Ανακοίνωσαν τον Τέιλορ Τζένκινς οι Μιλγουόκι Μπακς (pic)
Οι Μιλγουόκι Μπακς ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Τέιλορ Τζένκινς, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο της ομάδας από τη νέα σεζόν.
Ο Τέιλορ Τζένκινς είναι ο νέος προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς, όπως γνωστοποίησαν με σχετική τους ανακοίνωση τα «ελάφια», αντικαθιστώντας τον Ντοκ Ρίβερς που είναι πιθανό να αναλάβει κάποιον άλλο ρόλο στην ομάδα.
«Ένα γνώριμο πρόσωπο επιστρέφει για να μας οδηγήσει μπροστά. Καλώς ήρθες πίσω στο Μιλγουόκι, Τέιλορ Τζένκινς!», ανέφερε χαρακτηριστικά η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα social media.
Ο 41χρονος προπονητής, κάθε άλλο παρά… άγνωστος είναι στο franchise του Ουισκόνσιν, αφού είχε εργαστεί στους Μιλγουόκι Μπακς ως βοηθός προπονητή του Μάικ Μπουντενχόλζερ τη σεζόν 2018-19. Δηλαδή πριν αναλάβει από το 2019 τους Μέμφις Γκρίζλις, μένοντας στον πάγκο τους έως το 2025 όταν και ολοκλήρωσε τη συνολικά πετυχημένη του πορεία.
Η ανάρτηση των Μιλγουόκι Μπακς:
A familiar face returns to lead us forward.
Welcome back to Milwaukee, Taylor Jenkins! pic.twitter.com/IpQZPQlOJv
— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 30, 2026
