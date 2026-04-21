Μπροστά σε ένα δυσάρεστο θέαμα βρέθηκαν σήμερα Τρίτη το πρωί, περαστικοί στο Ηράκλειο, που αντιλήφθηκαν ότι είχε αποκεφαλιστεί η προτομή του Νίκου Ξυλούρη, στο μνημείο που βρίσκεται στην Πλατεία Κύπρου, πολύ κοντά στο κέντρο της Ηρακλείου.

Το περιστατικό προκάλεσε οργή, ενώ αμέσως κινητοποιήθηκε η δημοτική αρχή.

Λίγες ώρες αργότερα οι πληροφορίες, σύμφωνα με το patris.gr, ανέφεραν ότι ίσως δεν επρόκειτο για βανδαλισμό περαστικών ή κάποιων θερμόαιμων αλλά για κάτι ακόμη χειρότερο. Όπως φυσική φθορά από τον χρόνο.

Ωστόσο κανένας δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να υποστηρίξει τι από τα δύο συνέβη με σιγουριά αν και η πρώτη εκτίμηση ειδικού από χυτήριο της Αθήνας κάνει λόγο για ανθρώπινη ενέργεια που προκάλεσε την αποκόλληση της κεφαλής του “Αρχαγγέλου”.

Τι είπε η αντιδήμαρχος για το συμβάν με την προτομή του Νίκου Ξυλούρη

Η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη μιλώντας στο patris.gr ανέφερε ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με χυτήριο στην Αθήνα όπου έχει αποστείλει τις πρώτες φωτογραφίες.

Η κ. Παπαδάκη ανέφερεότι η μπρούτζινη κεφαλή θα αποσταλεί στο χυτήριο προκειμένου να εξεταστεί για το πως προκλήθηκε ο “αποκεφαλισμός” του Νίκου Ξυλούρη. Δηλαδή να ήταν φθορά ή βανδαλισμός.

Μάλιστα η αντιδήμαρχος Πολιτισμού ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο Δήμος Ηρακλείου θα συνεργαστεί με τις Αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Κρίνοντας από τις φωτογραφίες που είδε ο ειδικός στην Αθήνα ανέφερε στην κ. Παπαδάκη ότι υπάρχει μεν φυσική φθορά όμως δεν πιστεύει ότι θα μπορούσε να αποκολληθεί και να πέσει από αυτό αλλά περισσότερο του μοιάζει σαν κάποιος να το έσπρωξε… δυνατά!

Μάλιστα όπως ανέφερε στην αντιδήμαρχο ο ειδικός εξ Αθηνών η κεφαλή στηριζόταν σε τρεις πύρους εκ των οποίων οι δύο έμειναν στη βάση και ένας πάνω στο μπρούτζινο γλυπτό, ένδειξη ότι δεν έφυγε από μόνο του από τη θέση του.

Ακόμη υπογράμμισε ότι χρειάζεται πολλή περισσότερη δύναμη από την ορμή μιας μπάλας που μπορεί να πετάχτηκε για να αποκολληθεί το γλυπτό.

Ωστόσο αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση και ολοκληρωμένη θα μπορέσει να απαντήσει όταν θα εξετάσει από κοντά την το γλυπτό.