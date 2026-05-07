Βαλένθια: Δύσκολα ο Πουέρτο στο Game 4, κυκλοφορεί με πατερίτσες (vid)
Ο αρχηγός της Βαλένθια, Γιοσέπ Πουέρτο εθεάθη να περπατά με πατερίτσες, μετά τον τραυματισμό του στο game 3 με τον Παναθηναϊκό.
- Μέχρι πότε μπορείτε να εξαργυρώσετε to Fuel Pass
- Οδηγός πατινιού έπεσε σε λακούβα και τραυματίστηκε - «Πάει» στα δικαστήρια τον δήμο, αρνείται αποζημίωση 900 ευρώ
- Για έναν στρατηγό του IDF, η τρομοκρατία των εποίκων αποτελεί λεκέ στην θεσμική εβραϊκή βία
- Στα 40 μέτρα το ναυάγιο «Corsage C» - Σήμερα η επιχείρηση ειδικών συνεργείων δυτών
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Άτυχος ήταν ο αρχηγός της Βαλένθια, Γιοσέπ Πουέρτο, καθώς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του Game 3 με τον Παναθηναϊκό και αποκόμισε διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο.
Ο Πουέρτο εθεάθη σήμερα (7/5) να περπατά με πατερίτσες, ενώ είχε δεμένο και το πόδι του, όπως αποτυπώνεται και στο βίντεο που κυκλοφόρησε από το ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η ισπανική ομάδα.
Όπως έγινε γνωστό, ο Γιόσεπ Πουέρτο, δεν υπολογίζεται από τον τεχνικό της Πέδρο Μαρτίνεθ, στην απογευματινή σημερινή προπόνηση.
Δείτε τον Πουέρτο με πατερίτσες στο ξενοδοχείο:
| Vídeo @DepCOPEValencia | 🏀
🩼 Josep Puerto, con muletas, para proteger su tobillo izquierdo
©️ El capitán baja a la comida de equipo de @valenciabasket y esta tarde no entrenará en OAKA pic.twitter.com/Sbe038GEfo
— Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) May 7, 2026
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βαλένθια έκανε το 2-1 στη σειρά με τον Παναθηναϊκό, αφού οι «νυχτερίδες» επικράτησαν με 91-87 στο Telekom Center Athens.
Πλέον, η σειρά μεταφέρεται σε Game 4, το οποίο θα διεξαχθεί την προσεχή Παρασκευή (8/5, 21:15).
- Βαλένθια: Δύσκολα ο Πουέρτο στο Game 4, κυκλοφορεί με πατερίτσες (vid)
- Κιλιάν Εμπαπέ: Ο κόσμος της Ρεάλ μάζεψε 30 εκατομμύρια υπογραφές για να τον διώξει
- Τιμωρία μιας αγωνιστικής στον Παναθηναϊκό – Χωρίς κόσμο κόντρα στον ΠΑΟΚ
- Η διορία για Αντετοκούνμπο και Μπακς: «Μέχρι τότε θα αποφασίσουμε αν θα μείνει ή όχι…»
- Μαρτίνεθ για Αταμάν: «Είναι… μάστορας στο να επηρεάζει τους διαιτητές»
- Α1 Γυναικών: Παίκτρια της χρονιάς η Ελεάννα Χριστινάκη
- Τα 9 «θέλω» του Μουρίνιο για να αναλάβει τη Ρεάλ Μαδρίτης
- Ισπανοί οπαδοί υποδέχθηκαν τη Βαλένθια στο ξενοδοχείο – Με δεμένο πόδι ο Πουέρτο (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις