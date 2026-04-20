Οι οπαδοί της Σάντος «έκραξαν» τον Νεϊμάρ
Ο Νεϊμάρ βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο των οπαδών της Σάντος μετά την ήττα από τη Φλουμινένσε, απαντώντας με έντονο τρόπο στις επικρίσεις στα social media.
Σε δύσκολη θέση βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Νεϊμάρ, με την πίεση να αυξάνεται τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Ο Βραζιλιάνος σταρ αποδοκιμάστηκε έντονα στο Βίλα Μπελμίρο μετά την ήττα της Σάντος από τη Φλουμινένσε (2-3), με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα βαρύ.
Κατά την αποχώρηση του από τον αγωνιστικό χώρο, ο Βραζιλιάνος κάλυψε τα αυτιά του, σε μία κίνηση που έγινε viral.
Η απάντηση του Νεϊμάρ
Ο ίδιος δεν άφησε το περιστατικό ασχολίαστο και απάντησε μέσω των social media με έντονο ύφος: «Έφτασε η μέρα που πρέπει να εξηγήσω… ένα ξύσιμο στο αυτί! Πραγματικά, το έχετε παρακάνει. Κανένας άνθρωπος δεν αντέχει κάτι τέτοιο», έγραψε αρχικά.
Chegou o dia que eu tenho que explicar uma COÇADA DE ORELHA!
Gente, sinceramente vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites … é triste demais ter que conviver com isso!
Não tem ser humano que aguente 🤦🏽♂️ pic.twitter.com/QSUeLd8l1Z
— Neymar Jr (@neymarjr) April 19, 2026
Η ένταση είχε ήδη ξεκινήσει κατά τη διάρκεια του αγώνα, όταν μια αποτυχημένη ενέργεια του Νεϊμάρ, με το σκορ στο 2-3 στις καθυστερήσεις του αγώνα, προκάλεσε τις πρώτες αποδοκιμασίες, οι οποίες κορυφώθηκαν με τη λήξη του ματς.
