, Πούρος 2, Δήμου
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: Τρούλος 2, Χατζής 2, Καστρινάκης 2, Τε Ρίλε 2, Σπάχιτς 2
