Σακελλαρίδης: Η φορολογία στα μερίσματα να πάει από το 5% στο 21% – Τα έσοδα αντιστοιχούν στη 13η σύνταξη

Σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, επισημαίνοντας πως «απαξιώνει τη δημοκρατία μέσα από την πολιτική της, τρέφει την ακρίβεια και πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδημάτων που έχουμε δει τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα».

Απέναντι σε αυτή την πολιτική, τόνισε ο κ. Σακελλαρίδης στον ραδιοφωνικό σταθμό Peloponnisos 103.9, «οι απόψεις και οι θέσεις της Αριστεράς είναι αυτές που μπορούν να βάλουν ένα όριο σε αυτή την επέλαση».

Ο κ. Σακελλαρίδης ανέφερε ότι η Νέα Αριστερά επιχειρεί ένα νέο ξεκίνημα, τόσο στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί όσο και στο περιεχόμενο της πολιτικής της πρότασης. Όπως τόνισε, στόχος είναι η συγκρότηση μιας ενός κόμματος με συγκεκριμένο και διακριτό πολιτικό στίγμα, που δεν θα ρευστοποιείται «ούτε μέσα στο συνολικό πολιτικό σύστημα ούτε σε έναν ευρύτερο και θολό προοδευτικό χώρο».

Περιέγραψε την Αριστερά που χρειάζεται σήμερα ως μια δύναμη που «από τη μία θα έχει και ρεαλιστικές προτάσεις και προγραμματικές προτάσεις, αλλά ταυτόχρονα θα βάζει το δάκτυλο επί τον τύπο των ήλων». Όπως τόνισε, «η Αριστερά δεν πρέπει να αποφεύγει να απαντήσει και στο επίπεδο της στρατηγικής ούτε να αποφεύγει να συγκρουστεί και με τα συμφέροντα, αν θέλει να μπορέσει να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει ξανά την κοινωνία». Υπογράμμισε ότι η Νέα Αριστερά θεωρεί πως «χρειάζεται μια ευρύτερη ανασύνθεση του χώρου της Αριστεράς και του χώρου της Οικολογίας, ώστε να μπορέσει να διατυπωθεί μια εναλλακτική πρόταση απέναντι στην επελαύνουσα Δεξιά».

«Ως Νέα Αριστερά λέμε ότι χρειάζεται φορολογική δικαιοσύνη»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη φορολογική δικαιοσύνη. Όπως επισήμανε, «ως Νέα Αριστερά λέμε ότι χρειάζεται φορολογική δικαιοσύνη σήμερα και αυτό δεν σημαίνει μόνο μια πρόταση για τη μείωση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης».

Σε αυτό το πλαίσιο, διατύπωσε την πρόταση της Νέας Αριστεράς για «κατάργηση συγκεκριμένων φοροαπαλλαγών, ύψους 3 με 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τα funds, τους επιχειρηματικούς ομίλους και τους πολύ πλούσιους σε αυτή τη χώρα».

Έφερε, μάλιστα, συγκεκριμένο παράδειγμα από την κερδοφορία των εισηγμένων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το 2025, σημειώνοντας ότι η κερδοφορία τους ήταν «πάνω από 12 δισεκατομμύρια και ότι 6,2 δισεκατομμύρια δίνουν μέρισμα». Σύμφωνα με τον ίδιο, «με την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη η φορολογία στο μέρισμα έχει πάει 5%, ενώ η Νέα Αριστερά προτείνει η φορολογία στα μερίσματα να πάει στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 21%. Αυτό θα σήμαινε φορολογικά έσοδα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, ποσό που αντιστοιχεί στη 13η σύνταξη».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην αυριανή παρουσία του στο Travel West Forum 2026, σημειώνοντας ότι η τοποθέτησή του θα αφορά κυρίως «την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα τον νομό της Αχαΐας και την πόλη της Πάτρας». Όπως είπε, «πρόκειται για ζητήματα που αναδεικνύει διαρκώς και η Σία Αναγνωστοπούλου, η βουλεύτρια μας από την Αχαΐα, και τα οποία η Νέα Αριστερά προσπαθεί να φέρνει στο Κοινοβούλιο αλλά και να τα διεκδικήσει μέσα στην τοπική κοινωνία με συλλογικό τρόπο».

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή πολιτική εκδήλωση της Νέας Αριστεράς στο Μηχανουργείο, με θέμα «Ακρίβεια – Πόλεμος – Διαφθορά: Η απάντηση της Αριστεράς» με τη συμμετοχή του Κώστα Παπακωνσταντίνου, συμπροέδρου του κόμματος Πράσινη Οικολογία, και της Σίας Αναγνωστοπούλου.