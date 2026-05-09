Ψαλίδι έως 22% στις συντάξεις αλλά και στα αναδρομικά
Οικονομικές Ειδήσεις 09 Μαΐου 2026, 06:00

Ψαλίδι έως 22% στις συντάξεις αλλά και στα αναδρομικά

Στις συντάξεις επιβάλλονται κράτηση για υγειονομική περίθαλψη, φόρος μισθωτών υπηρεσιών, εισφορά αλληλεγγύης (ΕΑΣ) και προσωπική διαφορά για παλαιούς συνταξιούχους

Ηλίας Γεωργάκης
“Tired but Wired”: Γιατί νιώθετε εξαντλημένοι αλλά σε υπερένταση

“Tired but Wired”: Γιατί νιώθετε εξαντλημένοι αλλά σε υπερένταση

Η Εφορία και οι κρατήσεις, μαζί με τη μεγάλη ακρίβεια, επιδεινώνουν τη δύσκολη οικονομική κατάσταση των συνταξιούχων, με τις συνολικές κρατήσεις στις συντάξεις να φτάνουν έως και το 22%. Μάλιστα, φόροι και κρατήσεις μειώνουν και τα ποσά που καταβάλλονται με τα αναδρομικά.

Η κράτηση υπέρ υγείας παραμένει στο 6% και επιβάλλεται στις κύριες συντάξεις

Οι τέσσερις κρατήσεις που επιβάλλονται στις συντάξεις είναι οι εξής: κράτηση για υγειονομική περίθαλψη, φόρος μισθωτών υπηρεσιών, εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ) και προσωπική διαφορά (για παλαιούς συνταξιούχους πριν από το 2016), η οποία θα καταργηθεί το 2027.

Η κράτηση υπέρ υγείας παραμένει στο 6% και επιβάλλεται στις κύριες συντάξεις, ενώ από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβλέπεται αντίστοιχη παρακράτηση 6% και στις επικουρικές συντάξεις για όσους καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και ένας συνταξιούχος που δεν πληρώνει ΕΑΣ βλέπει σταθερή μείωση κάθε μήνα μόνο από την κράτηση για την περίθαλψη.

Το δεύτερο βάρος είναι η ΕΑΣ. Για το 2026 η επιβάρυνση παραμένει για κύριες μεικτές συντάξεις άνω των 1.468 ευρώ, με ποσοστά που κινούνται από 3% έως 14%, ενώ στις επικουρικές άνω των 300 ευρώ εφαρμόζονται ποσοστά από 3% έως 10%. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, μόνο το 2026 οι κρατήσεις από την ΕΑΣ εκτιμάται ότι θα αφαιρέσουν συνολικά 888 εκατ. ευρώ από περίπου 400.000 συνταξιούχους ή τους κληρονόμους τους.

Στην πράξη, οι απώλειες είναι αισθητές. Σε μια κύρια σύνταξη 1.000 ευρώ η κράτηση υπέρ υγείας φτάνει τα 60 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 720 ευρώ τον χρόνο. Σε κύρια σύνταξη 1.500 ευρώ η παρακράτηση για υγεία είναι 90 ευρώ και η ΕΑΣ 45 ευρώ, άρα η συνολική μηνιαία απώλεια φτάνει τα 135 ευρώ ή 1.620 ευρώ ετησίως. Σε κύρια σύνταξη 1.800 ευρώ, μόνο από τις δύο αυτές κρατήσεις το ποσό μπορεί να φτάσει τα 216 ευρώ τον μήνα. Αντίστοιχα, σε σύνταξη 2.500 ευρώ η απώλεια ανεβαίνει στα 375 ευρώ κάθε μήνα, εκ των οποίων 150 ευρώ αφορούν την υγεία και 225 ευρώ την ΕΑΣ. Οι υπολογισμοί αυτοί προκύπτουν από τους ισχύοντες συντελεστές κρατήσεων.

Οι επικουρικές

Η επιβάρυνση μεγαλώνει ακόμη περισσότερο όταν υπάρχει και επικουρική σύνταξη. Για παράδειγμα, σε επικουρική 350 ευρώ, η κράτηση υπέρ υγείας αντιστοιχεί σε 21 ευρώ τον μήνα, ενώ η ΕΑΣ επικουρικής ξεκινά από 3%, δηλαδή περίπου 10,5 ευρώ. Ετσι, ένας συνταξιούχος με κύρια και επικουρική σύνταξη μπορεί να χάνει κάθε μήνα ένα επιπλέον ποσό άνω των 30 ευρώ μόνο από την επικουρική του.

Επισημαίνεται ότι στον προϋπολογισμό του 2027 θα προβλέπεται η χορήγηση πλήρους αύξησης για 670.000 συνταξιούχους που έχουν υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά. Για το 2026 πήραν τη μισή αύξηση και η άλλη μισή συμψηφίστηκε, κατεβάζοντας κι άλλο την προσωπική διαφορά. Στην πράξη, το 2026 καταργήθηκε ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς κατά το ήμισυ και από το 2027 καταργείται οριστικά, οπότε οι συνταξιούχοι θα παίρνουν ολόκληρη την αύξηση στη σύνταξη. Το δε υπόλοιπο ποσό της προσωπικής διαφοράς θα συνεχίσει να καταβάλλεται ως ξεχωριστό ποσό από τη σύνταξη, αλλά δεν θα παίρνει καμία αύξηση και θα μένει σταθερό για πάντα.

Τα αναδρομικά

Την ίδια ώρα, κρατήσεις και φόροι ψαλιδίζουν ακόμη και τα αναδρομικά που καταβάλλονται στους συνταξιούχους. Το ψαλίδι στα αναδρομικά προκύπτει από έξι βασικές κρατήσεις και φόρους, που εφαρμόζονται πριν φτάσουν τα χρήματα στον δικαιούχο:

1. Κράτηση 6% για ασθένεια στο κύριο ποσό των αναδρομικών (χωρίς τους τόκους).

2. Αυτοτελής φορολόγηση 20% στην πηγή, αφού πρώτα αφαιρεθεί η εισφορά ασθένειας.

3. Φόρος 15% στους τόκους.

4. Χαρτόσημο 3% πάνω στους τόκους.

5. Χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ 0,6%, επίσης στους τόκους.

6. Νέα φορολόγηση με τροποποιητική δήλωση, για το έτος που «ανήκουν» τα αναδρομικά, με τους σημερινούς συντελεστές.

Fitch: Ποιους κινδύνους «βλέπει» για την ελληνική οικονομία

Fitch: Ποιους κινδύνους «βλέπει» για την ελληνική οικονομία

Vita.gr
Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα
Κόσμος 09.05.26

Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα

Τι είναι αυτό που κάνει έναν από τους σημαντικότερους Βρετανούς οικονομικούς αναλυτές να πιστεύει ότι η Ταϊβάν θα.... πέσει στην Κίνα σαν ώριμο φρούτο; Μήπως ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν;

Βαγγέλης Γεωργίου
H Eλλάδα στο Ευρωβαρόμετρο: Σε κακή οικονομική κατάσταση το 46% – Δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση το 77%
Άνοιξη 2026 09.05.26

H Eλλάδα στο Ευρωβαρόμετρο: Σε κακή οικονομική κατάσταση το 46% – Δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση το 77%

Βαρυχειμωνιά επικρατεί στις απαντήσεις των Ελλήνων στο νέο ανοιξιάτικο Ευρωβαρόμετρο. Το 85% χαρακτηρίζει κακή την οικονομική κατάσταση της χώρας, επιδείνωση αναμένει το 56%.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ασφυκτιά η Γενιά Ζ: Δεν μπορεί να σταθεί μόνη της οικονομικά – Τα χαμηλά εισοδήματα… αναβάλλουν τη ζωή τους
Διεθνής Οικονομία 09.05.26

Ασφυκτιά η Γενιά Ζ: Δεν μπορεί να σταθεί μόνη της οικονομικά – Τα χαμηλά εισοδήματα… αναβάλλουν τη ζωή τους

Περίπου τα δύο τρίτα, ή το 64%, των γονέων με παιδιά της γενιάς Ζ δηλώνουν ότι τα παιδιά τους εξακολουθούν να βασίζονται οικονομικά σε αυτούς.

Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης
Κοινωνικός εφιάλτης 08.05.26

Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης

Η στεγαστική κρίση οξύνεται ραγδαία, με τον πληθωρισμό στη στέγαση να τρέχει με ετήσιο ρυθμό 13,8% και 40% στην εξαετία. Παρεμβάσεις από την αντιπολίτευση για στεγαστικό και ακρίβεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου
Διεθνής Οικονομία 08.05.26

Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου

Παρά την θέληση της ΕΕ να απεξαρτηθεί από την ρωσική ενέργεια, η ένωση αύξησε τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2026

Kανονικά οι αποζημιώσεις σε περίπτωση ακύρωσης πτήσεων – Οι οδηγίες τις Κομισιόν εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή
Οικονομικές Ειδήσεις 08.05.26

Kανονικά οι αποζημιώσεις σε περίπτωση ακύρωσης πτήσεων – Οι οδηγίες τις Κομισιόν εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή

Η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να εξαιρεθούν από την καταβολή οικονομικής αποζημίωσης μόνο εάν μπορούν να αποδείξουν ότι η ακύρωση προκλήθηκε από «έκτακτες περιστάσεις»

«Λουκέτο» στη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη – Απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 08.05.26

«Λουκέτο» στη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη – Απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων

Τα ελληνικά αεροδρόμια δεν είναι πλέον ανταγωνιστικά κατά τη χειμερινή και ενδιάμεση τουριστική περίοδο, όταν η εξάρτηση της τουριστικής βιομηχανίας από τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους είναι μεγαλύτερη, αναφέρει η Ryanair μεταξύ άλλων

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλνουν τον λογαριασμό του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για αχρεωστήτως καταβληθέντα
Agro-in 08.05.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλνουν τον λογαριασμό του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για αχρεωστήτως καταβληθέντα

Ραβασάκια από ΑΑΔΕ λαμβάνουν αγρότες για αναδρομικές επιστροφές ενισχύσεων που έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την εποχή του σκανδάλου - Το προβληματικό σύστημα

Ανθή Γεωργίου
Η «κρυφή» πλευρά του Κάμα Σούτρα: Γυναικεία επιθυμία, συναίνεση και σεβασμός
«Kamasutra Feminism» 09.05.26

Η «κρυφή» πλευρά του Κάμα Σούτρα: Γυναικεία επιθυμία, συναίνεση και σεβασμός

Το Κάμα Σούτρα αποκαλύπτεται ως ένα αρχαίο, ανατρεπτικό κείμενο που θέτει τη γυναικεία επιθυμία και τη συναίνεση στο επίκεντρο, πολύ πριν τη σύγχρονη συζήτηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Βρετανία βγαίνει διαιρεμένη μετά τις εκλογές – Τα κόμματα υπέρ της ανεξαρτησίας ενισχύονται διαρκώς
Φάρατζ… καταλύτης 09.05.26

Η Βρετανία βγαίνει διαιρεμένη μετά τις εκλογές – Τα κόμματα υπέρ της ανεξαρτησίας ενισχύονται διαρκώς

Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία. Και οι τρεις θα κυβερνηθούν πρώτη φορά από κόμματα που υποστηρίζουν την ανεξαρτησία τους. Και οι φωνές της απόσχισης δυναμώνουν στη Βρετανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Εργαζόμενοι σκύλοι»: κάτι περισσότερο από καλύτεροι φίλοι
«Τετράποδοι κομάντος» 09.05.26

«Εργαζόμενοι σκύλοι», κάτι περισσότερο από καλύτεροι φίλοι

Από την ανεύρεση αγνοουμένων μέχρι τη βοήθεια συνανθρώπων μας με ειδικές ανάγκες, οι «εργαζόμενοι» σκύλοι διακρίνονται για την αφοσίωση στο καθήκον τους, όποιο και αν είναι αυτό

Γιώργος Σχοινάς
Νέα ένταση ΗΠΑ – Μεξικού: Ο Τραμπ κατηγορεί ότι «τα καρτέλ κυβερνούν τη χώρα»
Απειλή "επέμβασης" 09.05.26

Νέα ένταση ΗΠΑ – Μεξικού: Ο Τραμπ κατηγορεί ότι «τα καρτέλ κυβερνούν τη χώρα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί για νέα σκληρά μέτρα κατά των ναρκωτικών και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο επιθετικών κινήσεων στα σύνορα με το Μεξικό

Γεώργιος Μαζιάς
Λίβανος: Αλλοι 10 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα – Ανάμεσά τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες
Λίβανος 09.05.26

Αλλοι 10 νεκροί, ανάμεσά τους 2 παιδιά, σε ισραηλινά πλήγματα

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές στον Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται ότι ισχύει από τη 17η Απριλίου, σκοτώνοντας χθες άλλους 10 ανθρώπους, ανάμεσά τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες.

