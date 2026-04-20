Η Ρεάλ Μαδρίτης πανηγύρισε το δεύτερο Youth League της ιστορίας της (vid)

Οι «μικροί» της Ρεάλ Μαδρίτης έβαλαν τα… γυαλιά στους «μεγάλους» οι οποίοι έμειναν για δεύτερη σερί σεζόν χωρίς τίτλο, καθώς αναδείχθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης στο UEFA Youth League. Η «Βασίλισσα» επικράτησε της Μπριζ με 4-2 στη διαδικασία των πέναλτι (1-1 η κανονική διάρκεια) στο «Stade de la Tuiliere» της Λοζάνης και πανηγύρισε το δεύτερο τρόπαιο μετά το 2020.

Οι Μαδριλένοι ήταν ανώτεροι στην κανονική διάρκεια και προηγήθηκαν στο 23′ με τον Ορτέγα. Ο Λουντ-Γένσεν στο 64′ έφερε το ματς στα ίσα για την αξιόμαχη Μπριζ, με τον τελικό να οδηγείται στα πέναλτι όπου «μίλησε» ο γκολκίπερ των Μαδριλένων Χάβι Ναβάρο και με δύο επεμβάσεις χάρισε το Youth League στη «Βασίλισσα».

Πολυνίκης στη διοργάνωση είναι η Μπαρτσελόνα με τρεις κατακτήσεις ενώ μία έχει και ο Ολυμπιακός όταν το 2024 νίκησε με 3-0 τη Μίλαν στον τελικό και σήκωσε την κούπα.

Κλαμπ Μπριζ (Γιόνας Ντε Ρεκ): Βάντεν Ντρίσε, Ελμπάι (87’ Μπρασπένινγκ), Βέρλιντεν, Βινς (60’ Ντελόρζ), Γκαρσία, Λουντ-Γένσεν (90’+1’ Μπισιβού), Γκεμάερε, Οκόν, Κόρεν, Ντα Σίλβα (46’ Αμενγκάι), Μουσουαγί.

Ρεάλ Μαδρίτης (Άλβαρο Λόπεθ): Ναβάρο Χιμένεθ, Φορτέα (46’ Ουκπέιγκμπε), Χοάν Μαρτίνεθ, Αγκουάδο, Λεσκάνο, Μπέτο Μαρτίνεθ (71’ Λακόστα), Σάντσο (83’ Βαντίγιο), Παγκονέσα, Γιάνεζ, Τσίρια (77’ Ναβάσκες), Ορτέγκα.

Η «χρυσή Βίβλος»

2013-2014 Μπαρτσελόνα

2014-2015 Τσέλσι

2015-2016 Τσέλσι

2016-2017 Ζάλτσμπουργκ

2017-2018 Μπαρτσελόνα

2018-2019 Πόρτο

2019-2020 Ρεάλ

2020-2021 Δεν διεξήχθη

2021-2022 Μπενφίκα

2022-2023 Άλκμααρ

2023-2024 Ολυμπιακός

2024-2025 Μπαρτσελόνα

2025-2026 Ρεάλ

Οι κατακτήσεις