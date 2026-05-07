ΣΥΡΙΖΑ: Καμία συναίνεση με τη σκοτεινή κυβέρνηση για αναθεώρηση του Συντάγματος, θα καταθέσουμε δική μας πρόταση
«Με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις, εισέρχεται η ΝΔ στον διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ
- Χαμός με τις πινακίδες για νέα Ι.Χ. - Οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να τα παραλάβουν λόγω έλλειψης... τσίγκου
- Μέχρι πότε μπορείτε να εξαργυρώσετε to Fuel Pass
- Τελευταίο αντίο στον παπά-Τσάκαλο – Εφερε την ανατροπή με το ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ, είπε ο γιος του
- Πιερία: Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος 73χρονου – Βρέθηκε νεκρός στην αυλή του
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Δεν θα συναινέσει σε καμία πρόταση της ΝΔ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, ενώ ταυτόχρονα θα καταθέσει δική του πρόταση.
«Καμία συναίνεση σε αυτή τη σκοτεινή κυβέρνηση για αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος, θα καταθέσουμε την πρότασή μας, θα υπάρξει λαϊκή ετυμηγορία και θα τα δούμε όλα στην επόμενη Βουλή», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, σε ανακοίνωση μετά τη δημοσιοποίηση των προτάσεων του κυβερνώντος κόμματος.
Παράλληλα, υπογραμμίζει πως «η κυβέρνηση της ΝΔ, τσαλαπατώντας το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, έφτιαξε μέσω του επιτελικού κράτους ένα μοντέλο υπερσυγκέντρωσης εξουσιών και αδιαφάνειας γύρω από το πρωθυπουργικό γραφείο, για το οποίο πλέον διαμαρτύρονται και οι ίδιοι οι βουλευτές της ΝΔ».
Όσα τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:
«Με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις, εισέρχεται η ΝΔ στον διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση
Το κείμενο με τις προτάσεις της ΝΔ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, που διανεμήθηκε σήμερα στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ως βάση συζήτησης, συνιστά πολιτική παραδοξότητα, αν όχι αστειότητα.
Γιατί είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη που συστηματικά, απροκάλυπτα και αλαζονικά:
– Εργαλειοποίησε το άρθρο 86 και το εκμεταλλεύτηκε, έτσι ώστε να πέσουν στα μαλακά οι υπουργοί της, ενώ λέει ότι θέλει να το αναθεωρήσει.
– Επέφερε αλλεπάλληλα πλήγματα στο άρθρο 16 και τώρα θέλει την ολοκληρωτική αναθεώρησή του, στο πλαίσιο της ιδεοληπτικής στρατηγικής της για την ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης. Δεν χρειάζεται πλέον μόρια για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά μόνο λεφτά.
– Προσβάλλει βάναυσα το Κράτος Δικαίου με το μεγάλο πρόβλημα των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, τα προβλήματα της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της διαφθοράς, της ελευθερίας του Τύπου και της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.
Η κυβέρνηση της ΝΔ, τσαλαπατώντας το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, έφτιαξε μέσω του επιτελικού κράτους ένα μοντέλο υπερσυγκέντρωσης εξουσιών και αδιαφάνειας γύρω από το πρωθυπουργικό γραφείο, για το οποίο πλέον διαμαρτύρονται και οι ίδιοι οι βουλευτές της ΝΔ.
Επομένως εισέρχεται στον διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις.
Καμία συναίνεση σε αυτή τη σκοτεινή κυβέρνηση για αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος, θα καταθέσουμε την πρότασή μας, θα υπάρξει λαϊκή ετυμηγορία και θα τα δούμε όλα στην επόμενη Βουλή».
- Χανταϊός: Δεν είναι ούτε η αρχή μιας επιδημίας ούτε μιας πανδημίας, λέει ο ΠΟΥ
- Capital Clean Energy Carriers: Παραλαβή και δεύτερου πλοίου μεταφοράς LCO2/πολλαπλών αερίων
- Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά
- Greece Prepares Equal Pay Bill After Stakeholder Talks
- Σάκκαρη: Η μέρα και η ώρα του αγώνα της με τη Ριμπάκινα
- Λάμπρος Κωνσταντάρας: Ολοκληρώνεται η συνεργασία του με τη Μαλέσκου; – Η απάντηση του
- Κρήτη: Τη σύζυγο του 54χρονου «βλέπει» πίσω από τη δολοφονία η Αστυνομία – Οι μοιραίες καθυστερήσεις των Αρχών
- Εντός τριών μηνών η εκδίκαση υποθέσεων που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα – Τι προβλέπει η ρύθμιση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις