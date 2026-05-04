Ρώμη: Δύσβατος ο δρόμος της Σάκκαρη
Με τενίστρια από τα προκριματικά στον πρώτο γύρο, αλλά με την Ριμπάκινα στον δεύτερο η Μαρία Σάκκαρη.
Πολύ δύσκολη κλήρωση για τη Μαρία Σάκκαρη στο 1000άρι τουρνουά της Ρώμης, καθώς η Ελληνίδα τενίστρια είναι πιθανό στον δεύτερο γύρο να αντιμετωπίσει την Ελενα Ριμπάκινα.
Στον πρώτο η συμπατριώτισσά μας θα βρει απέναντί της παίκτρια από τα προκριματικά και εάν επιβεβαίωσει τον τίτλο του φαβορί, στον δεύτερο θα παίξει με την Ελενα Ριμπάκινα.
Στον τρίτο έχει ως πιθανή αντίπαλο την Αλεξ Έαλα, στον τέταρτον την φορμαρισμένη Μάρτα Κόστιουκ, που πήρε τον τίτλο στη Μαδρίτη. Στα προημιτελικά τις Ελίνα Σβιτόλινα και Βικτόρια Μπόκο και στα ημιτελικά τις Ίγκα Σβίατεκ και Τζέσικα Πεγκούλα.
Στην άλλη πλευρά του ταμπλό βρίσκονται μεταξύ άλλων οι Αρινα Σαμπαλένμα, Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, Μπελίντα Μπέντσιτς, Αμάντα Ανισίμοβα, Κόκο Γκοφ και Μίρα Αντρέεβα, τις οποίες μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο στον τελικό.
Υπενθυμίζουμε ότι το τουρνουά της Ρώμης είναι η τελευταία μεγάλη διοργάνωση πριν το Ρολάν Γκαρός, το οποίο θα ξεκινήσει στα τέλη Μαΐου.
Πτώση για τη Σάκκαρη στο WTA Ranking
Η Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκε πρόωρα από το τουρνουά της Μαδρίτης και αυτό είχε αρνητικό αντίκτυπο και στην κατάταξη της στο WTA Ranking.
Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια βρίσκεται πλέον στο νούμερο 47 της παγκόσμιας κατάταξης, πράγμα που σημαίνει ότι έπεσε 10 θέσεις συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα.
Στο τουρνουά της Ρώμης η συμπατριώτισσά μας καλείται να υπερασπιστεί 65 βαθμούς από την περσινή της πορεία, όταν ξεκίνησε από τα προκριματικά και ολοκληρώθηκε στο 2ο γύρο.
Η πρώτη δεκάδα της κατάταξης της WTA έχει ως εξής:
Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 10.110 βαθμοί
Έλενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 8.555
Ίγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 7.273
Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 6.749
Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 6.136
Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 5.985
Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 4.181
Τζάσμιν Παολίνι (Ιταλία) 3.722
Βικτόρια Μπόκο (Καναδάς) 3.531
Ελίνα Σβιτόλινα (Ουκρανία) 3.530
47: Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 1.238
Ρώμη: Δύσβατος ο δρόμος της Σάκκαρη
