«Ψηλά το κεφάλι, τα μάτια μονάχα στον στόχο»: Το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενόψει Game 4 με Βαλένθια
Το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενόψει του Game 4 με τη Βαλένθια (8/5, 21:15).
- Χαμός με τις πινακίδες για νέα Ι.Χ. - Οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να τα παραλάβουν λόγω έλλειψης... τσίγκου
- Μέχρι πότε μπορείτε να εξαργυρώσετε to Fuel Pass
- Τελευταίο αντίο στον παπά-Τσάκαλο – Εφερε την ανατροπή με το ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ, είπε ο γιος του
- Πιερία: Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος 73χρονου – Βρέθηκε νεκρός στην αυλή του
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Βαλένθια στο Game 3 της Euroleague κι έτσι οι «νυχτερίδες» κατάφεραν να κάνουν το 2-1 στη σειρά των play offs.
Μετά την ήττα, η Πράσινη ΚΑΕ μέσω ανάρτησης έστειλε το δικό της μήνυμα ενόψει του επικείμενου Game 4 (8/5, 21:15), αναφέροντας: «Ψηλά το κεφάλι, παραμένουμε δυνατοί, τα μάτια κοιτάζουν μονάχα τον στόχο!».
Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
Heads up. Stong focus. Eyes on the target! ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/98Lh7yyHk5
— Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 7, 2026
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε το σύνθημα για την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας και σε περίπτωση που οι Πράσινοι τα καταφέρουν, θα αντιμετωπίσουν στον ημιτελικό το νικητή από το ζευγάρι Φενέρμπαχτσε-Ζαλγκίρις που «κοντράρονται» επίσης στα playoffs.
- Σάκκαρη: Η μέρα και η ώρα του αγώνα της με τη Ριμπάκινα
- Basketball Champions League: Αυτά είναι τα χρήματα που θα πάρει ο νικητής του Final 4
- Παίζοντας με τη λογική, τους διαιτητές, το VAR και την… φωτιά των playoffs
- Παναθηναϊκός: Η επιλογή του Ρογκαβόπουλου για το κρίσιμο τρίποντο και η «κατάχρηση» με τον Λεσόρ
- Αθλητικός νόμος (Βρούτση) και ΔΕΑΒ με δυο μέτρα και δυο σταθμά
- «Συνάντηση του Καρέτσα με τη Ντόρτμουντ»
- «Ψηλά το κεφάλι, τα μάτια μονάχα στον στόχο»: Το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενόψει Game 4 με Βαλένθια
- Βαλένθια: Δύσκολα ο Πουέρτο στο Game 4, κυκλοφορεί με πατερίτσες (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις