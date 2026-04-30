Μπαρτζώκας: «Σημαντικές νίκες, γιατί είχαμε πίεση»

Ο Ολυμπιακός διέλυσε με 94-64 τη Μονακό για το 2-0 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague και απέχει πλέον μία νίκη από το Final 4 του ΟΑΚΑ. Στις πρώτες του δηλώσεις μετά το παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην πίεση που είχε η ομάδα του και το γεγονός πως έχουν βοηθήσει τα σερί ματς.

Όσα είπε ο Μπαρτζώκας:

«Ήταν πολύ σημαντικές αυτές οι δύο νίκες και είχαμε πίεση. Έπρεπε να προστατέψουμε την έδρα μας και το κάναμε εμφατικά απόψε αλλά θεωρώ πως έχουν υπερηφάνεια και θα επιστρέψουν στο επόμενο παιχνίδι, θα παίξουν σκληρά και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό. Σήμερα έχασαν τον Μάικ Τζέιμς με δύο τεχνικές ποινές, τον Τάις από τραυματισμό και έχουν μικρό ρόστερ δεν ήταν εύκολο για εκείνους να ακολουθήσουν το ρυθμό. Είμαι πολύ χαρούμενος για ακόμα μια φορά, φανταστική ατμόσφαιρα playoffs και είμαι ευγνώμων για αυτή και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι».

Για την ετοιμότητα των παικτών του: «Προσπαθούμε, δεν προσπαθώ μόνο εγώ, είναι όλος ο οργανισμός, το επιτελείο μου και το πρόγραμμα που έχουμε, όσοι δεν παίζουν τόσο πολύ να κάνουν πιο σκληρή προπόνηση για να είναι όλοι έτοιμοι και να έχουμε την ομάδα εκεί που θέλουμε. Έίναι δύσκολο γιατί έχουμε ένα βαθύ ρόστερ αλλά ειλικρινά πιστεύω πως οι συνεχόμενοι αγώνες μας έχουν βοηθήσει πολύ», κατέληξε ο Μπαρτζώκας.