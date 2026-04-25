Stoiximan GBL: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής και η βαθμολογία

Ο Άρης Betsson επικράτησε του Πανιωνίου με 75-65 για την τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι Κυανέρυθροι ήθελαν πάση-θυσία τη νίκη για να παραμείνουν στην κατηγορία και από τη στιγμή που δεν τα κατάφεραν υποβιβάστηκαν στην Α2.

Στα υπόλοιπα ματς της βραδιάς, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Αμαρουσίου με 101-85 κι έτσι σφράγισε την τρίτη θέση, ενώ και η ομάδα των βορείων προαστίων παρά την ήττα, εξασφάλισε την παραμονή της στην Α1, αφού υπερτερούσε του Πανιωνίου στην ισοβαθμία.

Από εκεί και πέρα, ο Κολοσσός με ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο υπέταξε την Καρδίτσα (91-80) και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα playoffs.

Υποβιβασμός για τον Πανιώνιο – Λάμψη αστέρων στο «Nick Gallis Hall»

Η αναμέτρηση κόντρα στον Πανιώνιο ήταν μία «γιορτή» για την ομάδα του Άρη, καθώς στο «Nick Gallis Hall» παρευρέθηκαν οι Γιάννης, Θανάσης και η μητέρα τους Βερόνικα Αντετοκούνμπο, μαζί με τον επιστήθιο φίλο τους και μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ Άρης Ρίτσαρντ Σιάο.

Το παρών έδωσε και ο εμβληματικός Νίκος Γκάλης. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Πανιώνιος πάλεψε κόντρα στον Αυτοκράτορα, ενδεικτικό αποτελεί ότι οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ να βρίσκεται σε απόλυτη ισορροπία (31-31).

Στο δεύτερο μέρος, οι κιτρινόμαυροι βρήκαν λύσεις από την περιφέρεια και για πρώτη φορά η διαφορά ήταν διψήφια (60-49), με την αναμέτρηση να ολοκληρώνεται με το τελικό σκορ 75-65.

Εμφατική 100άρα για ΠΑΟΚ – Νίκες για Κολοσσό και Προμηθέα

Ο ΠΑΟΚ με επιθετικό ρεσιτάλ επιβλήθηκε του Αμαρουσίου με 101-85 και φουλάρει… για τον δεύτερο τελικό με την Μπιλμπάο με στόχο να στεφθεί πρωταθλητής του Europe Cup. Για τον Δικέφαλο πρωταγωνίστησαν οι Ντίμσα και Ταϊρί, οι οποίοι πέτυχαν 17 πόντους.

Ο Κολοσσός υπέταξε την Καρδίτσα και έκλεισε ραντεβού στα playoffs κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Προμηθέας πάτησε γκάζι στην τελευταία περίοδο και νίκησε τον Ηρακλή με 97-85, πετώντας έτσι εκτός playoffs τον Ηρακλή.

Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL

Η τελική βαθμολογία της Stoiximan GBL