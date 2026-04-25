Νότιγχαμ πέντε αστέρων, διέλυσε τη Σάντερλαντ

Την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το τελευταίο διάστημα επιβεβαίωσε η Νότιγχαμ Φόρεστ στο Στάδιο του Φωτός. Η ομάδα του Βίτορ Περέιρα ήταν σαρωτική απέναντι στη Σάντερλαντ την οποία διέλυσε με 5-0 για την 34η αγωνιστική της Premier League και ξέφυγε με οκτώ βαθμούς από την Τότεναμ που βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού, έχοντας βέβαια ένα ματς παραπάνω.

Τα πάντα στο παιχνίδι κρίθηκαν μέσα σε ένα 20λεπτο στο πρώτο μέρος όταν οι φιλοξενούμενοι, που έφτασαν τα έξι ματς χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα, έκρυψαν την μπάλα σκοράροντας τέσσερις φορές, με τους οπαδούς της Σάντερλαντ να αρχίζουν να αποχωρούν από τις κερκίδες πριν την ανάπαυλα. Όσο για τις «μαύρες γάτες», ηττήθηκαν για δεύτερη σερί αγωνιστική και έχασαν έδαφος στη μάχη για την έξοδο στην Ευρώπη.

Την πρώτη καλή στιγμή στο ματς την είχε η Σάντερλαντ με σουτ του Ριγκ στο 8′, αλλά στο 17′ η Νότιγχαμ άνοιξε το σκορ στην πρώτη της ευκαιρία. Ο Χάτσινσον έβγαλε σέντρα και ο Χιουμ στην προσπάθειά του να διώξει έβαλε αυτογκόλ. Από εκεί και μετά μόνο μία ομάδα υπήρχε στο γήπεδο. Στο 22′ ο Ρεφς σταμάτησε τον Γουντ από κοντά, με τον ίδιο να κάνει όμως το 0-2 στο 32′ με πλασέ από ασίστ του Γκιμπς-Γουάιτ.

Στο 35′ ο Γκιμπς-Γουάιτ έκανε το 0-3 με σουτ από ασίστ του Ζέσους και έφτασε τα δέκα γκολ μέσα στο 2026 στο πρωτάθλημα (13 συνολικά), περισσότερα από κάθε άλλον μέσα στο έτος. Στο 37′ ο Ζέσους έγραψε και το 0-4, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των οπαδών της Σάντερλαντ που άρχισαν να αποδοκιμάζουν. Ουσιαστικά τα πάντα είχαν κριθεί και το δεύτερο μέρος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα.

Στο 61′ ένα γκολ του Μπάλαρντ ακυρώθηκε για φάουλ στον Σελς και στο 90+5′ ο Άντερσον με πλασέ μετά από όμορφη ομαδική προσπάθεια διαμόρφωσε το τελικό 0-5. Πλέον η Νότιγχαμ στρέφει την προσοχή της στον πρώτο ημιτελικό για το Europa League με την Άστον Βίλα την ερχόμενη Πέμπτη.

Σάντερλαντ: Ρεφς, Μουκιελέ, Χιούμ, Αλντερέτε, Μπάλαρντ, Τζάκα, Σαντίκι, Λε Φε, Ντιαρά (66’ Ισιντόρ), Ριγκ (46’ Μαντάβα), Μπρόμπεϊ

Νότιγχαμ Φόρεστ: Σελς, Άινα, Μιλένκοβιτς, Κούνια (51’ Μοράτο), Γουίλιαμς, Χάτσινσον (67’ Νετς), Σανγκαρέ (46’ Ντομίνγκεθ), Άντερσον, Γκιμπς-Γουάιτ, Ιγκόρ Ζεσούς (67’ Γιάτς), Γουντ (88’ Αβονίγι

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής:

Τρίτη (21/04)

Μπράιτον-Τσέλσι 3-0

Τετάρτη (22/04)

Μπόρνμουθ-Λιντς 2-2

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι 0-1

Παρασκευή (24/04)

Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-5

Σάββατο (25/04)

Φούλαμ-Άστον Βίλα (14:30)

Γουλβς-Τότεναμ (17:00)

Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Γουέστ Χαμ-Έβερτον (17:00)

Άρσεναλ-Νιούκαστλ (19:30)

Δευτέρα (27/04)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπρέντφορντ (22:00)

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης (35ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή 01/05

Λιντς-Μπέρνλι (22:00)

Σάββατο 02/05

Γουλβς-Σάντερλαντ (17:00)

Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ (17:00)

Νιουκάστλ-Μπράιτον (17:00)

Άρσεναλ-Φούλαμ (19:30)

Κυριακή 03/05

Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ (17:30)

Άστον Βίλα-Τότεναμ (21:00)

Δευτέρα 04/05

Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)

Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)