Κυριακή 19 Απριλίου 2026
Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-1: Έφυγε με το διπλό και κουνάει… σεντόνι
Ποδόσφαιρο 19 Απριλίου 2026, 00:04

Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-1: Έφυγε με το διπλό και κουνάει… σεντόνι

Με γκολάρα του Κούνια η Μάντσετσερ Γιουνάιτεντ επικράτησε με 1-0 στην έδρα της Τσέλσι και ουσιαστικά «κλείδωσε» την έξοδό της στο Champions League.

Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Η Τσέλσι είχε τις περισσότερες ευκαιρίες στο «Stamford Bridge», αλλά η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε τη νίκη. Με ένα υπέροχο γκολ του Κούνια οι «κόκκινοι διάβολοι» επικράτησαν με 1-0 των «μπλε» για την 33η αγωνιστική της Premier League και δεν χάνουν με τίποτα την έξοδο στο Champions League. Αντίθετα, με την πλάτη στον τοίχο για την πεντάδα πλέον οι γηπεδούχοι.

Τρία δοκάρια είχε η Τσέλσι στο παιχνίδι και το πρώτο ήταν στο 12′ όταν από σουτ του Εστεβάο η μπάλα βρήκε στο σίδερο και έφυγε έξω. Στο 33′ ο Έντσο έχασε μεγάλη ευκαιρία απέναντι από τον Λάμενς ενώ στο 38′ ακυρώθηκε γκολ του Ντέλαπ για οφσάιντ. Στο 44′ η Γιουνάιτεντ άνοιξε το σκορ στην πρώτη της ευκαιρία με υπέροχο πλασέ του Κούνια στην κίνηση από ασίστ του Μπρούνο.

Στο 57′ ο Ντελάπ είχε δοκάρι με κεφαλιά ενώ στο 64′ ο Σάντσεθ έσωσε την Τσέλσι σε προσπάθεια του Μπρούνο. Στο 67′ το κακό τρίτωσε για την Τσέλσι καθώς σε μονομαχία με τον Φοφανά ο Μαζραουί πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα για τρίτη φορά στο δοκάρι, γλιτώνοντας το αυτογκόλ. Στο 85′ το σουτ του Καϊσέδο έφυγε λίγο έξω, στην τελευταία αξιόλογη φάση του ματς.

Τσέλσι: Σάντσεθ, Γκουστό (81’ Ατσεαμπόνγκ), Χάτο, Φοφανά (81’ Τσαλόμπα), Κουκουρέγια, Έντσο Φερνάντες (88’ Λάβια), Καϊσέδο, Εστεβάο (16’ Γκαρνάτσο), Πάλμερ, Νέτο, Ντέλαπ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Λάμενς, Νταλότ, Μαζραουί, Χέβεν, Σο, Κασεμίρο, Μέινου, Μπεμό (87’ Ζίρκζεϊ), Κούνια (81’ Μάουντ), Φερνάντες, Σέσκο (80’ Ντιαλό)

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής:

Σάββατο 18/09

Μπρέντφορντ-Φούλαμ 0-0
Λιντς-Γουλβς 3-0
Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 1-2
Τότεναμ-Μπράιτον 2-2
Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-1

Κυριακή 19/09

Άστον Βίλα-Σάντερλαντ (16:00)
Έβερτον-Λίβερπουλ (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι (16:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 20/04

Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ (22:00)

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης (34ης) αγωνιστικής:

Τρίτη (21/04)

Μπράιτον-Τσέλσι (22:00)

Τετάρτη (22/04)

Μπόρνμουθ-Λιντς (22:00)
Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

Παρασκευή (24/04)

Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)

Σάββατο (25/04)

Φούλαμ-Άστον Βίλα (14:30)
Γουλβς-Τότεναμ (17:00)
Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)
Γουέστ Χαμ-Έβερτον (17:00)
Άρσεναλ-Νιούκαστλ (19:30)

Δευτέρα (27/04)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπρέντφορντ (22:00)

Πόλεμος με το Ιράν: H οικονομία, το αδύναμο σημείο του Τραμπ

Πόλεμος με το Ιράν: H οικονομία, το αδύναμο σημείο του Τραμπ

Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Παγκόσμια οικονομία: Οι μεγαλύτεροι φόβοι των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής

Παγκόσμια οικονομία: Οι μεγαλύτεροι φόβοι των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ρόμα-Αταλάντα 1-1: Εχασαν μεγάλη ευκαιρία οι γηπεδούχοι – Ο Τσιμίκας μπήκε στο 77’

Η Ρόμα αναδείχθηκε ισόπαλη με την Αταλάντα, παρέμεινε 6η και ισοβαθμεί με την 5η Κόμο, όμως δεν εκμεταλεύτηκε την ήττα της. Οι γηπεδούχοι κράτησαν τους φιλοξενούμενους στο -4.

Ρόμα-Αταλάντα 1-1: Εχασαν μεγάλη ευκαιρία οι γηπεδούχοι – Ο Τσιμίκας μπήκε στο 77’
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ρόμα-Αταλάντα 1-1: Εχασαν μεγάλη ευκαιρία οι γηπεδούχοι – Ο Τσιμίκας μπήκε στο 77’

Η Ρόμα αναδείχθηκε ισόπαλη με την Αταλάντα, παρέμεινε 6η και ισοβαθμεί με την 5η Κόμο, όμως δεν εκμεταλεύτηκε την ήττα της. Οι γηπεδούχοι κράτησαν τους φιλοξενούμενους στο -4.

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 2-3: Σπουδαίο «διπλό» για τα «Λιοντάρια» στο Αγρίνιο
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 2-3: Σπουδαίο «διπλό» για τα «Λιοντάρια» στο Αγρίνιο

Ο Άλεξ Τεϊσέιρα διέλυσε την άμυνα του Παναιτωλικού με δύο γκολ και μία ασίστ και ο Πανσερραϊκός που έφτασε τους 7 βαθμούς στα play-out πήρε ένα διπλό-χρυσάφι (2-3) που τον έβγαλε μετά από πολύ καιρό από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Ηρακλής – ΠΑΟΚ 72-76: «Δικέφαλος» για 3η θέση με κορυφαίο και πάλι τον Ταϊρί (vid)
Μπάσκετ 18.04.26

Ηρακλής – ΠΑΟΚ 72-76: «Δικέφαλος» για 3η θέση με κορυφαίο και πάλι τον Ταϊρί (vid)

Μετά τον Άρη, ο ΠΑΟΚ νίκησε σε 2ο σερί ντέρμπι, αυτή τη φορά με 76-72 επί του Ηρακλή στο Ιβανώφειο, αυξάνοντας τις πιθανότητές του για κατάληψη της 3ης θέσης στην κανονική περίοδο.

Άρης – Βόλος ΝΠΣ 3-2: «Ζωντανός» για την 5η θέση με μεγάλη ανατροπή (vid)
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Άρης – Βόλος ΝΠΣ 3-2: «Ζωντανός» για την 5η θέση με μεγάλη ανατροπή (vid)

Επιστροφή στις νίκες ο Άρης μετά από οκτώ αγωνιστικές, επικράτησε του Βόλου με 3-2 με ανατροπή στην ανατροπή και μπήκε δυναμικά στη μάχη της 5ης θέσης Στο -3 πλέον, από τον Λεβαδειακό οι κίτρινοι.

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 2-0: Νίκη των Κρητικών πριν τον τελικό Κυπέλλου, «βλέπουν» και 5η θέση! (vid)
Ποδόσφαιρο 18.04.26

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 2-0: Νίκη των Κρητικών πριν τον τελικό Κυπέλλου, «βλέπουν» και 5η θέση! (vid)

Ευρωπαϊκό δίπορτο για τον ΟΦΗ. Αν νικήσει τον ΠΑΟΚ παίρνει εισιτήριο, όμως με τη νίκη επί του Λεβαδειακού ελπίζει και για την 5η θέση καθώς τον πλησίασε στους δυο βαθμούς. Τα πλέι οφ (5-8) πήραν φωτιά!

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός για την 3η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Ο Γιαννούλης… σέρβιρε τη νίκη της Άουγκσμπουργκ – Με ήττα ξεκίνησε η Μαρί-Λουίζ Ετά στην Ουνιόν
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ο Γιαννούλης… σέρβιρε τη νίκη της Άουγκσμπουργκ – Με ήττα ξεκίνησε η Μαρί-Λουίζ Ετά στην Ουνιόν

Ο Γιαννούλης με ασίστ έσπρωξε την Άουγκσμπουργκ σε εκτός έδρας νίκη (1-2) επί της Λεβερκούζεν. Ιστορικό το ντεμπούτο της Μαρί-Λουίζ Ετά στον πάγκο της Ουνιόν που όμως ηττήθηκε στην έδρα της.

Ρόμα-Αταλάντα 1-1: Εχασαν μεγάλη ευκαιρία οι γηπεδούχοι – Ο Τσιμίκας μπήκε στο 77’
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ρόμα-Αταλάντα 1-1: Εχασαν μεγάλη ευκαιρία οι γηπεδούχοι – Ο Τσιμίκας μπήκε στο 77’

Η Ρόμα αναδείχθηκε ισόπαλη με την Αταλάντα, παρέμεινε 6η και ισοβαθμεί με την 5η Κόμο, όμως δεν εκμεταλεύτηκε την ήττα της. Οι γηπεδούχοι κράτησαν τους φιλοξενούμενους στο -4.

Η Σαρλίζ Θερόν σχολιάζει τη δήλωση του Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα
Υπερήρωες 18.04.26

Η Σαρλίζ Θερόν προειδοποιεί τον Τιμοτέ Σαλαμέ ότι το ΑΙ θα αντικαταστήσει τη δουλειά του

Η Σαρλίζ Θερόν κλήθηκε να σχολιάσει την αμφιλεγόμενη δήλωση του Τιμοτέ Σαλαμέ σχετικά με την όπερα και τον χορό, λέγοντας ότι δεν πρέπει να κατακρίνουμε άλλες μορφές τέχνης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κατασχέθηκαν έπειτα από καταδίωξη 1,6 τόνοι κοκαΐνης ανοιχτά της Δομινικανής Δημοκρατίας
«Σκληρό πλήγμα» 18.04.26

Κατασχέθηκαν έπειτα από καταδίωξη 1,6 τόνοι κοκαΐνης ανοιχτά της Δομινικανής Δημοκρατίας

Το φορτίο βρέθηκε χθες Παρασκευή σε πλοίο που αναχαιτίστηκε στα ανοικτά των νότιων ακτών της χώρας αυτής της Καραϊβικής κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης της υπηρεσίας καταπολέμησης των ναρκωτικών και της DEA

Άρθρο παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα – «Ώρα ευθύνης»
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Άρθρο παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα – «Ώρα ευθύνης»

«Ως πότε θα ανεχόμαστε μια κυβέρνηση συνώνυμη της διαφθοράς» σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας, προσθέτοντας ότι είναι «ζωτική ανάγκη» ένα μεγάλο δημοκρατικό «ξεβόλεμα» και μια νέα ισχυρή κυβερνώσα Αριστερά.

Τέλος τα στημένα brunch: Γιατί η νεολαία επιστρέφει μαζικά στα παλιά καφενεία;
Εμπρός πίσω 18.04.26

Τέλος τα στημένα brunch: Γιατί η νεολαία επιστρέφει μαζικά στα παλιά καφενεία;

Ξέχνα τα αβοκάντο τοστ, τις neon επιγραφές και τις ατελείωτες ουρές αναμονής. Η νέα, απόλυτη τάση εξόδου στην πόλη έχει άρωμα ελληνικού καφέ, παλιό μωσαϊκό και δεν απαιτεί να αδειάσεις το πορτοφόλι σου.

Αυτή είναι η τέχνη της «μικρο-απόδρασης» που σου φτιάχνει το Σαββατοκύριακο
Διακοπές χωρίς βαλίτσα 18.04.26

Αυτή είναι η τέχνη της «μικρο-απόδρασης» που σου φτιάχνει το Σαββατοκύριακο

Ξεχάστε το άγχος του πακεταρίσματος, τα ακριβά ξενοδοχεία και τα γεμάτα πλοία. Η απόλυτη τάση της άνοιξης είναι τα «micro-cations»: 12 ώρες γεμάτες εμπειρίες, μια ανάσα από την πόλη, και επιστροφή το βράδυ στο δικό σας κρεβάτι.

Το εμπόριο αναζητά μια «ανάσα» σε ένα δύσκολο καλοκαίρι – Το στοίχημα του τουρισμού και οι online αγορές
Οικονομικές Ειδήσεις 18.04.26

Το εμπόριο αναζητά μια «ανάσα» σε ένα δύσκολο καλοκαίρι – Το στοίχημα του τουρισμού και οι online αγορές

Το εμπόριο ποντάρει στον τουρισμό, αλλά η γεωπολιτική αβεβαιότητα κρατά χαμηλά τις προσδοκίες – Το Πάσχα και η επέλαση των e-shop από την Κίνα

Γεώργιος Μανέττας
Κεφαλονιά: Εμπλέκονται και άλλα άτομα, υποστηρίζει η οικογένεια της 19χρονης – «Δεν έπαιρνε ναρκωτικά» λένε φίλοι
Ελλάδα 18.04.26

