Ρόμα-Αταλάντα 1-1: Εχασαν μεγάλη ευκαιρία οι γηπεδούχοι – Ο Τσιμίκας μπήκε στο 77’
Η Ρόμα αναδείχθηκε ισόπαλη με την Αταλάντα, παρέμεινε 6η και ισοβαθμεί με την 5η Κόμο, όμως δεν εκμεταλεύτηκε την ήττα της. Οι γηπεδούχοι κράτησαν τους φιλοξενούμενους στο -4.
Εχασε ευκαιρία η Ρόμα που αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Αταλάντα και την κράτησε εκτός τροχιάς Ευρώπης, στο ματς της 33ης αγωνιστικής της Serie A. Ομως, η Ρόμα δεν εκμεταλεύτηκε την ήττα της Κόμο από την Σασουόλο για να μπει σε τροχιά διεκδίκησης θέσης για το Europa League, ενώ κρατά στα χέρια της ευρωπαϊκό εισιτήριο (= Conference League). Πιο συγκεκριμένα ισοβαθμεί με την πέμπτη Κόμο και είναι 6η, επειδή οι πρωτευουσιάνοι υστερούν στην ισοβαθμία.
Οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν στο -4 και εκτός τροχιάς Ευρώπης. Αν η Ρόμα νικούσε θα έφτανε την τέταρτη Γιουβέντους που είναι σε τροχιά Champions League και την Κυριακή (19/4) φιλοξενεί την Μπολόνια.
Η Αταλάντα άνοιξε το σκορ στο 12’ με τον Κρστόβιτς και η Ρόμα απάντησε με γκολ του Ερμόσο στο 45’. Ο σκόρερ των γηπεδούχων είχε δοκάρι στο 75’.
Η Ρόμα μπορούσε και τη νίκη, όμως γκολκίπερ της Αταλάντα Καρνεζέκι σταμάτησε δυο φορές τον Μάλεν. Ο Τσιμίκας μπήκε αλλαγή στο 77’.
Η απάντηση στο 45’
Η Αταλάντα προηγήθηκε σχετικά νωρίς, συγκεκριμένα στο 12’, με γκολ που πέτυχε ο Κρστόβιτς με σουτ, μετά από πάσα του Ντε Ρουν. Η Ρόμα προσπάθησε να απαντήσει, όμως ο Καρνεζέκι είχε απάντηση, καθώς ο γκολκίπερ της Αταλάντα έκανε σούπερ απόκρουση σε σουτ του Μάλεν, ο οποίος βγήκε τετ α τετ, μετά από πάσα του Ελ Σαραουί στο 24’.
Στο 33’ ήταν η σειρά της Αταλάντα να χάσει ευκαιρία: Ο Σβίλαρ σταμάτησε το Εντερσον που βγήκε τετ α τετ. Στο 40’ απείλησε η Ρόμα και ο γκολκίπερ της φιλοξενούμενης ομάδας απέκρουσε σουτ του Τσέλικ.
Η Ρόμα ισοφάρισε πριν από την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Σκόρερ ο Ερμόσο στο 45’, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Ρενς.
Οι αλλαγές νωρίς
Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο προπονητής της Αταλάντα Ραφαέλε Παλαντίνο έκανε τρεις αλλαγές, ενώ στο 54’ έκανε και τέταρτη! Από την πλευρά του ο τεχνικός των γηπεδούχων, Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, που αντιμετώπιζε την πρώην ομάδα του, απάντησε με τρεις αλλαγές στο 60’!
Ο γκολκίπερ της Αταλάντα Καρνεζέκι σταμάτησε δεύτερη φορά τον Μάλεν στο 63΄, αποκρούοντας σουτ του επιθετικού της Ρόμα. Στο 75’ η Ρόμα είχε ραντεβού με την ατυχία καθώς ο Ερμόσο με κεφαλιά βρήκε το πάνω μέρος του οριζόντιο δοκαριού.
ΡΟΜΑ: Σβίλαρ, Μαντσίνι (60’ Τσιλάρντι), Ενντικά, Ερμόσο, Τσέλικ, Κριστάντε, Ελ Αϊνάουι (60’ Πιζίλι), Ρένς (77’ Τσιμίκας), Σουλέ (71’ Ρομπίνιο Βαζ), Ελ Σαραουί (60’ Βεντουρίνο), Μάλεν
ΑΤΑΛΑΝΤΑ: Καρνεζέκι, Σκαλβίνι (46’ Κοσονού), Τζιμσίτι, Κολάσινατς (46’ Αχανόρ), Μπελανόβα (54’ Μπερνασκόνι), Ντε Ρουν, Έντερσον (80’ Πάσαλιτς), Ζαπακόστα, Ρασπαντόρι, Ντε Κετελάρε (46’ Ζαλέβσκι), Κρστοβιτς
Tα αποτελέσματα της 33ης αγωνιστικής της Serie A:
Σασουόλο-Κόμο 2-1
(42΄ Βολπάτο, 44΄ Νζολά – 45+2΄ Πας)
Ίντερ-Κάλιαρι 3-0
(52΄ Τιράμ, 56΄ Μπαρέλα, 90+2΄ Ζιελίνσκι)
Ουντινέζε-Πάρμα 0-1
(51΄ Ελφέζ)
Νάπολι-Λάτσιο 0-2
(6΄ Καντσελιέρι, 57΄ Μπάσιτς)
Ρόμα-Αταλάντα 1-1 (45’ Ερμόσο – 12’ Κρστόβιτς)
Κρεμονέζε-Τορίνο 19/4
Βερόνα-Μίλαν 19/4
Πίζα-Τζένοα 19/4
Γιουβέντους-Μπολόνια 19/4
Λέτσε-Φιορεντίνα 20/4
Η βαθμολογία της Serie A
Η επόμενη αγωνιστική
Νάπολι – Κρεμονέζε 24/4
Πάρμα – Πίζα 25/4
Μπολόνια – Ρόμα 25/4
Βερόνα – Λέτσε 25/4
Φιορεντίνα – Σασουόλο 26/4
Τζένοα – Κόμο 26/4
Τορίνο – Ίντερ 26/4
Μίλαν – Γιουβέντους 26/4
Κάλιαρι – Αταλάντα 27/4
Λάτσιο – Ουντινέζε 27/4
- Ρόμα-Αταλάντα 1-1: Εχασαν μεγάλη ευκαιρία οι γηπεδούχοι – Ο Τσιμίκας μπήκε στο 77'
