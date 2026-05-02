«Καρφιά» του Πιρς σε Γιόκιτς: «Αν είσαι ο καλύτερος στον κόσμο, δεν αποκλείεσαι στον πρώτο γύρο»

Οι Ντένβερ Νάγκετς αποκλείστηκαν με 4-2 στις νίκες από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς στον πρώτο γύρο των φετινών πλέι οφ του NBA και ο Πολ Πιρς δεν έχασε την ευκαιρία να ρίξει καρφιά προς τον Νίκολα Γιόκιτς.

Ούτε λίγο ούτε πολύ ο θρύλος των Μπόστον Σέλτικς αμφισβήτησε το ότι ο Σέρβος φόργουορντ είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο όπως λένε πολλοί.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πιρς για τον Γιόκιτς

«Δεν πρόκειται να το ωραιοποιήσουμε καθόλου όλο αυτό. Αν αυτό συνέβαινε στον Λεμπρόν Τζέιμς στο peak της καριέρας του, θα λέγαμε πολλά πράγματα. Έχουμε πει ότι ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Ίσως όχι ο MVP, αλλά ο καλύτερος παίκτης.

Το λέμε αυτό εδώ και τρία, τέσσερα χρόνια. Αν αυτό ήταν ο ΛεΜπρόν στην καλύτερή του φάση, τι θα λέγαμε; Πολλά. Το ίδιο πρέπει να λέγεται και για τον Γιόκιτς. Είναι στο prime του, παίζει το καλύτερο μπάσκετ.

Αν είσαι ο καλύτερος παίκτης στο πρωτάθλημα, δεν μπορείς να χάνεις στον πρώτο γύρο. Δεν μπορείς».