21.04.2026 | 14:48
Φωτιά σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας – Επιχειρεί ένα αεροσκάφος
Ηράκλειο: Βανδαλισμός ή φυσική φθορά ο αποκεφαλισμός της προτομής του Νίκου Ξυλούρη; – Τι λέει η αντιδήμαρχος
Ελλάδα 21 Απριλίου 2026, 14:55

Ηράκλειο: Βανδαλισμός ή φυσική φθορά ο αποκεφαλισμός της προτομής του Νίκου Ξυλούρη; – Τι λέει η αντιδήμαρχος

Η εικόνα της πεσμένης προτομής του Νίκου Ξυλούρη στο έδαφος προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στους περαστικούς

Τροφές που υποτιμάμε αλλά είναι διατροφικοί θησαυροί

Τροφές που υποτιμάμε αλλά είναι διατροφικοί θησαυροί

Μπροστά σε ένα δυσάρεστο θέαμα βρέθηκαν σήμερα Τρίτη το πρωί, περαστικοί στο Ηράκλειο, που αντιλήφθηκαν ότι είχε αποκεφαλιστεί η προτομή του Νίκου Ξυλούρη, στο μνημείο που βρίσκεται στην Πλατεία Κύπρου, πολύ κοντά στο κέντρο της Ηρακλείου.

Το περιστατικό προκάλεσε οργή, ενώ αμέσως κινητοποιήθηκε η δημοτική αρχή.

Λίγες ώρες αργότερα οι πληροφορίες, σύμφωνα με το patris.gr, ανέφεραν ότι ίσως δεν επρόκειτο για βανδαλισμό περαστικών ή κάποιων θερμόαιμων αλλά για κάτι ακόμη χειρότερο. Όπως φυσική φθορά από τον χρόνο.

Ωστόσο κανένας δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να υποστηρίξει τι από τα δύο συνέβη με σιγουριά αν και η πρώτη εκτίμηση ειδικού από χυτήριο της Αθήνας κάνει λόγο για ανθρώπινη ενέργεια που προκάλεσε την αποκόλληση της κεφαλής του “Αρχαγγέλου”.

Τι είπε η αντιδήμαρχος για το συμβάν με την προτομή του Νίκου Ξυλούρη

Η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη μιλώντας στο patris.gr ανέφερε ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με χυτήριο στην Αθήνα όπου έχει αποστείλει τις πρώτες φωτογραφίες.

Η κ. Παπαδάκη ανέφερεότι η μπρούτζινη κεφαλή θα αποσταλεί στο χυτήριο προκειμένου να εξεταστεί για το πως προκλήθηκε ο “αποκεφαλισμός” του Νίκου Ξυλούρη. Δηλαδή να ήταν φθορά ή βανδαλισμός.

Μάλιστα η αντιδήμαρχος Πολιτισμού ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο Δήμος Ηρακλείου θα συνεργαστεί με τις Αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Κρίνοντας από τις φωτογραφίες που είδε ο ειδικός στην Αθήνα ανέφερε στην κ. Παπαδάκη ότι υπάρχει μεν φυσική φθορά όμως δεν πιστεύει ότι θα μπορούσε να αποκολληθεί και να πέσει από αυτό αλλά περισσότερο του μοιάζει σαν κάποιος να το έσπρωξε… δυνατά!

Μάλιστα όπως ανέφερε στην αντιδήμαρχο ο ειδικός εξ Αθηνών η κεφαλή στηριζόταν σε τρεις πύρους εκ των οποίων οι δύο έμειναν στη βάση και ένας πάνω στο μπρούτζινο γλυπτό, ένδειξη ότι δεν έφυγε από μόνο του από τη θέση του.

Ακόμη υπογράμμισε ότι χρειάζεται πολλή περισσότερη δύναμη από την ορμή μιας μπάλας που μπορεί να πετάχτηκε για να αποκολληθεί το γλυπτό.

Ωστόσο αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση και ολοκληρωμένη θα μπορέσει να απαντήσει όταν θα εξετάσει από κοντά την το γλυπτό.

Μέτρα στήριξης: Στο τραπέζι η επέκταση επιδότησης σε diesel και λιπάσματα

Μέτρα στήριξης: Στο τραπέζι η επέκταση επιδότησης σε diesel και λιπάσματα

Ασαφές αν τελικά γίνουν συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν

Ασαφές αν τελικά γίνουν συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Κεφαλονιά: Τι λέει μέσα από τις φυλακές ο 23χρονος που βρισκόταν με τη 19χρονη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
Ελλάδα 21.04.26

«Δεν ανήκω σε κανένα κύκλωμα», λέει ο 23χρονος που βρισκόταν με τη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης

«Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα αυτά που ακούγονται περί μαστροπείας» υποστηρίζει ο 23χρονος φίλος της 19χρονης στην Κεφαλονιά - Τι λέει ο πατέρας της 19χρονης.

Λέσβος: Άνοιξαν το λιμάνι της Μυτιλήνης οι κτηνοτρόφοι
Άνοιξαν το λιμάνι της Μυτιλήνης οι κτηνοτρόφοι

Tο άνοιγμα του λιμανιού της Μυτιλήνης φαίνεται να συνδέεται με έναν συνδυασμό κοινωνικής πίεσης, εσωτερικών διαφορών και ενδεχομένως τακτικής αναπροσαρμογής της κινητοποίησης

Φάμελλος: Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ
Φάμελλος: Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός οφείλει επιτέλους να πάψει να καλύπτει και να αποδέχεται τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει ο Νετανιάχου και η ακροδεξιά κυβέρνησή του», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Υπέροχο βίντεο: Η στιγμή που μικρός φίλος του ΟΦΗ μαθαίνει ότι θα δει από κοντά τον τελικό Κυπέλλου! (vid)
Υπέροχο βίντεο: Η στιγμή που μικρός φίλος του ΟΦΗ μαθαίνει ότι θα δει από κοντά τον τελικό Κυπέλλου! (vid)

Ένα συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ ΟΦΗ κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με νεαρό φίλο των Κρητικών να... λυγίζει όταν μαθαίνει από τον πατέρα του ότι θα δει από κοντά τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας!

Πέτσας: Διαφωνεί με τις άρσεις ασυλίας – Ανακοίνωσε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία
Ο Πέτσας ανακοίνωσε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας - «Ανοίγει μεγάλος κατήφορος»

Ο Στέλιος Πέτσας είχε δηλώσει αρχικά ότι δεν θα ψηφίσει κάποιες από τις άρσεις ασυλίας - Τώρα ανακοίνωσε ότι θα απέχει από την αυριανή ψηφοφορία

ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Φοβάται κάτι και εξανίσταται; 
ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Φοβάται κάτι και εξανίσταται; 

«Οι χαρακτηρισμοί περί 'φαρισαίου, υποκριτή' προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, του επιστρέφονται. Το είπαμε και στον κ. Μαρινάκη: όταν μιλούν δημόσια για ξένους ηγέτες, μιλούν ως ελληνική κυβέρνηση και όχι ως καθοδηγητές της Ομάδας Αλήθειας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Τσουκαλάς: Όμηρος της ακροδεξιάς η καθεστωτική κυβέρνηση Μητσοτάκη – Εκφοβίζει δικαστικούς λειτουργούς
Τσουκαλάς: Όμηρος της ακροδεξιάς η καθεστωτική κυβέρνηση Μητσοτάκη – Εκφοβίζει δικαστικούς λειτουργούς

«Δεν είμαστε εμείς που λέμε 'ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά', αυτή η κυβέρνηση θυμίζει τις πιο μαύρες περιόδους», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στην Πάρο
Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στην Πάρο

Προκηρύχθηκε ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στην Πάρο, στη θέση Ζευλάκι Παροικίας».

Τραμπ: Η πνευματική διαύγεια του προέδρου υπό αμφισβήτηση – Τι δείχνει δημοσκόπηση στις ΗΠΑ
Υπό αμφισβήτηση η πνευματική διαύγεια του Τραμπ - Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση στις ΗΠΑ

Η δημοτικότητα του Τραμπ βρίσκεται στα χαμηλότερο επίπεδο της θητείας του - Μόνο το 26% των Αμερικανών τον θεωρεί συγκρατημένο ενώ μόνο ένα 25% θεωρεί ότι ο πόλεμος στο Ιράν κάνει τις ΗΠΑ πιο ασφαλείς

Την αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ ζητούν Ισπανία, Σλοβενία και Ιρλανδία – «Βέτο» από την Γερμανία
Την αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ ζητούν Ισπανία, Σλοβενία και Ιρλανδία – «Βέτο» από την Γερμανία

Η άρνηση της Γερμανίας σημαίνει ότι δεν μπορεί να ανασταλεί η συμφωνία ΕΕ - Ισραήλ, καθώς για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται η ομόφωνη απόφαση και των 27 χωρών μελών της

Οικονόμου κατά Σκέρτσου: Δεν έχει επαρκή επαφή με την πραγματικότητα
Βολές Οικονόμου κατά Σκέρτσου: Δεν έχει επαρκή επαφή με την πραγματικότητα

Ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου άφησε αιχμές για τον Άκη Σκέρτσο και τον ισχυρισμό του ότι οι πελατειακές σχέσεις είναι από συστάσεως του ελληνικού κράτους ο βασικός πυρήνας του εθνικού μας προβλήματος

Γενικολογίες από Μαρινάκη για νέα μέτρα στήριξης
Γενικολογίες από Μαρινάκη για νέα μέτρα στήριξης

Την ώρα που η ακρίβεια έχει γονατίσει τα νοικοκυριά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε αισιόδοξος για το πλεόνασμα που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο και προανήγγειλε μέτρα στήριξης από τον πρωθυπουργό

Συνεργασία Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Δήμων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους
Συνεργασία Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Δήμων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους

Η στεγαστική αποκατάσταση αλλά και η εξασφάλιση χώρων εργασίας στο επίκεντρο της προσοχής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και Δήμων.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Απριλίου 2026