Σύνταξη
Μελανσόν εναντίον ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ταϊβάν και Ισραήλ στην ίδια συνέντευξη [βίντεο]
Κόσμος 09.05.26

Μελανσόν εναντίον ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ταϊβάν και Ισραήλ στην ίδια συνέντευξη

Ο Ζαν - Λικ Μελανσόν προανήγγειλε την αποχώρηση της Γαλλίας από το ΝΑΤΟ σε περίπτωση εκλογής του και μίλησε για την Μέση Ανατολή, την Κίνα και την Ταϊβάν, αλλά και το Ιράν, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ειρηνικός Ωκεανός: Τουλάχιστον 2 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους
Τουλάχιστον 2 νεκροί 09.05.26

Νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στον Ειρηνικό

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε νέα επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, ανεβάζοντας σχεδόν στους 200 νεκρούς τον συνολικό απολογισμό αυτών των επιχειρήσεων.

Σύνταξη
Μιανμάρ: Ανακαλύφθηκε ρουμπίνι 11.000 καρατιών – «Εξαιρετικά μεγάλο, σπάνιο και δύσκολο να βρεθεί» (εικόνα)
Μιανμάρ 09.05.26

Ανακαλύφθηκε ρουμπίνι 11.000 καρατιών (εικόνα)

Ανακαλύφθηκε ένα τεράστιο ρουμπίνι βάρους 11.000 καρατιών στην περιοχή του Μόγκοκ, στο βόρειο τμήμα της Μιανμάρ, το οποίο είναι «εξαιρετικά μεγάλο, σπάνιο και δύσκολο να βρεθεί».

Σύνταξη
Δανία: Ναυαγούν οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης – Πλήγμα για τη Φρεντέρικσεν
Πλήγμα για Φρεντέρικσεν 09.05.26

Ναυάγησαν οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης στη Δανία

Οι συνομιλίες για τη συγκρότηση κεντροαριστερού συνασπισμού στη Δανία κατέληξαν σε αδιέξοδο, θέτοντας σε κίνδυνο τη φιλοδοξία της Φρεντέρικσεν να εξασφαλίσει μια τρίτη διαδοχική θητεία.

Σύνταξη
Ανοδος 6,9% στις πωλήσεις των σούπερ μάρκετ το πρώτο τρίμηνο του 2026
Πρώτο τρίμηνο 2026 09.05.26

Ανοδος 6,9% στις πωλήσεις των σούπερ μάρκετ

Οι συνολικές πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ, για το διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2026, αυξήθηκαν κατά 6,9% σε αξία, φθάνοντας τα 3,49 δισ. ευρώ από 3,27 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σύνταξη
Τα Στενά του Ορμούζ είναι «εξίσου πολύτιμα με την ατομική βόμβα», λέει σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ
Σύμβουλος Χαμενεΐ 09.05.26

«Επί χρόνια, παραβλέπαμε το πλεονέκτημα των Στενών του Ορμούζ»

«Τα Στενά του Ορμούζ συνιστούν μια ευκαιρία εξίσου πολύτιμη με την ατομική βόμβα», δηλώνει σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, προσθέτοντας ότι «επί χρόνια, παραβλέπαμε το πλεονέκτημά τους».

Σύνταξη
Ρωσία και Ιράν επανεκκινούν την κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέχρ
Κόσμος 09.05.26

Πυρηνική ενέργεια

Παρότι το ρωσικό εργοτάξιο έγινε στόχος κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ/Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ρώσοι και ιρανοί εργαζόμενοι ξεκίνησαν να επιστρέφουν στο εργοτάξιο

Σύνταξη
Τραμπ: Το αεροσκάφος που του δώρισε το Κατάρ θα είναι έτοιμο την Ημέρα της Ανεξαρτησίας
Την 4η Ιουλίου 08.05.26

Τραμπ: Το αεροσκάφος που του δώρισε το Κατάρ θα είναι έτοιμο την Ημέρα της Ανεξαρτησίας

Η αναβάθμιση του πολυτελούς αεροπλάνου που προσφέρει το Κατάρ απαιτούσε αναβαθμίσεις ασφαλείας, βελτιώσεις στις επικοινωνίες για την αποτροπή των κατασκόπων από το να παρακολουθούν και την ικανότητα αποτροπής εισερχόμενων πυραύλων

Σύνταξη
