Νέα βασίλισσα στη Μαδρίτη η Κόστιουκ – Πανηγύρισε με backflip (vids)

Με μια σπουδαία εμφάνιση, η Μάρτα Κόστιουκ επικράτησε με 6-3, 7-5 της Μίρα Αντρέεβα στον τελικό του Mutua Madrid Open και κατέκτησε τον μεγαλύτερο τίτλο στην καριέρα της, με την Ουκρανή τενίστρια να γίνεται η νέα Βασίλισσα της Μαδρίτης.

Η 23χρονη βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση ενόψει του Ρολάν Γκαρός, καθώς πριν από δύο εβδομάδες είχε κατακτήσει τον τίτλο στη Ρουέν της Γαλλίας, ενώ μετράει συνολικά 11 συνεχόμενες νίκες.

Rising to the occasion 💫@marta_kostyuk is displaying some magic and took set one against Andreeva 6-3!#MMOPEN pic.twitter.com/3KrcakgBoq — wta (@WTA) May 2, 2026



Η Μάρτα μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και με μπρέικ στο 6ο γκέιμ προηγήθηκε με 4-2, ενώ λίγο αργότερα βρέθηκε μπροστά με 5-3. Στη συνέχεια σέρβιρε καλά και με 6-3 έκανε το 1-0.

Στο δεύτερο σετ η Μίρα αντέδρασε και προηγήθηκε με 3-1, αλλά η Κόστιουκ απάντησε άμεσα για το 3-3. Στο 11ο γκέιμ η Ουκρανή έκανε νέο μπρέικ για το 6-5, πριν κάνει το 7-5, που της έδωσε τη νίκη με 2-0 και τον τίτλο στην ισπανική πρωτεύουσα.

Έναν τίτλο που πανηγύρισε με backflip, με το βίντεο να κάνει τον γύρο του κόσμου.

CUE THE BACKFLIP 🤩@marta_kostyuk races to her FIRST career WTA 1000 title with a straight sets win over Andreeva!#MMOPEN pic.twitter.com/sRIJwo8u9M — wta (@WTA) May 2, 2026

Αυτή ήταν η μεγαλύτερη νίκη σε επίπεδο τελικού για την Μάρτα Κόστιουκ, που έφτασε τους 3 τίτλους καριέρας (3-3).

Επόμενος σταθμός για την Ουκρανή η Ρώμη, με την 23χρονη βέβαια να στοχεύει σε μια καλή πορεία και γιατί όχι σε έναν μεγάλο τελικό στο Ρολάν Γκαρός, που θα αρχίσει στα τέλη Μαΐου.