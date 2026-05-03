ΟΦΗ – Άρης: Οι 11άδες για το μεταξύ τους παιχνίδι
Κόντης και Γρηγορίου παρατάσσουν ΟΦΗ και Άρη αντίστοιχα με αλλαγές στον σημερινό (3/5, 17:00) εκτός έδρας αγώνα με τον ΟΦΗ για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ.
- Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες
- Ακόμα χαμηλότερα στις δημοσκοπήσεις ο Τραμπ – Χάνει έδαφος ακόμα και στα δυνατά του σημεία
- Οταν οι θάνατοι ξεπερνούν τις γεννήσεις - Τα στοιχεία που ανησυχούν τους ειδικούς
- Σε τροχιά οι πρώτοι ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι - Στόχος η πρόληψη και ανίχνευση πυρκαγιών
Το σημερινό (3/5, 17:00) παιχνίδι με τον ΟΦΗ για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League μπορεί να μην έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, όμως, ο Άρης θέλει τη νίκη για λόγους γοήτρου, ενώ ο Μιχάλης Γρηγορίου θα παρατάξει την ομάδα του με τέσσερις αλλαγές, σε σχέση με τον αγώνα με τον Βόλο. Συγκεκριμένα, οι Φαντιγκά, Φρίντεκ, Γένσεν και Ντούντου θα είναι τα νέα πρόσωπα στο αρχικό σχήμα.
Ο προπονητής του Άρη παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ο Φαντιγκά θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φρίντεκ το αριστερό, ενώ οι Φαμπιάνο και Ρόουζ είναι το κεντρικό δίδυμο.
Οι Γένσεν και Ράτσιτς θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Γκαρέ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Ντούντου στην αριστερή και ο Πέρεθ πίσω από τον Καντεβέρε, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.
Στον πάγκο οι: Διούδης, Μάικιτς, Κουαμέ, Γιαννιώτας, Βοριαζίδης, Σούντμπεργκ, Γαλανόπουλος, Μπουσαΐντ, Νινγκ, Τεχέρο, Κέρκεζ.
Από την πλευρά του ο Κυπελλούχος Ελλάδας ΟΦΗ αντιμετωπίζει το παιχνίδι σαν γιορτή καθώς είναι το πρώτο του μετά την κατάκτηση του τροπαίου στον τελικό του Βόλου απέναντι στον ΠΑΟΚ. Έτσι αναμένεται αρκετός κόσμος στο Παγκρήτιο
Στον πάγκο οι: Διούδης, Μάικιτς, Κουαμέ, Γιαννιώτας, Βοριαζίδης, Σούντμπεργκ, Γαλανόπουλος, Μπουσαΐντ, Νινγκ, Τεχέρο, Κέρκεζ,
- ΠΑΟΚ: Η 11άδα για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (pic)
- Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (pic)
- Μετά τον Παναθηναϊκό η Βαλένθια ηττήθηκε στο καλάθι και από τη Μανρέσα
- Στο νοσοκομείο ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον
- LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ
- Ο Γιόκερες «σώπασε» τους επικριτές του – Η σπουδαία επίδοση του Σουηδού κι ένα μεγάλο… ρεκόρ
- LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος
- LIVE: ΟΦΗ – Άρης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις