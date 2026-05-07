Βαλένθια: Δύσκολα ο Πουέρτο στο Game 4, κυκλοφορεί με πατερίτσες (vid)

Άτυχος ήταν ο αρχηγός της Βαλένθια, Γιοσέπ Πουέρτο, καθώς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του Game 3 με τον Παναθηναϊκό και αποκόμισε διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο.

Ο Πουέρτο εθεάθη σήμερα (7/5) να περπατά με πατερίτσες, ενώ είχε δεμένο και το πόδι του, όπως αποτυπώνεται και στο βίντεο που κυκλοφόρησε από το ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η ισπανική ομάδα.

Όπως έγινε γνωστό, ο Γιόσεπ Πουέρτο, δεν υπολογίζεται από τον τεχνικό της Πέδρο Μαρτίνεθ, στην απογευματινή σημερινή προπόνηση.

Δείτε τον Πουέρτο με πατερίτσες στο ξενοδοχείο:

| Vídeo @DepCOPEValencia | 🏀 🩼 Josep Puerto, con muletas, para proteger su tobillo izquierdo ©️ El capitán baja a la comida de equipo de @valenciabasket y esta tarde no entrenará en OAKA pic.twitter.com/Sbe038GEfo — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) May 7, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βαλένθια έκανε το 2-1 στη σειρά με τον Παναθηναϊκό, αφού οι «νυχτερίδες» επικράτησαν με 91-87 στο Telekom Center Athens.

Πλέον, η σειρά μεταφέρεται σε Game 4, το οποίο θα διεξαχθεί την προσεχή Παρασκευή (8/5, 21:15).