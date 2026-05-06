Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91: «Πέταξε» την ευκαιρία για «σκούπα» και τώρα… όλα για όλα στο Game 4 (vid)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ένας κακός στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα Παναθηναϊκός, κατάφερε να επιστρέψει από το -19 (45-64) με το οποίο έχανε (και με 76-90 στο 35′), ωστόσο, ηττήθηκε από τη Βαλένθια στο ΟΑΚΑ με 91-87, με τους Ισπανούς να μειώνουν τη σειρά των πλέι οφ της Euroleague σε 2-1.

Πλέον οι δύο ομάδες θα τα πουν ξανά την Παρασκευή (8/5) με τους πράσινους να θέλουν να τελειώνουν την πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας επί ελληνικού εδάφους και να μην χρειαστεί να δώσουν και πέμπτο παιχνίδι, αυτή τη φορά στην Ισπανία.

Η Βαλένθια ξεκίνησε με ένα γρήγορο 5-0 στο παιχνίδι με καλάθια των Μπαντιό και Τέιλορ. Ο Τέιλορ συνέχισε να κουβαλά την επίθεση της ομάδας του και διαμόρφωσε με συνεχόμενους πόντους το 3-9 στο 3’.

Ο Ναν με τρίποντο μείωσε σε 8-9 για τον Παναθηναϊκό στο 4’. Ο Μοντέρο με ωραίο καλάθι στον αιφνιδιασμό έκανε το 8-14 για τους Ισπανούς στο 5’. Ο Χουάντσο με καλάθι και φάουλ έκανε το 12-16 για τον Παναθηναϊκό στο 7’. Ο Ναν μείωσε σε 16-18 στο 8’ για να κλείσει η Βαλένθια την πρώτη περίοδο μπροστά με +6 και σκορ 18-24.

Ο Σορτς βγήκε μπροστά για τον Παναθηναϊκό στη δεύτερη περίοδο και στο σκορ, αλλά και στην οργάνωση με τον Φαρίντ να κάνει το 24-28 από κοντά στο 12’. Ο Τόμσον έκλεψε την μπάλα και κάρφωσε στον αιφνιδιασμό για το +10 της Βαλένθια και σκορ 25-35 στο 13’. Ο Ναν με τρίποντο από μακριά μείωσε σε 30-38 στο 15’.

Ο Χέιζ-Ντέιβις μείωσε σε 32-38 και η Βαλένθια ανέβασε τη διαφορά και πάλι σε διψήφιο με καλάθι και φάουλ του Μπαντιό σε 32-43 στο 17’. Ο Σορτς με καλάθι και φάουλ μείωσε σε 39-46 στο 18’. Ο Μοντέρο με συνεχόμενους πόντους έκανε το 39-50 στο 19’. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τις «νυχτερίδες» να είναι μπροστά με +13 και σκορ 39-52.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την τρίτη περίοδο με τους Σορτς και Χέιζ-Ντέιβις να σκοράρουν και το σκορ να είναι 43-54 στο 22’. Η Βαλένθια με ένα επιμέρους 8-0 ξέφυγε με +19 και τον Μοντέρο να κάνει το σκορ 43-62 στο 23’.

Ο Παναθηναϊκός μείωσε με τον Οσμάν σε 50-64 στο 25’. Οι πράσινοι μείωσαν κι άλλο με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου ο οποίος έκανε το 56-67 στο 26’. Σε εκείνο το σημείο αποβλήθηκαν και οι δύο προπονητές με την ένταση να… ανεβαίνει. Ο Παναθηναϊκός βρήκε εκεί τον X Factor στο πρόσωπο του Νίκου Ρογκαβόπουλου ο οποίος ήταν απόλυτα κομβικός για να μειώσει σε 66-75 η ομάδα του στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Η Βαλένθια ξεκίνησε με τρομερό ρυθμό την τελευταία περίοδο και ξέφυγε με +16 και σκορ 68-84 στο 32’. Ο Ναν με τρίποντο από μακριά έκανε το 73-86 στο 34’. Οι Ισπανοί ξέφυγαν κι άλλο με 76-91 στο 35’.

Ο Σορτς με τρίποντο κράτησε όρθιο τον Παναθηναϊκό κάνοντας το 79-90 στο 36’. Ο Ρογκαβόπουλος έριξε τη διαφορά κάτω από τους 10 κάνοντας το 83-90 στο 37’. Ο Παναθηναϊκός μείωσε κι άλλο με τον Σορτς στο 38’ σε 85-90. Ο Έλληνας φόργουορντ ωστόσο έχασε δύο συνεχόμενα σουτ τριών πόντων στο τέλος του ματς με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται με τους Ισπανούς να νικούν με 91-87.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 39-52, 66-75, 87-91

Δείτε το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 17 (5/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 10 (2/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ), Χέιζ-Ντέιβις 15 (2/5 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 5/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 16 (5/7 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκραντ 4 (0/2 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Ναν 13 (2/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα), Λεσόρ 4 (2/3 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Φαρίντ 4, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 4 (3 ριμπάουντ)

Βαλένθια (Μαρτίνεθ): Μπαντιό 16 (4/5 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τέιλορ 14 (4/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πουέρτο 8 (2), Ρίβερς 4, Πραντίγια, Ντε Λαρέα 6 (3/6 δίποντα), Κι 4 (2/6 σουτ), Μοντέρο 16 (8/10 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα), Σακό 3 (1/1 δίποντο, 1/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τόμσον 12 (2/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ)