Παναθηναϊκός: Η 12άδα των «πράσινων» για το τρίτο παιχνίδι με τη Βαλένθια
Με μία αλλαγή σε σχέση με τα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στο τρίτο παιχνίδι με τους Ισπανούς, στο ΟΑΚΑ αυτή τη φορά.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (6/5, 21:15) τη Βαλένθια στο ΟΑΚΑ για το τρίτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα playoffs της Euroleague και θέλει ακόμα μία νίκη για να… σκουπίσει τους Ισπανούς και να κλείσει θέση στο Final Four που γίνεται στην έδρα του, στο Telecom Center Athens.
Ο Εργκίν Αταμάν προχώρησε σε μία αλλαγή στη 12άδα σε σχέση με τα παιχνίδια στην Ισπανία, καθώς ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης πήρε τη θέση του Βασίλη Τολιόπουλου. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ίδιοι για τον Παναθηναϊκό, με τον Κώστα Σλούκα να παραμένει εκτός λόγω τραυματισμού.
Αναλυτικά οι 12 με τους οποίους θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός: Σορτς, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Καλαϊτζάκης, Λεσόρ, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.
