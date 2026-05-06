06.05.2026 | 15:23
Τραγωδία στην Αίγινα - Νεκρό κοριτσάκι 20 μηνών
Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91: «Πέταξε» την ευκαιρία για «σκούπα» και τώρα… όλα για όλα στο Game 4 (vid)
Μπάσκετ 06 Μαΐου 2026, 23:17

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει από το -19 με το οποίο έχανε από τη Βαλένθια, οι Ισπανοί όμως άντεξαν (91-87) και μείωσαν τη σειρά σε 1-2. «Όλα για όλα» στο τέταρτο παιχνίδι και πάλι στο ΟΑΚΑ.

Ένας κακός στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα Παναθηναϊκός, κατάφερε να επιστρέψει από το -19 (45-64) με το οποίο έχανε (και με 76-90 στο 35′), ωστόσο, ηττήθηκε από τη Βαλένθια στο ΟΑΚΑ με 91-87, με τους Ισπανούς να μειώνουν τη σειρά των πλέι οφ της Euroleague σε 2-1.

Πλέον οι δύο ομάδες θα τα πουν ξανά την Παρασκευή (8/5) με τους πράσινους να θέλουν να τελειώνουν την πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας επί ελληνικού εδάφους και να μην χρειαστεί να δώσουν και πέμπτο παιχνίδι, αυτή τη φορά στην Ισπανία.

YouTube thumbnail

Η Βαλένθια ξεκίνησε με ένα γρήγορο 5-0 στο παιχνίδι με καλάθια των Μπαντιό και Τέιλορ. Ο Τέιλορ συνέχισε να κουβαλά την επίθεση της ομάδας του και διαμόρφωσε με συνεχόμενους πόντους το 3-9 στο 3’.

Ο Ναν με τρίποντο μείωσε σε 8-9 για τον Παναθηναϊκό στο 4’. Ο Μοντέρο με ωραίο καλάθι στον αιφνιδιασμό έκανε το 8-14 για τους Ισπανούς στο 5’. Ο Χουάντσο με καλάθι και φάουλ έκανε το 12-16 για τον Παναθηναϊκό στο 7’. Ο Ναν μείωσε σε 16-18 στο 8’ για να κλείσει η Βαλένθια την πρώτη περίοδο μπροστά με +6 και σκορ 18-24.

Ο Σορτς βγήκε μπροστά για τον Παναθηναϊκό στη δεύτερη περίοδο και στο σκορ, αλλά και στην οργάνωση με τον Φαρίντ να κάνει το 24-28 από κοντά στο 12’. Ο Τόμσον έκλεψε την μπάλα και κάρφωσε στον αιφνιδιασμό για το +10 της Βαλένθια και σκορ 25-35 στο 13’. Ο Ναν με τρίποντο από μακριά μείωσε σε 30-38 στο 15’.

Ο Χέιζ-Ντέιβις μείωσε σε 32-38 και η Βαλένθια ανέβασε τη διαφορά και πάλι σε διψήφιο με καλάθι και φάουλ του Μπαντιό σε 32-43 στο 17’. Ο Σορτς με καλάθι και φάουλ μείωσε σε 39-46 στο 18’. Ο Μοντέρο με συνεχόμενους πόντους έκανε το 39-50 στο 19’. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τις «νυχτερίδες» να είναι μπροστά με +13 και σκορ 39-52.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την τρίτη περίοδο με τους Σορτς και Χέιζ-Ντέιβις να σκοράρουν και το σκορ να είναι 43-54 στο 22’. Η Βαλένθια με ένα επιμέρους 8-0 ξέφυγε με +19 και τον Μοντέρο να κάνει το σκορ 43-62 στο 23’.

Ο Παναθηναϊκός μείωσε με τον Οσμάν σε 50-64 στο 25’. Οι πράσινοι μείωσαν κι άλλο με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου ο οποίος έκανε το 56-67 στο 26’. Σε εκείνο το σημείο αποβλήθηκαν και οι δύο προπονητές με την ένταση να… ανεβαίνει. Ο Παναθηναϊκός βρήκε εκεί τον X Factor στο πρόσωπο του Νίκου Ρογκαβόπουλου ο οποίος ήταν απόλυτα κομβικός για να μειώσει σε 66-75 η ομάδα του στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Η Βαλένθια ξεκίνησε με τρομερό ρυθμό την τελευταία περίοδο και ξέφυγε με +16 και σκορ 68-84 στο 32’. Ο Ναν με τρίποντο από μακριά έκανε το 73-86 στο 34’. Οι Ισπανοί ξέφυγαν κι άλλο με 76-91 στο 35’.

Ο Σορτς με τρίποντο κράτησε όρθιο τον Παναθηναϊκό κάνοντας το 79-90 στο 36’. Ο Ρογκαβόπουλος έριξε τη διαφορά κάτω από τους 10 κάνοντας το 83-90 στο 37’. Ο Παναθηναϊκός μείωσε κι άλλο με τον Σορτς στο 38’ σε 85-90. Ο Έλληνας φόργουορντ ωστόσο έχασε δύο συνεχόμενα σουτ τριών πόντων στο τέλος του ματς με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται με τους Ισπανούς να νικούν με 91-87.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 39-52, 66-75, 87-91

Δείτε το αναλυτικό φύλλο αγώνα 

Παναθηναϊκός  (Αταμάν): Σορτς 17 (5/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 10 (2/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ), Χέιζ-Ντέιβις 15 (2/5 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 5/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 16 (5/7 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκραντ 4 (0/2 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Ναν 13 (2/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα), Λεσόρ 4 (2/3 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Φαρίντ 4, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 4 (3 ριμπάουντ)

Βαλένθια (Μαρτίνεθ): Μπαντιό 16 (4/5 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τέιλορ 14 (4/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πουέρτο 8 (2), Ρίβερς 4, Πραντίγια, Ντε Λαρέα 6 (3/6 δίποντα), Κι 4 (2/6 σουτ), Μοντέρο 16 (8/10 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα), Σακό 3 (1/1 δίποντο, 1/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τόμσον 12 (2/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ)

Ομόλογα: Τα spreads επιστρέφουν και το ακριβό χρήμα ξαναγράφει τις ισορροπίες στην Ευρώπη

Οι στιγμές που μας «κόβουν» την ανάσα… μας δίνουν τελικά πνοή

Wall Street: Άνοδος με την ελπίδα της λήξης του πολέμου

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d’artiste
Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Champions League 07.05.26

Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)

Η Παρί προηγήθηκε με τον Ντεμπελέ στο 3', η Μπάγερν ισοφάρισε στο 94', όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν το εισιτήριο για τον τελικό και θα διεκδικήσιυν δεύτερη σερί χρονιά το Champions League κόντρα στην Αρσεναλ.

Βάιος Μπαλάφας
Μπάσκετ 07.05.26

Άλμπερτ: «Δεν θα αφήσουμε τον Άταμαν να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίξει καλύτερο μπάσκετ»

Όσα είπε ο βοηθός του Μαρτίνεθ, μετά τη νίκη της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως στα δύο τελευταία παιχνίδια ο Εργκίν Αταμάν προσπθεί να επηρεάσει το παιχνίδι με τις διαμαρτυρίες του.

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βαλένθια για το Game 3 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Η μεγάλη αλλαγή του ΜακΚίσικ: Γιατί εκτελεί βολές από την άκρη της γραμμής (pic, vids)
Euroleague 06.05.26

Η μεγάλη αλλαγή του ΜακΚίσικ: Γιατί εκτελεί βολές από την άκρη της γραμμής (pic, vids)

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ είχε σημαντικό ρόλο στη… σκούπα του Ολυμπιακού με τη Μονακό, όμως προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ο νέος τρόπος που εκτελεί βολές. Και είναι απόλυτα πετυχημένος…

To Ντουμπάι κλείνει και Οκόμπο!
Euroleague 06.05.26

To Ντουμπάι κλείνει και Οκόμπο!

Το φιλόδοξο project των Εμιράτων προσελκύει κορυφαία ονόματα, εκμεταλλευόμενο την οικονομική αστάθεια στη Μονακό και ένα από αυτά είναι και ο Έλι Οκόμπο.

Γυναίκες ξαναγράφουν την ιστορία στη Wikipedia: Ένας αγώνας ενάντια στην ανισότητα
«Η γλώσσα μιλάει» 07.05.26

Γυναίκες ξαναγράφουν την ιστορία στη Wikipedia: Ένας αγώνας ενάντια στην ανισότητα

Μια ομάδα ανθρώπων στην Ισπανία αναδεικνύει ξεχασμένες ιστορίες και δημιουργεί εκατοντάδες άρθρα για γυναίκες στη Wikipedia, διεκδικώντας την αλλαγή και τη δικαίωση

Κυπριακό χωριό πουλήθηκε σε ισραηλινή εταιρεία – Οι περιβαλλοντικοί και πολιτικοί προβληματισμοί
Κόσμος 07.05.26

