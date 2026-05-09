Η αποστολή του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Με ένα απρόοπτο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό καθώς εκτός μάχης τέθηκε ο Χόρχε Σάντσες λόγω ενοχλήσεων.

Από εκεί και πέρα, στην αποστολή για το ματς στο Φάρληο δεν περιλαμβάνονται και οι Γιακουμάκης, Λόβρεν και Καμαρά.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Super League 2025-26.

Η τελευταία προπόνηση, όπως συνηθίζεται, ήταν αφιερωμένη στις τακτικές λεπτομέρειες του ντέρμπι και ειδικό πρόγραμμα έγινε για τις στατικές φάσεις. Εκτός προπόνησης έμεινε ο Χόρχε Σάντσες λόγω ενοχλήσεων στη μέση και δεν θα είναι διαθέσιμος για την επικείμενη αναμέτρηση.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα και οι Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία.Το απόγευμα η ομάδα αναχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση τσάρτερ για Αθήνα».