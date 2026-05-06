Ιαπωνία – Ελλάδα 16-22: Νίκη χωρίς αντίκρισμα για την Εθνική πόλο Γυναικών

Γνωρίζοντας ήδη ότι έχει αποκλειστεί από την τελική φάση, μετά τη νίκη της Ουγγαρίας επί της Αυστραλίας (9-7) στο ματς που προηγήθηκε, η Εθνική Γυναικών πόλο νίκησε με 22-16 την -ουραγό και επίσης αποκλεισμένη- Ιαπωνία, για την τελευταία αγωνιστική της προκριματικής φάσης του World Cup (Division 1) στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Η Ελλάδα πριν τη σέντρα όμως γνώριζε πως έχει χάσει το εισιτήριο της πρόκρισης στην τελική φάση που θα διεξαχθεί 22-26 Ιουλίου στο Σίδνεϋ καθώς στην αναμέτρηση που προηγήθηκε, η Ουγγαρία επικράτησε 9-7 της Αυστραλίας. Οι δυο αυτές ομάδες με τις ΗΠΑ, Ολλανδία, Ισπανία, Ιταλία και από τη Division II τις Ρωσία, Κίνα, θα λάβουν μέρος στο Super Final.

Στην τριπλή ισοβαθμία Αυστραλίας, Ουγγαρίας και Ελλάδας από έξι βαθμούς η «γαλανόλευκη» υστερούσε λόγω της ήττας 17-6 από την Αυστραλία (-11 τέρματα).

Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική ομάδα ταξίδεψε στο Ρότερνταμ χωρίς την κορυφαία πολίστρια του κόσμου για το 2025, Φωτεινή Τριχά, που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, η αρχηγός Ελευθερία Πλευρίτου αγωνίστηκε μόνο στα πρώτα δύο παιχνίδια του τουρνουά, ενώ από τα τελευταία δύο ματς έλειψε και η αδελφή της, Βάσω Πλευρίτου.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ιαπωνία): 5-3, 2-8, 4-5, 5-6

Διαιτητές: Μαρκέθ (Ισπανία), Φαν ντεν Μπεργκ (Ολλανδία)

Οι συνθέσεις:

Ιαπωνία (Σότα Χαζούι): Χ. Ινάμπα, Α. Ινάμπα 1, Ούρα 4, Καουαγκούτσι 2, Σιτάρα, Σουνάμπε 2, Σεκίνε, Οτσούμπο, Νισιγιάμα 3, Ινούε, Κομπαγιάσι 3, Μιγιαγκάουα, Λάουρι 1, Κιταμούρα

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Κουρέτα 2, Σάντα 3, Γιαννοπούλου 1, Ξενάκη 2, Σιούτη 5, Πάτρα, Κρασσά, Σαλταμανίκα 1, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου 1, Φουράκη 2

** Εκτός ελληνικής 14αδας έμειναν και πάλι οι αδελφές Πλευρίτου.