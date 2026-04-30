Αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές ο Μάικ Τζέιμς (vid)

Ο Ολυμπιακός διαλύσει τη Μονακό στο ημίχρονο του Game 2, καθώς είναι μπροστά με 59-31 στο πρώτο ημίχρονο, κάνοντας μια τρομερή εμφάνιση.

Στο τέλος της δεύτερης περιόδου ο Μάικ Τζέιμς δέχθηκε τεχνική ποινή για διαμαρτυρία και συνέχισε να διαμαρτύρεται προς τον διαιτητή με τα νεύρα του να είναι εμφανώς… τεντωμένα.

Τότε ο διαιτητής τον απέβαλε και ο Αμερικανός σταρ ξέσπασε φωνάζοντας προς το μέρος του, ενώ πριν φύγει για τα αποδυτήρια πέρασε από τον πάγκο του Ολυμπιακού, συνεχίζοντας να διαμαρτύρεται προς τους διαιτητές.

