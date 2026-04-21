Υπηρεσία γνωριμιών πούλησε φωτογραφίες των πελατών της για την εκπαίδευση της ΑΙ
Τρία εκατομμύρια φωτογραφίες χρηστών που αναζητούσαν σύντροφο κατέληξαν στα χέρια εταιρείας ΑΙ που πουλά λογισμικό αναγνώρισης προσώπων στον αμερικανικό στρατό.
Με απαίτηση των αμερικανικών ομοσπονδιακών αρχών, εταιρεία που αναπτύσσει συστήματα ΑΙ για αναγνώριση προσώπων διέγραψε τρία εκατομμύρια εικόνες χρηστών που είχε αγοράσει από διαδικτυακή υπηρεσία γνωριμιών, ένα ακόμα περιστατικό κατάχρησης προσωπικών δεδομένων.
Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Clarifai προμηθεύτηκε τις επίμαχες φωτογραφίες το 2014 από την υπηρεσία γνωριμιών OKCupid, η οποία τον Μάρτιο κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) για την παράνομη πώληση.
Ο συμβιβασμός δέχτηκε επικρίσεις από ορισμένους Δημοκρατικούς βουλευτές που τον θεώρησαν υπερβολικά ήπιο για την εταιρεία.
Τον Απρίλιο, η Clarifai ενημέρωσε την FTC ότι είχε διαγράψει τις φωτογραφίες και όλα τα μοντέλα ΑΙ που είχαν εκπαιδευτεί με αυτές. Διαβεβαίωσε επίσης ότι δεν είχε μοιραστεί τα δεδομένα με τρίτους.
H Δημοκρατική Λόρι Τράαν, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, δήλωσε ότι η διαγραφή των δεδομένων ήταν «κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση», επέκρινε όμως την FTC ότι «δεν έπρεπε εξαρχής να συμβιβαστεί με λιγότερα».
«Παραπτώματα από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης δεν θα πρέπει ποτέ να περνούν απαρατήρητα ή να μένουν αναπάντητα. Θα συνεχίσω να καλύπτω τα κενά που αφήνει αυτή η κομματικοποιημένη FTC ώστε να διασφαλίσω ότι η ιδιωτικότητα και η ασφάλεια των Αμερικανών τίθενται πάνω από όλα» δήλωσε η Τράαν.
Η FTC δεν έχει την εξουσία να επιβάλει πρόστιμα για τις παραβάσεις στη συγκεκριμένη υπόθεση. Η δε Clarifai δεν κατηγορείται για κανένα παράπτωμα.
Η εταιρεία με έδρα το Ντέλαγουερ προσφέρει συστήματα αναγνώρισης προσώπων που εκτιμούν την ηλικία, το φύλο και την εθνοτική καταγωγή ανθρώπων που εμφανίζονται σε φωτογραφίες ή βίντεο.
Η Clarifai είναι μάλιστα εργολάβος του αμερικανικού στρατού και έχει δεχθεί επενδύσεις από την Nvidia και άλλες μεγάλες εταιρείες.
Η παραχώρηση δεδομένων στην Clarifai παραβίαζε τους όρους χρήσης της OkCupid αλλά και την ομοσπονδιακή νομοθεσία για παραπλανητικές τακτικές.
Η FTC ξεκίνησε να ερευνά την υπόθεση έπειτα από ρεπορτάζ των New York Times το 2019.
