«Ψηλά το κεφάλι, τα μάτια μονάχα στον στόχο»: Το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενόψει Game 4 με Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Βαλένθια στο Game 3 της Euroleague κι έτσι οι «νυχτερίδες» κατάφεραν να κάνουν το 2-1 στη σειρά των play offs.

Μετά την ήττα, η Πράσινη ΚΑΕ μέσω ανάρτησης έστειλε το δικό της μήνυμα ενόψει του επικείμενου Game 4 (8/5, 21:15), αναφέροντας: «Ψηλά το κεφάλι, παραμένουμε δυνατοί, τα μάτια κοιτάζουν μονάχα τον στόχο!».

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε το σύνθημα για την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας και σε περίπτωση που οι Πράσινοι τα καταφέρουν, θα αντιμετωπίσουν στον ημιτελικό το νικητή από το ζευγάρι Φενέρμπαχτσε-Ζαλγκίρις που «κοντράρονται» επίσης στα playoffs.