Η αποστολή του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Αυτές είναι οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.
Με ένα απρόοπτο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό καθώς εκτός μάχης τέθηκε ο Χόρχε Σάντσες λόγω ενοχλήσεων.
Από εκεί και πέρα, στην αποστολή για το ματς στο Φάρληο δεν περιλαμβάνονται και οι Γιακουμάκης, Λόβρεν και Καμαρά.
Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:
«Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Super League 2025-26.
Η τελευταία προπόνηση, όπως συνηθίζεται, ήταν αφιερωμένη στις τακτικές λεπτομέρειες του ντέρμπι και ειδικό πρόγραμμα έγινε για τις στατικές φάσεις. Εκτός προπόνησης έμεινε ο Χόρχε Σάντσες λόγω ενοχλήσεων στη μέση και δεν θα είναι διαθέσιμος για την επικείμενη αναμέτρηση.
Ο Γιώργος Γιακουμάκης συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα και οι Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία.Το απόγευμα η ομάδα αναχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση τσάρτερ για Αθήνα».
#TrainingReport Φύγαμε για Πειραιά. #PAOK #OurWay
🔗https://t.co/2u3KLaJzzl pic.twitter.com/xJ5JxooaEG
— PAOK FC (@PAOK_FC) May 9, 2026
