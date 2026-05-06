Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91: «Πέταξε» την ευκαιρία για «σκούπα» και τώρα… όλα για όλα στο Game 4 (vid)
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει από το -19 με το οποίο έχανε από τη Βαλένθια, οι Ισπανοί όμως άντεξαν (91-87) και μείωσαν τη σειρά σε 1-2. «Όλα για όλα» στο τέταρτο παιχνίδι και πάλι στο ΟΑΚΑ.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ένας κακός στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα Παναθηναϊκός, κατάφερε να επιστρέψει από το -19 (45-64) με το οποίο έχανε (και με 76-90 στο 35′), ωστόσο, ηττήθηκε από τη Βαλένθια στο ΟΑΚΑ με 91-87, με τους Ισπανούς να μειώνουν τη σειρά των πλέι οφ της Euroleague σε 2-1.
Πλέον οι δύο ομάδες θα τα πουν ξανά την Παρασκευή (8/5) με τους πράσινους να θέλουν να τελειώνουν την πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας επί ελληνικού εδάφους και να μην χρειαστεί να δώσουν και πέμπτο παιχνίδι, αυτή τη φορά στην Ισπανία.
Η Βαλένθια ξεκίνησε με ένα γρήγορο 5-0 στο παιχνίδι με καλάθια των Μπαντιό και Τέιλορ. Ο Τέιλορ συνέχισε να κουβαλά την επίθεση της ομάδας του και διαμόρφωσε με συνεχόμενους πόντους το 3-9 στο 3’.
Ο Ναν με τρίποντο μείωσε σε 8-9 για τον Παναθηναϊκό στο 4’. Ο Μοντέρο με ωραίο καλάθι στον αιφνιδιασμό έκανε το 8-14 για τους Ισπανούς στο 5’. Ο Χουάντσο με καλάθι και φάουλ έκανε το 12-16 για τον Παναθηναϊκό στο 7’. Ο Ναν μείωσε σε 16-18 στο 8’ για να κλείσει η Βαλένθια την πρώτη περίοδο μπροστά με +6 και σκορ 18-24.
Ο Σορτς βγήκε μπροστά για τον Παναθηναϊκό στη δεύτερη περίοδο και στο σκορ, αλλά και στην οργάνωση με τον Φαρίντ να κάνει το 24-28 από κοντά στο 12’. Ο Τόμσον έκλεψε την μπάλα και κάρφωσε στον αιφνιδιασμό για το +10 της Βαλένθια και σκορ 25-35 στο 13’. Ο Ναν με τρίποντο από μακριά μείωσε σε 30-38 στο 15’.
Ο Χέιζ-Ντέιβις μείωσε σε 32-38 και η Βαλένθια ανέβασε τη διαφορά και πάλι σε διψήφιο με καλάθι και φάουλ του Μπαντιό σε 32-43 στο 17’. Ο Σορτς με καλάθι και φάουλ μείωσε σε 39-46 στο 18’. Ο Μοντέρο με συνεχόμενους πόντους έκανε το 39-50 στο 19’. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τις «νυχτερίδες» να είναι μπροστά με +13 και σκορ 39-52.
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την τρίτη περίοδο με τους Σορτς και Χέιζ-Ντέιβις να σκοράρουν και το σκορ να είναι 43-54 στο 22’. Η Βαλένθια με ένα επιμέρους 8-0 ξέφυγε με +19 και τον Μοντέρο να κάνει το σκορ 43-62 στο 23’.
Ο Παναθηναϊκός μείωσε με τον Οσμάν σε 50-64 στο 25’. Οι πράσινοι μείωσαν κι άλλο με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου ο οποίος έκανε το 56-67 στο 26’. Σε εκείνο το σημείο αποβλήθηκαν και οι δύο προπονητές με την ένταση να… ανεβαίνει. Ο Παναθηναϊκός βρήκε εκεί τον X Factor στο πρόσωπο του Νίκου Ρογκαβόπουλου ο οποίος ήταν απόλυτα κομβικός για να μειώσει σε 66-75 η ομάδα του στο τέλος της τρίτης περιόδου.
Η Βαλένθια ξεκίνησε με τρομερό ρυθμό την τελευταία περίοδο και ξέφυγε με +16 και σκορ 68-84 στο 32’. Ο Ναν με τρίποντο από μακριά έκανε το 73-86 στο 34’. Οι Ισπανοί ξέφυγαν κι άλλο με 76-91 στο 35’.
Ο Σορτς με τρίποντο κράτησε όρθιο τον Παναθηναϊκό κάνοντας το 79-90 στο 36’. Ο Ρογκαβόπουλος έριξε τη διαφορά κάτω από τους 10 κάνοντας το 83-90 στο 37’. Ο Παναθηναϊκός μείωσε κι άλλο με τον Σορτς στο 38’ σε 85-90. Ο Έλληνας φόργουορντ ωστόσο έχασε δύο συνεχόμενα σουτ τριών πόντων στο τέλος του ματς με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται με τους Ισπανούς να νικούν με 91-87.
Τα δεκάλεπτα: 18-24, 39-52, 66-75, 87-91
Δείτε το αναλυτικό φύλλο αγώνα
Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 17 (5/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 10 (2/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ), Χέιζ-Ντέιβις 15 (2/5 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 5/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 16 (5/7 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκραντ 4 (0/2 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Ναν 13 (2/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα), Λεσόρ 4 (2/3 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Φαρίντ 4, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 4 (3 ριμπάουντ)
Βαλένθια (Μαρτίνεθ): Μπαντιό 16 (4/5 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τέιλορ 14 (4/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πουέρτο 8 (2), Ρίβερς 4, Πραντίγια, Ντε Λαρέα 6 (3/6 δίποντα), Κι 4 (2/6 σουτ), Μοντέρο 16 (8/10 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα), Σακό 3 (1/1 δίποντο, 1/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τόμσον 12 (2/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ)
- Η «μηχανή» του Λουίς Ενρίκε φαντάζει ανίκητη
- Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)
- Άλμπερτ: «Δεν θα αφήσουμε τον Άταμαν να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίξει καλύτερο μπάσκετ»
- Σερέλης: «Δεν παίξαμε καλή άμυνα και δεχθήκαμε πολλούς πόντους στον αιφνιδιασμό»
- Σάκοτα: «Καλή ομάδα η Μάλαγα, αλλά πιστεύω ότι έχουμε έρθει πιο κοντά στο επίπεδό της»
- Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Πότε είναι το τέταρτο παιχνίδι της σειράς
- Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91: «Πέταξε» την ευκαιρία για «σκούπα» και τώρα… όλα για όλα στο Game 4 (vid)
- Μεγάλη ένταση ανάμεσα σε Αταμάν και Μαρτίνεθ – Αποβλήθηκαν και οι δυο (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις