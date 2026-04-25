Σάββατο 25 Απριλίου 2026
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 84-94: Ο Ολυμπιακός κράτησε το αήττητο στο πρωτάθλημα, με επίδειξη δύναμης πριν τη Μονακό (vid)
Μπάσκετ 25 Απριλίου 2026, 20:36

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 84-94: Ο Ολυμπιακός κράτησε το αήττητο στο πρωτάθλημα, με επίδειξη δύναμης πριν τη Μονακό (vid)

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του, καθώς επικράτησε με 94-84 της ΑΕΚ στη Sunel Arena, στην αυλαία της κανονικής διάρκειας, έχοντας το μυαλό του στα παιχνίδια με τη Μονακό.

Μια καλή πρόβα για τα ματς που ακολουθούν ήταν για την ΑΕΚ και για τον Ολυμπιακό το μεταξύ τους παιχνίδι για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL.

Οι Πειραιώτες νίκησαν με 94-84 στη SUNEL Arena και έκλεισαν τη regular season με 24-0 και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στα ματς με τη Μονακό για τα playoffs της Euroleague, στην επιστροφή του Ταϊρίκ Τζόουνς στη δράση.

Ντόρσεϊ και Φουρνιέ ξεχώρισαν για τον Ολυμπιακό με 14 πόντους ο καθένας, ενώ 13 είχε ο Κώστας Παπανικολάου. Κορυφαίοι για την ΑΕΚ οι Μπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλος με 21 και 10 πόντους αντίστοιχα.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε εκρηκτικά το ματς και με δύο τρίποντα, ένα του Φλιώνη και ένα του Χαραλαμπόπουλου προηγήθηκε με 6-0 στο 3’. Ο Ολυμπιακός έμεινε πίσω με 9-0 και από εκείνο το σημείο και έπειτα, ο Ντόρσεϊ πήρε το… όπλο του και μείωσε με συνεχόμενους προσωπικούς πόντους σε 13-9 στο 6’.

Τζόουνς με κάρφωμα και Γουόρντ από κοντά ισοφάρισαν για τον Ολυμπιακό σε 16-16 στο 8’, με τον Ντόρσεϊ να δίνει προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 16-18. Ο Μόρις έκανε το 18-22 για τους ερυθρόλευκους στο 9΄’ για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο στο -1 για την ΑΕΚ με το καλάθι και φάουλ του Μπάρτλεϊ που έκανε το σκορ 21-22.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου ο Ολυμπιακός ακούμπησε την μπάλα στο low post και τον Ταϊρίκ Τζόουνς ο οποίος έκανε το 21-27 με τέσσερις συνεχόμενους πόντους στο 11’. Η ΑΕΚ με συνεχόμενα σουτ τριών πόντων πέρασε και πάλι μπροστά με τον Λεκαβίτσιους και σκορ 31-29 στο 13’.

Παπανικολάου και Μιλουτίνοφ, έδωσαν προβάδισμα με +5 και σκορ 33-38 στον Ολυμπιακό στο 15’. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού με όμορφο καλάθι έκανε το 34-40 στο 17’. Μόρις και Πίτερς έδωσαν προβάδισμα +10 στους Πειραιώτες και σκορ 34-44 στο 19’. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το τρίποντο του Μπράουν και το σκορ να είναι 40-46 υπέρ του Ολυμπιακού.

Φιζέλ και Γκρέι μείωσαν στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου για την ΑΕΚ σε 44-46 στο 22’. Ο Ολυμπιακός συνέχιζε να έχει προβαδίσματα αντάξια των επτά πόντων, με τον Χαραλαμπόπουλο να μειώνει με δύο σερί τρίποντα για την ΑΕΚ σε 54-58 στο 25’.

Η ΑΕΚ ισοφάρισε στο 26’σε 58-58  και πάλι με καλάθι του Χαραλαμπόπουλου που ήταν ο παίκτης της τρίτης περιόδου για την Ένωση. Ο Τζόουνς έδωσε και πάλι προβάδισμα στον Ολυμπιακό με κάρφωμα (59-60) στο 28’. Ο Ντόρσεϊ έδωσε και πάλι προβάδισμα με +3 και σκορ 62-65 στους ερυθρόλευκους στο 29’. Ο Βεζένκοφ με τρίποντο έκανε το 64-68 για τον Ολυμπιακό που ήταν και το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου.

Ο Ολυμπιακός με Πίτερς και Φουρνιέ ανέβασε τη διαφορά στο +8 και σκορ 64-72 στο 32’. Ο Γάλλος σταρ με καλάθι και φάουλ έκανε και το 66-75 στο 33’. Ο Λεκαβίτσιους με τέσσερις συνεχόμενους πόντους μείωσε σε 72-78 για την ΑΕΚ στο 34’.

Ο Παπανικολάου με πέντε συνεχόμενους πόντους έκανε το 74-83 στο 36’. Ο Μιλουτίνοφ έκανε το 80-87 στο 38’. Ο Πίτερς έκανε με τρίποντο από τη γωνία το 82-92 στο 39’.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-22, 40-46, 64-68, 84-94

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 14 (4/7 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Φλιώνης 8 (2/2 τρίποντα, 5 ασίστ), Φίζελ 7 (3/6 δίποντα, 1/2 βολές, 7 ριμπάουντ), Μπάρτλεϊ 21 (4/8 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 4/6 βολές, 4 ασίστ), Χαραλαμπόπουλος 10 (2/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα), Σκορδίλης 1, Μπράουν 10 (2/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Κατσίβελης (0/7 σουτ), Λεκαβίτσιους 13 (4/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 3 (1 τρίποντο, 4 ασίστ), Γουορντ 6 (3/3 δίποντα, 3 ασίστ), Βεζένκοβ 11 (3/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 14 (2/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 1/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μιλουτίνοβ 10 (5/6 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 μπλοκ), Μόρις 6 (3/3 δίποντα, 2 ασίστ), Παπανικολάου 12 (3/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3 ασίστ), Πίτερς 7 (1/2 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τζόουνς 11 (5/7 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φουρνιέ 14 (3/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/5 βολές, 3 ασίστ)

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ποια χάνουν την αίγλη τους

Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Καταρρέει ο β’ γύρος διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν – Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για επιθέσεις στη Χεζμπολάχ

Άρσεναλ – Νιούκαστλ 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους «κανονιέρηδες» κι «ανάσα»

Άρσεναλ – Νιούκαστλ 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους «κανονιέρηδες» κι «ανάσα»
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Άρσεναλ – Νιούκαστλ 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους «κανονιέρηδες» κι «ανάσα»

Μετά από τις σερί ήττες από Μπόρνμουθ και Σίτι, η Άρσεναλ, επέστρεψε στις νίκες και επικρατώντας με 1-0 της Νιούκαστλ, έμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή της Premier League, αλλά με ματς περισσότερο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον 2-1: Στον τελικό οι «πολίτες» με ανατροπή και με γκολ στο 83′ και στο 87′!

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν τα παράτησε, αν και έχανε μέχρι το 83′ από τη Σαουθάμπτον, και με μυθική ανατροπή (2-1) μέσα σε 4' πήρε την πρόκριση για τον τελικό του FA Cup, όπου θα παίξει μία εκ των Τσέλσι, Λιντς

Stoiximan GBL: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής και η βαθμολογία

Ο Άρης επικράτησε του Πανιωνίου (75-65), κι έτσι οι κυανέρυθροι υποβιβάστηκαν στην Α2. – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής της Stoiximan GBL και η τελική βαθμολογία στην κανονική περίοδο.

Επεισόδια ανάμεσα σε ΜΑΤ και οπαδούς του ΠΑΟΚ στον Βόλο (pics)

Αναψαν τα αίματα στον Βόλο. Περίπου 1,5 ώρα πριν την έναρξη του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson σημειώθηκαν μικρής έκτασης επεισόδια - Τα ΜΑΤ έκαναν χρήση δακρυγόνων για να ελέγξουν την κατάσταση

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Οι εντεκάδες Θεσσαλονικέων και Κρητικών για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ραζβάν Λουτσέσκου και Χρήστος Κόντης έκαναν γνωστές τις αρχικές 11άδες ΠΑΟΚ και ΟΦΗ αντίστοιχα για τον τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson στο Πανθεσσαλικό.

LIVE: Άρσεναλ – Νιουκάστλ

LIVE: Άρσεναλ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Νιουκάστλ για την 34η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον. Παρακολουθήστε live στις 19:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον για τα ημιτελικά του FA Cup.

Απίστευτη αποθέωση για τους Αντετοκούνμπο στο «Παλέ»: «Δεν περίμενα τέτοια υποδοχή!», είπε ο Γιάννης (vids)

Το κατάμεστο Αλεξάνδρειο αποθέωσε την οικογένεια Αντετοκούνμπο, αλλά και τον Σιάο. Κεντρικό πρόσωπο ο Γιάννης ο οποίος δήλωσε ότι δεν περίμενε τέτοια υποδοχή. Αποθέωση και για τον Νίκο Γκάλη.

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για την 26η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ιταλία: Σκιά νέου «Calciopoli» – Υπό έρευνα ο αρχιδιαιτητής Τζανλούκα Ρόκι

Η έρευνα της Εισαγγελίας του Μιλάνου για «συμμετοχή σε αθλητική απάτη» ανοίγει ξανά το κεφάλαιο αξιοπιστίας στη Serie A, με επίκεντρο τη λειτουργία του VAR και αποφάσεις που ενδέχεται να επηρέασαν αποτελέσματα

Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 40χρονο αφού έχει δολοφονήσει τη 43χρονη

Η υπόθεση της δολοφονίας της 43χρονης στην Κρήτη παραμένει ανοικτή σε πολλά επίπεδα - Οι Αρχές ερευνούν εξονυχιστικά το πολύωρο βιντεοληπτικό υλικό, αναλύοντας καρέ καρέ τις κινήσεις του δράστη και αυτόχειρα.

Χωρίς τον «αποδιοπομπαίο τράγο» Όρμπαν, ίσως ήρθε η ώρα για την ΕΕ να φτάσει στην ρίζα των προβλημάτων της

Η ζωή μετά τον Βίκτορ Όρμπαν σημαίνει ότι, στο μέλλον, οι ηγέτες της ΕΕ δεν θα έχουν κανέναν άλλον να κατηγορήσουν παρά μόνο τους εαυτούς τους, γράφει το POLITICO

Μετά το Baby Reindeer - Είναι το Half Man το τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς; - «Ωμή ανατομία μιας αρρενωπότητας σε κρίση»

Ο πολυβραβευμένος Ρίτσαρντ Γκαντ του Baby Reindeer, επιστρέφει στην τηλεόραση με το Half Man, ένα αφόρητα σκληρό δράμα για τη βία του να είσαι άνδρας

Άρσεναλ – Νιούκαστλ 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους «κανονιέρηδες» κι «ανάσα»
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Άρσεναλ – Νιούκαστλ 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους «κανονιέρηδες» κι «ανάσα»

Μετά από τις σερί ήττες από Μπόρνμουθ και Σίτι, η Άρσεναλ, επέστρεψε στις νίκες και επικρατώντας με 1-0 της Νιούκαστλ, έμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή της Premier League, αλλά με ματς περισσότερο.

Η υπόθεση των αγνοούμενων επιστημόνων φτάνει από το ίντερνετ στον Λευκό Οίκο - Θεωρία συνωμοσίας ή αποκάλυψη;

Οι ισχυρισμοί για μια δόλια συνωμοσία τραβούν την προσοχή των βουλευτών και του προέδρου των ΗΠΑ – αλλά συνδέονται πραγματικά οι εξαφανίσεις με τους θανάτους;

Ο Βασίλης Κικίλιας κρούει κώδωνα κινδύνου για την κρίση στο Ορμουζ και το κόστος της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία

Σε μια ηχηρή παρέμβαση από το φόρουμ των Δελφών ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας με ρεαλισμό ανέδειξε τους κινδύνους που ελλοχεύουν για το σημαντικό «εθνικό κεφάλαιο» τη ναυτιλία και την πραγματική οικονομία από την ένταση στο Ορμούζ. Καμπανάκι κινδύνου έκρουσε για το δυσβάσταχτο κόστος μετάβασης στην πράσινη ναυτιλία, ασκώντας κριτική στον ανεδαφικό ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον 2-1: Στον τελικό οι «πολίτες» με ανατροπή και με γκολ στο 83′ και στο 87′!
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον 2-1: Στον τελικό οι «πολίτες» με ανατροπή και με γκολ στο 83′ και στο 87′!

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν τα παράτησε, αν και έχανε μέχρι το 83′ από τη Σαουθάμπτον, και με μυθική ανατροπή (2-1) μέσα σε 4' πήρε την πρόκριση για τον τελικό του FA Cup, όπου θα παίξει μία εκ των Τσέλσι, Λιντς

Λίβανος: Στην κόψη του ξυραφιού η εκεχειρία – Χεζμπολάχ και Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις – Θεατής η Βηρυτός

Την κατάπαυση πυρός και την παράτασή της συμφώνησαν το Ισραήλ και η κυβέρνηση του Λιβάνου, ενώ η Χεζμπολάχ, που έχει ισχυρά ερείσματα στη χώρα, ήταν αντίθετη. Και ο αριθμός των νεκρών διαρκώς αυξάνεται.

