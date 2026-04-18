Super League: Η βαθμολογία για τις θέσεις 5-8 – Τι ισχύει για το ευρωπαϊκό εισιτήριο (pic)

O Άρης πανηγύρισε τη νίκη απέναντι στο Βόλο -παρά το γεγονός πως έμεινε πίσω στο σκορ με 2-1- επικρατώντας με 3-2 στο Βικελίδης. Έτσι ο «Θεός του πολέμου» έβαλε «φωτιά» στη μάχη της 5ης θέσης της Super League, φτάνοντας τους 19 βαθμούς και στο -3 από τη Λιβαδειά.

Νωρίτερα ο ΟΦΗ είχε νικήσει 2-0 τον Λεβαδειακό για την 2η αγωνιστική των playoffs για τις θέσεις 5-8, φτάνοντας τους 20 βαθμούς και ετοιμάζεται πλέον για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Την επόμενη αγωνιστική (3η) που γίνεται μετά από μία ακόμη διακοπή ο Άρης φιλοξενείται στην Κρήτη από τον ΟΦΗ, ενώ ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Βόλο.

Να σημειώσουμε φυσικά πως αν οι Κρητικοί κατακτήσουν το Κύπελλο, τότε το μίνι πρωτάθλημα που γίνεται για το 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο θα πάει στράφι, καθώς κανένας από το 5-8 δε θα μπορέσει να κερδίσει θέση στην Ευρώπη και δεν θα υπάρχει κανένα νόημα στη συνέχεια.

Η βαθμολογία της Super League για το 5-8

Αναλυτικά το υπόλοιπο πρόγραμμα

3η αγωνιστική: Κυριακή 3 Μαΐου

17:00 Λεβαδειακός – Βόλος

17:00 ΟΦΗ – Άρης

4η αγωνιστική: Κυριακή 10 Μαΐου

17:00 Άρης – ΟΦΗ

17:00 Βόλος – Λεβαδειακός

5η αγωνιστική: Τετάρτη 13 Μαΐου

17:00 Βόλος – Άρης

17:00 Λεβαδειακός – ΟΦΗ

6η αγωνιστική: Κυριακή 17 Μαΐου

17:00 Άρης – Λεβαδειακός

17:00 ΟΦΗ – Βόλος