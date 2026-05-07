Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 16:07
Αυστρία: Πυροβολισμοί έξω από εστιατόριο – Τρεις νεκροί
Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 14:36
Ο ΕΟΦ αποσύρει από την αγορά γνωστό αντισηπτικό – Ο λόγος
Βαλένθια: Δύσκολα ο Πουέρτο στο Game 4, κυκλοφορεί με πατερίτσες (vid)
Euroleague 07 Μαΐου 2026, 16:05

Βαλένθια: Δύσκολα ο Πουέρτο στο Game 4, κυκλοφορεί με πατερίτσες (vid)

Ο αρχηγός της Βαλένθια, Γιοσέπ Πουέρτο εθεάθη να περπατά με πατερίτσες, μετά τον τραυματισμό του στο game 3 με τον Παναθηναϊκό.

Άτυχος ήταν ο αρχηγός της Βαλένθια, Γιοσέπ Πουέρτο, καθώς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του Game 3 με τον Παναθηναϊκό και αποκόμισε διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο.

Ο Πουέρτο εθεάθη σήμερα (7/5) να περπατά με πατερίτσες, ενώ είχε δεμένο και το πόδι του, όπως αποτυπώνεται και στο βίντεο που κυκλοφόρησε από το ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η ισπανική ομάδα.

Όπως έγινε γνωστό, ο Γιόσεπ Πουέρτο, δεν υπολογίζεται από τον τεχνικό της Πέδρο Μαρτίνεθ, στην απογευματινή σημερινή προπόνηση.

Δείτε τον Πουέρτο με πατερίτσες στο ξενοδοχείο:

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βαλένθια έκανε το 2-1 στη σειρά με τον Παναθηναϊκό, αφού οι «νυχτερίδες» επικράτησαν με 91-87 στο Telekom Center Athens.

Πλέον, η σειρά μεταφέρεται σε Game 4, το οποίο θα διεξαχθεί την προσεχή Παρασκευή (8/5, 21:15).

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική βαθμίδα από τη Moody’s

Αναφορές ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το σταδιακό άνοιγμα των Στενών

Κιλιάν Εμπαπέ: Ο κόσμος της Ρεάλ μάζεψε 30 εκατομμύρια υπογραφές για να τον διώξει

Άλμπερτ: «Δεν θα αφήσουμε τον Άταμαν να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίξει καλύτερο μπάσκετ»
Μπάσκετ 07.05.26

Όσα είπε ο βοηθός του Μαρτίνεθ, μετά τη νίκη της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως στα δύο τελευταία παιχνίδια ο Εργκίν Αταμάν προσπθεί να επηρεάσει το παιχνίδι με τις διαμαρτυρίες του.

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91: «Πέταξε» την ευκαιρία για «σκούπα» και τώρα… όλα για όλα στο Game 4 (vid)
Μπάσκετ 06.05.26

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει από το -19 με το οποίο έχανε από τη Βαλένθια, οι Ισπανοί όμως άντεξαν (91-87) και μείωσαν τη σειρά σε 1-2. «Όλα για όλα» στο τέταρτο παιχνίδι και πάλι στο ΟΑΚΑ.

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια
Μπάσκετ 06.05.26

Η μεγάλη αλλαγή του ΜακΚίσικ: Γιατί εκτελεί βολές από την άκρη της γραμμής (pic, vids)
Euroleague 06.05.26

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ είχε σημαντικό ρόλο στη… σκούπα του Ολυμπιακού με τη Μονακό, όμως προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ο νέος τρόπος που εκτελεί βολές. Και είναι απόλυτα πετυχημένος…

To Ντουμπάι κλείνει και Οκόμπο!
Euroleague 06.05.26

Το φιλόδοξο project των Εμιράτων προσελκύει κορυφαία ονόματα, εκμεταλλευόμενο την οικονομική αστάθεια στη Μονακό και ένα από αυτά είναι και ο Έλι Οκόμπο.