Stoiximan GBL: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής και η βαθμολογία
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Stoiximan GBL: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής και η βαθμολογία

Ο Άρης επικράτησε του Πανιωνίου (75-65), κι έτσι οι κυανέρυθροι υποβιβάστηκαν στην Α2. – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής της Stoiximan GBL και η τελική βαθμολογία στην κανονική περίοδο.

Γιατί οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές των ονείρων σας ίσως να μείνουν απλώς ένα όνειρο

Οι υψηλές τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και η γεωπολιτική αβεβαιότητα αναγκάζουν τους ταξιδιώτες να ξανασκεφτούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ γκρεμίζει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση– Δυσαρεστημένοι οι 8 στους 10

Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών αποδοκιμάζει τους κυβερνητικούς χειρισμούς για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 64% θεωρεί ότι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα διαφθοράς.

Επεισόδια ανάμεσα σε ΜΑΤ και οπαδούς του ΠΑΟΚ στον Βόλο (pics)
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Επεισόδια ανάμεσα σε ΜΑΤ και οπαδούς του ΠΑΟΚ στον Βόλο (pics)

Αναψαν τα αίματα στον Βόλο. Περίπου 1,5 ώρα πριν την έναρξη του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson σημειώθηκαν μικρής έκτασης επεισόδια - Τα ΜΑΤ έκαναν χρήση δακρυγόνων για να ελέγξουν την κατάσταση

Ψυχική υγεία στην Ευρώπη: Πόσο κοστίζει η ψυχοθεραπεία και ποιοι εργαζόμενοι βρίσκονται πιο κοντά στο burnout

Οι Ευρωπαίοι που νοιώθουν το καθημερινό εργασιακό και προσωπικό άγχος συχνά σκέφτονται να επισκεφθούν κάποιον ψυχοθεραπευτή, αλλά μπορούν πραγματικά οι περισσότεροι να το αντέξουν οικονομικά;

Live η συναυλία του ΚΚΕ στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής – Κουτσούμπας: Αθάνατοι οι 200 ήρωες κομμουνιστές

«Διαβάζοντας την ιστορία του κόσμου σε μικρά ονόματα» είναι το θέμα της πολιτικής - πολιτιστικής εκδήλωσης που διοργανώνει το ΚΚΕ στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, για να τιμήσει τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944. «Τιμάμε τους ήρωες του Κόμματός μας, της τάξης μας! Συνεχίζοντας τον αγώνα που ξεκίνησαν μέχρι τη μεγάλη νίκη του λαού μας», τόνισε ο Γ.Γ. του ΚΚΕ.

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Οι εντεκάδες Θεσσαλονικέων και Κρητικών για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Ποδόσφαιρο 25.04.26

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Οι εντεκάδες Θεσσαλονικέων και Κρητικών για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ραζβάν Λουτσέσκου και Χρήστος Κόντης έκαναν γνωστές τις αρχικές 11άδες ΠΑΟΚ και ΟΦΗ αντίστοιχα για τον τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson στο Πανθεσσαλικό.

LIVE: Άρσεναλ – Νιουκάστλ
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Άρσεναλ – Νιουκάστλ

LIVE: Άρσεναλ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Νιουκάστλ για την 34η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον. Παρακολουθήστε live στις 19:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον για τα ημιτελικά του FA Cup.

Απίστευτη αποθέωση για τους Αντετοκούνμπο και τον Γκάλη στο «Nick Galis Hall»: «Δεν περίμενα τέτοια υποδοχή!», είπε ο Γιάννης (vids)
Μπάσκετ 25.04.26

Απίστευτη αποθέωση για τους Αντετοκούνμπο στο «Παλέ»: «Δεν περίμενα τέτοια υποδοχή!», είπε ο Γιάννης (vids)

Το κατάμεστο Αλεξάνδρειο αποθέωσε την οικογένεια Αντετοκούνμπο, αλλά και τον Σιάο. Κεντρικό πρόσωπο ο Γιάννης ο οποίος δήλωσε ότι δεν περίμενε τέτοια υποδοχή. Αποθέωση και για τον Νίκο Γκάλη.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Σάββατο 25 Απριλίου 2026