Κεφαλονιά: Εμπλέκονται και άλλα άτομα, υποστηρίζει η οικογένεια της 19χρονης – «Δεν έπαιρνε ναρκωτικά» λένε φίλοι

Οι τρεις κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι και οδηγήθηκαν προσωρινά στις φυλακές Ναυπλίου και από εκεί τη Δευτέρα θα γίνει η μεταγωγή τους στις φυλακές Κορυδαλλού

Μακάριος Λαζαρίδης: Το παρασκήνιο της παραίτησης
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Το παρασκήνιο της παραίτησης Λαζαρίδη

Εντονο παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη - Επιταχυντής εξελίξεων η Ντόρα Μπακογιάννη - Η κρίσιμη επικοινωνία με το Μαξίμου

Κυριάκος Δημάγγελος
Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 2-3: Σπουδαίο «διπλό» για τα «Λιοντάρια» στο Αγρίνιο
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 2-3: Σπουδαίο «διπλό» για τα «Λιοντάρια» στο Αγρίνιο

Ο Άλεξ Τεϊσέιρα διέλυσε την άμυνα του Παναιτωλικού με δύο γκολ και μία ασίστ και ο Πανσερραϊκός που έφτασε τους 7 βαθμούς στα play-out πήρε ένα διπλό-χρυσάφι (2-3) που τον έβγαλε μετά από πολύ καιρό από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Ηρακλής – ΠΑΟΚ 72-76: «Δικέφαλος» για 3η θέση με κορυφαίο και πάλι τον Ταϊρί (vid)
Μπάσκετ 18.04.26

Ηρακλής – ΠΑΟΚ 72-76: «Δικέφαλος» για 3η θέση με κορυφαίο και πάλι τον Ταϊρί (vid)

Μετά τον Άρη, ο ΠΑΟΚ νίκησε σε 2ο σερί ντέρμπι, αυτή τη φορά με 76-72 επί του Ηρακλή στο Ιβανώφειο, αυξάνοντας τις πιθανότητές του για κατάληψη της 3ης θέσης στην κανονική περίοδο.

Ο πόλεμος στο Ιράν αποκάλυψε το αδύναμο σημείο του Τραμπ: την οικονομία
Reuters 18.04.26

Ο πόλεμος στο Ιράν αποκάλυψε την «αχίλλειο πτέρνα» του Τραμπ

Ο έλεγχος του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν εξέθεσε την οικονομική ευπάθεια των ΗΠΑ, αυξάνοντας την εγχώρια πίεση στον Τραμπ. Σύμμαχοι και αντίπαλοι αμφισβητούν την αξιοπιστία των ΗΠΑ, ενώ αναλυτές προειδοποιούν για μακροπρόθεσμες οικονομικές και γεωπολιτικές επιπτώσεις. Η Ρωσία και η Κίνα θα μπορούσαν να αντλήσουν διδάγματα σχετικά με τα αδύναμα σημεία των ΗΠΑ.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη
Επικαιρότητα 18.04.26

«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη

Θανάσης Γλαβίνας και Όλγα Μαρκογιαννάκη συμμετέχουν στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης που διεξάγεται στη Βαρκελώνη.

Άρης – Βόλος ΝΠΣ 3-2: «Ζωντανός» για την 5η θέση με μεγάλη ανατροπή (vid)
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Άρης – Βόλος ΝΠΣ 3-2: «Ζωντανός» για την 5η θέση με μεγάλη ανατροπή (vid)

Επιστροφή στις νίκες ο Άρης μετά από οκτώ αγωνιστικές, επικράτησε του Βόλου με 3-2 με ανατροπή στην ανατροπή και μπήκε δυναμικά στη μάχη της 5ης θέσης Στο -3 πλέον, από τον Λεβαδειακό οι κίτρινοι.

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση και εγκατάλειψη της 16χρονης στη Λιοσίων
Ελλάδα 18.04.26

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση και εγκατάλειψη της 16χρονης στη Λιοσίων

Στη μηχανή επέβαιναν δύο άτομα - Αν και το δίκυκλο ανατράπηκε από τη σφοδρή σύγκρουση ανέβηκαν και πάλι στο σκούτερ και εξαφανίστηκαν αφήνοντας αβοήθητη στην οδό Λιοσιών την άτυχη κοπέλα

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Κυριακή 19 Απριλίου 2026
