Η Βενιαμίν του Ολυμπιακού στο «in»: «Ζω ένα όνειρο που είχα από μικρή»

Η αρχισκόρερ του Ολυμπιακού, Νάγια Βενιαμίν μίλησε στο «in» με αφορμή την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Γ’ Εθνική και την άνοδο στην Β’ κατηγορία.

Η 21χρονη επιθετικός εξέφρασε ότι αισθάνεται χαρά και περηφάνια που αγωνίζεται με τις Ερυθρόλευκες, αναφέρθηκε στους στόχους του συλλόγου και παράλληλα έκανε το δικό της σχόλιο για το γεγονός ότι ήταν η πρώτη σκόρερ της ομάδας του μεγάλου λιμανιού με 40 γκολ κατά τη διάρκεια της σεζόν!

Αναλυτικά όσα δήλωσε η Βενιαμίν στο «in»:

Εξασφαλίσατε την άνοδο στην Β’ Εθνική. Ποιοι είναι οι στόχοι ενόψει της νέας χρονιάς;

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό το επίτευγμα. Εννοείται πως ενόψει της νέας χρονιάς, οι στόχοι είναι ακόμη μία ακόμη άνοδος, αλλά φυσικά θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται, όλες οι παίκτρες, όλο το staff».

Τι σημαίνει για εσένα να αγωνίζεσαι με τη φανέλα του Ολυμπιακού;

«Είναι πραγματικά τιμή, είναι ένα όνειρο το οποίο είχα από πάρα πολύ μικρή, από όταν άρχισα να καταλαβαίνω τι είναι ο Ολυμπιακός και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη».

Θεωρείς ότι το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει επενδύσει στο ποδόσφαιρο γυναικών είναι κάτι που ανεβάζει το επίπεδο για το άθλημα στην Ελλάδα;

«Εννοείται, φέτος έχουν συμβεί πρωτοποριακά πράγματα στο γυναικείο ποδόσφαιρο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και περήφανη που είμαι μέλος όλου αυτού του project».

Για το γεγονός ότι ήταν η αρχισκόρερ της ομάδας τη φετινή σεζόν:

«Εννοείται, είναι κάτι το οποίο είμαι πάρα πολύ περήφανη, είναι πάρα πολύ όμορφο το να πετυχαίνεις τους στόχους στις οποίες έχεις θέσει από την αρχή της χρονιάς. Ωστόσο, είναι κάτι το οποίο δεν οφείλεται αποκλειστικά σε μένα, γιατί δεν πήρα την μπάλα από το τέρμα και την έβαλα στο άλλο. Δείχνει πόσο καλά λειτουργεί η ομάδα μας και πραγματικά ανυπομονώ για τα καλύτερα που έρχονται».

Κλείνοντας, στην ερώτηση σχετικά με τον αγαπημένο της παίκτη ή παίκτρια η Βενιαμίν απάντησε ότι το ίνδαλμά της είναι ο Μέσι!