ΣΥΡΙΖΑ: Καμία συναίνεση με τη σκοτεινή κυβέρνηση για αναθεώρηση του Συντάγματος, θα καταθέσουμε δική μας πρόταση

Δεν θα συναινέσει σε καμία πρόταση της ΝΔ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, ενώ ταυτόχρονα θα καταθέσει δική του πρόταση.

«Καμία συναίνεση σε αυτή τη σκοτεινή κυβέρνηση για αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος, θα καταθέσουμε την πρότασή μας, θα υπάρξει λαϊκή ετυμηγορία και θα τα δούμε όλα στην επόμενη Βουλή», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, σε ανακοίνωση μετά τη δημοσιοποίηση των προτάσεων του κυβερνώντος κόμματος.

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως «η κυβέρνηση της ΝΔ, τσαλαπατώντας το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, έφτιαξε μέσω του επιτελικού κράτους ένα μοντέλο υπερσυγκέντρωσης εξουσιών και αδιαφάνειας γύρω από το πρωθυπουργικό γραφείο, για το οποίο πλέον διαμαρτύρονται και οι ίδιοι οι βουλευτές της ΝΔ».

Όσα τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:

«Με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις, εισέρχεται η ΝΔ στον διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Το κείμενο με τις προτάσεις της ΝΔ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, που διανεμήθηκε σήμερα στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ως βάση συζήτησης, συνιστά πολιτική παραδοξότητα, αν όχι αστειότητα.

Γιατί είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη που συστηματικά, απροκάλυπτα και αλαζονικά:

– Εργαλειοποίησε το άρθρο 86 και το εκμεταλλεύτηκε, έτσι ώστε να πέσουν στα μαλακά οι υπουργοί της, ενώ λέει ότι θέλει να το αναθεωρήσει.

– Επέφερε αλλεπάλληλα πλήγματα στο άρθρο 16 και τώρα θέλει την ολοκληρωτική αναθεώρησή του, στο πλαίσιο της ιδεοληπτικής στρατηγικής της για την ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης. Δεν χρειάζεται πλέον μόρια για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά μόνο λεφτά.

– Προσβάλλει βάναυσα το Κράτος Δικαίου με το μεγάλο πρόβλημα των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, τα προβλήματα της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της διαφθοράς, της ελευθερίας του Τύπου και της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, τσαλαπατώντας το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, έφτιαξε μέσω του επιτελικού κράτους ένα μοντέλο υπερσυγκέντρωσης εξουσιών και αδιαφάνειας γύρω από το πρωθυπουργικό γραφείο, για το οποίο πλέον διαμαρτύρονται και οι ίδιοι οι βουλευτές της ΝΔ.

Επομένως εισέρχεται στον διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις.

Καμία συναίνεση σε αυτή τη σκοτεινή κυβέρνηση για αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος, θα καταθέσουμε την πρότασή μας, θα υπάρξει λαϊκή ετυμηγορία και θα τα δούμε όλα στην επόμενη Βουλή».