Κυπριακό χωριό πουλήθηκε σε ισραηλινή εταιρεία – Οι περιβαλλοντικοί και πολιτικοί προβληματισμοί

Το θέμα προκαλεί και πολιτικούς προβληματισμούς, αφού υπάρχει το ερώτημα κατά πόσον πρέπει να εγκριθεί οποιαδήποτε σχέδιο και αν «αλώνεται» η Κύπρος από ξένους

Ομόλογα: Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες
Ομόλογα 07.05.26

Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες

Οι αποδόσεις παρακολουθούνται καθημερινά, οι εκδόσεις σχεδιάζονται με μεγαλύτερη προσοχή και οι δημοσιονομικές αποφάσεις αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αντίδρασης των επενδυτών

Δικαστικό μπλόκο για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θεμελιώνεται η τέλεση των καταγγελλόμενων αξιόποινων πράξεων»
Σκάνδαλο 07.05.26

Δικαστικό μπλόκο για ΟΠΕΚΕΠΕ - «Δεν θεμελιώνεται η τέλεση των καταγγελλόμενων αξιόποινων πράξεων»

Ερωτήματα για την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου το 2022 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς από τον ίδιο φάκελο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζήτησε – σε πρώτη φάση – την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ

Τις «στημένες» ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ σε μάρτυρα του σκανδάλου των υποκλοπών επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ
Στον Τρίμπαλη 07.05.26

Τις «στημένες» ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ σε μάρτυρα του σκανδάλου των υποκλοπών επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ

Ο φερόμενος ως διαχειριστής της Krikel την επίμαχη περίοδο των παράνομων παρακολουθήσεων, Σταμάτης Τρίμπαλης, είχε παραδεχθεί ότι είπε ψέματα στην εξεταστική, ενώ είχε καταθέσει ενόρκως ότι γνώρισε τις ερωτήσεις που θα υπέβαλαν βουλευτές «περισσότερο από τη ΝΔ». Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ επανέρχεται επικαλούμενο το ρεπορτάζ του in

Ευρώπη: Η μάχη με τις Big Tech – Ένας ψηφιακός «πόλεμος»… κυριαρχίας
Τεχνολογία 07.05.26

Η μάχη της Ευρώπης με τις Big Tech - Ένας ψηφιακός «πόλεμος»… κυριαρχίας

Η Ευρώπη βλέπει πλέον με δυσπιστία την κυριαρχία των αμερικανικών Big Tech και δεν κάθεται με «σταυρωμένα τα χέρια». Τι έδειξε η πρώτη επίσημη αξιολόγηση του νόμου για τις ψηφιακές αγορές.

Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση
Στον αέρα 07.05.26

Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει κύμα οργής καθώς οικογένειες και νέα ζευγάρια τρέχουν να προλάβουν τις ασφυκτικές προθεσμίες, με τον φόβο ότι θα χαθούν οι προκαταβολές

Ουκρανία: Ο Γουίτκοφ θα έχει συνομιλίες με τον Ουμέροφ στο Μαϊάμι, σύμφωνα με ΜΜΕ
ΜΜΕ 07.05.26

Συνομιλίες Γουίτκοφ - Ουμέροφ στο Μαϊάμι

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα έχει συνομιλίες με τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζει «φυτώριο» τρομοκρατίας την Ευρώπη και επιτίθεται στις αριστερές δυνάμεις της
Επίθεση στην Αριστερά 07.05.26

«Φυτώριο» τρομοκρατίας η Ευρώπη για την κυβέρνηση Τραμπ

«Ως γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού και των αξιών, η Ευρώπη πρέπει να δράσει τώρα και να σταματήσει την επίμονη παρακμή της», αναφέρει η έκθεση για τη νέα στρατηγική των ΗΠΑ κατά της τρομοκρατίας.

Λίβανος: Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό
Λίβανος 07.05.26

Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό

Οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν ξανά τη Βηρυτό, σκοτώνοντας ανώτερο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Γαλλία: Ο πάπας Λέων ΙΔ’ μπορεί να επισκεφτεί τη χώρα στα τέλη Σεπτεμβρίου
Τέλη Σεπτεμβρίου 07.05.26

Πιθανή επίσκεψη του Πάπα στη Γαλλία

«Η Καθολική Εκκλησία στη Γαλλία ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Λέοντα ΙΔ'», αναφέρει η Διάσκεψη των Επισκοπών, προσθέτοντας ότι το ταξίδι του «θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου».

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

