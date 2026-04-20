Οι οπαδοί της Σάντος «έκραξαν» τον Νεϊμάρ

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Νεϊμάρ, με την πίεση να αυξάνεται τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Ο Βραζιλιάνος σταρ αποδοκιμάστηκε έντονα στο Βίλα Μπελμίρο μετά την ήττα της Σάντος από τη Φλουμινένσε (2-3), με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα βαρύ.

Κατά την αποχώρηση του από τον αγωνιστικό χώρο, ο Βραζιλιάνος κάλυψε τα αυτιά του, σε μία κίνηση που έγινε viral.

Η απάντηση του Νεϊμάρ

Ο ίδιος δεν άφησε το περιστατικό ασχολίαστο και απάντησε μέσω των social media με έντονο ύφος: «Έφτασε η μέρα που πρέπει να εξηγήσω… ένα ξύσιμο στο αυτί! Πραγματικά, το έχετε παρακάνει. Κανένας άνθρωπος δεν αντέχει κάτι τέτοιο», έγραψε αρχικά.

Chegou o dia que eu tenho que explicar uma COÇADA DE ORELHA!

Gente, sinceramente vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites … é triste demais ter que conviver com isso!

Não tem ser humano que aguente 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/QSUeLd8l1Z — Neymar Jr (@neymarjr) April 19, 2026



Η ένταση είχε ήδη ξεκινήσει κατά τη διάρκεια του αγώνα, όταν μια αποτυχημένη ενέργεια του Νεϊμάρ, με το σκορ στο 2-3 στις καθυστερήσεις του αγώνα, προκάλεσε τις πρώτες αποδοκιμασίες, οι οποίες κορυφώθηκαν με τη λήξη του ματς.