Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (pic)
Αυτές είναι οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (19:00).
- Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες
- Ακόμα χαμηλότερα στις δημοσκοπήσεις ο Τραμπ – Χάνει έδαφος ακόμα και στα δυνατά του σημεία
- Οταν οι θάνατοι ξεπερνούν τις γεννήσεις - Τα στοιχεία που ανησυχούν τους ειδικούς
- Σε τροχιά οι πρώτοι ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι - Στόχος η πρόληψη και ανίχνευση πυρκαγιών
Με ενδεκάδα… Λεωφόρου στην Τούμπα ο Ολυμπιακός, για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ (19:00) στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των playoffs της Super League.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει την ομάδα του μεγάλου λιμανιού με 4-2-3-1, έχοντας τον Κοστίνια ως μπακ και τον Ροντινέι στο δεξί άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής, όπως έκανε και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
Πιο αναλυτικά, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Έσε και Γκαρθία θα είναι στα χαφ, με τους Ροντινέι, Τσικίνιο και Ζέλσον Μαρτίνς πίσω από τον Ελ Κααμπί.
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού
Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ροντινέι, Ζέλσον Μαρτίνς και Ελ Κααμπί.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAOK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #PAOKOLY #slgr pic.twitter.com/5uoKgn7JEk
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 3, 2026
Στον πάγκο οι: Πασχαλάκης, Κουρακλής, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Βέζο, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Λουίζ, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι και Ταρέμι.
Οι Ερυθρόλευκοι (61 β.) θέλουν τη νίκη στην Τούμπα, με την οποία θα μειώσουν στους δύο βαθμούς τη διαφορά από την πρωτοπόρο ΑΕΚ (66 β.) και στη συνέχεια θα περιμένουν να μάθουν το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, που θα αρχίσει στις 21:00.
- ΠΑΟΚ: Η 11άδα για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (pic)
- Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (pic)
- Μετά τον Παναθηναϊκό η Βαλένθια ηττήθηκε στο καλάθι και από τη Μανρέσα
- Στο νοσοκομείο ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον
- LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ
- Ο Γιόκερες «σώπασε» τους επικριτές του – Η σπουδαία επίδοση του Σουηδού κι ένα μεγάλο… ρεκόρ
- LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος
- LIVE: ΟΦΗ – Άρης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις