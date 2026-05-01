ΠΑΟΚ: Ένα ακόμη πρόβλημα τραυματισμού πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Ακόμα ένα πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (3/5), αφού ο Δημήτρης Χατσίδης υπέστη κάκωση στον έσω πλάγιο.
Συνεχίζονται τα προβλήματα στον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με ενημέρωση του Δικεφάλου του Βορρά, ο Δημήτρης Χατσίδης υπέστη κάκωση στον έσω πλάγιο και ξεκίνησε θεραπείες, κάτι που σημαίνει πως θα απουσιάσει από το προσεχές ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (3/5, 19:00).
Απόντες από το ντέρμπι θα είναι και οι Ντέγιαν Λόβρεν, Γιώργος Γιακουμάκης, Κιρίλ Ντεσπόντοφ και Μαντί Καμαρά, όλοι τους τραυματίες και οι οποίοι σήμερα ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
«Η Πρωτομαγιά στη Νέα Μεσημβρία ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με rondo, ακολούθησε δουλειά στην τακτική και τα τελειώματα και στο τελευταίο κομμάτι διεξήχθη οικογενειακό δίτερμα.
Ο Δημήτρης Χατσίδης αποχώρησε με ενοχλήσεις από την προπόνηση της Πέμπτης, υποβλήθηκε σε μαγνητική και διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί κάκωση στον έσω πλάγιο. Ο νεαρός εξτρέμ ξεκίνησε θεραπείες και θα απουσιάσει από το παιχνίδι της Κυριακής. Οι Ντέγιαν Λόβρεν, Γιώργος Γιακουμάκης, Κιρίλ Ντεσπόντοφ και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία.
Το Σάββατο (02.05) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 16:45. Δείτε μέσα από τον φακό του paokfc.gr τις αποκλειστικές εικόνες από την προπόνηση της Παρασκευής (01.05) στη Νέα Μεσημβρία».
